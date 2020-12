Los Pimpinela celebran la Navidad cantando

Después de debutar en el streaming en noviembre, el dúo de los hermanos Lucía y Joaquín Galán decidieron despedir el año con un anhelo especial. Por cuestiones de agenda y tiempo, nunca lograron concretar un concierto de Nochebuena que los tuviera como protagonistas.

Al igual que los shows en la televisión española, donde cada año la música es parte de la cena familiar, ahora el dúo Pimpinela se dará el gusto de hacer su propio concierto de Especial de Navidad. Parte del show será televisado en Nochebuena por Telefe. Y quienes quieran verlo completo lo podrán disfrutar por streaming, el viernes 25 de diciembre, a las 21, a través de www.entradauno.com

El espectáculo con un gran despliegue escénico, donde interpretarán canciones de todos los tiempos como “Ven a mi casa esta Navidad”, del recordado Luis Aguilé, “Feliz Navidad” de José Feliciano, pasando por la inolvidable “What a Wonderfull World”, hasta llegar a sus clásicos “Mentira”, “Imposible”, “A esa” y el último éxito “Traición”.

Un año sin escenarios pero productivo

Para los Pimpinela el 2020 no fue nada fácil. El fallecimiento de su mamá María Engracia en enero los unió en el dolor de despedir a su mentora y la primera persona que vio en los hermanos el potencial suficiente para la música.

Luego con la llegada de la Pandemia y la cuarentena debieron suspender su gira por Latinoamérica y Estados Unidos, y abocarse a pensar en otros proyectos. En el mientras tanto, presentaron el tema “Traición”, que generó revuelo entre los seguidores. La canción trata sobre el amor igualitario y el video fue protagonizado por el dúo, junto a Carina Zampini y Gabriel Corrado.

En pocos días superó el millón de reproducciones y hoy es uno de los videos más vistos del dúo.

“Los primeros meses estuvimos ocupados adaptándonos a la nueva forma de vida. Lucía y yo vivimos a cuatro cuadras, pero no nos vimos durante meses. Fue muy loco, pero al mismo tiempo me dio la posibilidad de componer”, cuenta Joaquín Galán sobre cómo vivió los primeros meses de cuarentena.

-La canción “Traición” dio que hablar por la temática. Ustedes pertenecen a otra generación y hoy hablan del amor igualitario, ¿cómo lo surgió la idea?

-Nosotros le hemos cantado a todo tipo de amores. El amor de pareja, el amor de padre e hijos, el amor de hermanos, entramos en temas sociales como la violencia doméstica y de género; “Un poco de amor” que habla de la niñez carenciada. Nos interesa todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Y con respecto a esta historia de amor igualitario, que en estos años ha tenido la valentía de salir y poder manifestarse, y la gente aceptarlo. Pero nosotros describimos situaciones que pasan en la actualidad.

Cumplimos el año que viene 40 años del primer tema, pero no nos quedamos con “Olvídame y pega la vuelta”. Le agradecemos todo porque fue el primer tema que creó nuestro estilo. Pero recibimos mucho apoyo, sumado al video con las actuaciones de Carina Zampini y Gabriel Corrado. Se hizo con mucho respeto y nos debíamos una historia así, de amor igualitario. El amor es libre, no tiene sexo y debe ser libre para que sea amor. La adhesión fue unánime.

-Buscar la igualdad y solidaridad que lo sostienen con el hogar de chicos y la preocupación por la infancia. Es un camino y un mensaje más allá de la música.

-Creo que la música a través de los viajes y la gente, nos hizo conocer distintas realidades, muy duras. Y la que más nos sensibilizó fue la niñez y la vejez. Aquellos que no pueden tener recursos propios ni defenderse ante las situaciones. Hace 24 años que creamos esta Asociación Civil sin fines de lucro, que es el Hogar Pimpinela para la Niñez. Que lleva adelante Lucía con una potencia y humanidad impresionante. Y sigue adelante en este año tan difícil, tomando la decisión de cerrarlo provisoriamente en abril, hasta que tengamos seguridad para los empleados y los chicos del hogar. Por suerte los chicos están acompañados y viven en la casa de la gente que trabaja en el hogar, y uno de los adolescentes está viviendo con Lucía en su casa. Es devolver a la vida a través de los niños todo lo que nos ha dado.

Lucía es la que está en el día a día, luchando con la desidia que hay, con la justicia de menores, que mucho no prefieren involucrarse o tratarlos a los chicos como números. Lucía se revela ante todo eso y es muy luchadora. Y aprendió mucho de todo y es un orgullo lo que se logra. Incluso con el problema de la pandemia, este año las vinculaciones con las familias fueron todas virtuales, porque se tiene que cumplir con todo el protocolo previo antes de asignar un niño a una familia. Aún con esas dificultades se han podido ubicar a once niños con otras familias, que seguimos conectados con ellos y están felices.

-Hoy se debate la legalización del aborto, pero también es una deuda pendiente del sistema judicial el cambio en el proceso de adopción.

-¡Que te parece! Es indispensable. Lo que sucede es que con la adopción no hay chicos que salgan a la calle a pelear por sus derechos. Es como los abuelos, no pueden tomar la calle para imponer o presionar para que el sistema cambie. Y son temas fundamentales pero que terminan atrás de un escritorio, con decisiones que se van postergando. Porque si hay algo importante es la niñez, es el futuro.

-¿Cómo surgió la idea de despedir el año con este concierto Especial de Navidad?

-Después del primer streaming en noviembre, que teníamos muchos reparos en hacerlo por cuestiones técnicas, lo hicimos y fue una experiencia maravillosa. Y pensamos en este proyecto que teníamos postergado, por eso pensamos en este especial de Navidad, para despedir el año cantando con la familia. Con canciones tan lindas con las que hemos crecido, además de los clásicos nuestros.

Es un buen momento para disfrutar de linda música. Nosotros que nos criamos entre España y Argentina estamos acostumbrados a ver las noche especiales de música por televisión. Y de ahí viene la idea, porque es un acompañamiento para el que está solo o que quiere disfrutar en familia. Me parece más divertido que ver una película.

-En estos meses te dedicaste a escribir. ¿Qué surgió de nuevo para Pimpinela?

-Si bien filmamos en febrero “Traición” y “Payaso” fue un buen comienzo, que continuamos promocionando con buena repercusión. Y después producir el streaming fue un trabajo de tres meses de un equipo grande de gente. También es un logro, porque es una experiencia nueva para nosotros. Nada que ver producir un concierto en el Arena o el Luna Park, a producir un concierto para todo el mundo, con los vericuetos técnicos que tiene. Y la decisión de no querer hacerlo como un show tradicional, sino algo distinto. Por eso pensamos en unir humor y la música, con un paso de comedia con Yanina Yunta, Lucía y yo.

Y el concierto de ahora también es un desafío. Siempre quisimos hacer un especial de Navidad y se dio el año más complicado de todos. Con una escenografía divina, una orquesta y un ambiente muy cálido. Y no lo hubiéramos hecho seguramente, porque estaríamos viajando, haciendo giras y esos proyectos no hubieran salido.

Y en este especial vamos a estrenar una canción que le compusimos a mamá, que ella partió el 12 de enero. Por suerte no tuvo ni tuvimos que padecer una internación o despedida en época de pandemia. La canción se llama “Siempre vivirás dentro de mí”, es dedicada a ella y nos emociona mucho compartirla. Si lo analizamos han pasado muchas cosas, fue un año muy movilizante y en estos meses tuvimos la posibilidad de parar un poco y dejar que las cosas fluyan.

Cuatro décadas cantando a dúo

En 2021, los Pimpinela se preparan para celebrar los 40 años de su debut. Fue el tema “Olvidame y pega la vuelta”, el que les valió el reconocimiento mundial y con el que crearon un estilo en el escenario y en lo musical, que hasta el momento no existía en la música en español.

-Después de 40 años con la música, ¿se plantearon la posibilidad de parar?

-Somos conscientes que ese momento va a llegar, pero no lo planteamos como un plan próximo. Mientras que la música nos da la misma ilusión y del otro lado este la gente no hay ningún motivo para parar. De tu vocación, de lo que amas no te jubilas. Vas tomando distancia, o la decisión de hacer giras cortas, en los lugares que nos esperan. No es como en los ’80 o ’90 donde tenías que imponerte y atravesar modas. Pimpinela es una marca y no importa lo que surja en la música, porque somos distintos.

Todo lo que comienza tiene un fin, pero no lo tenemos en cuenta. Estamos preparando una gira para el año que viene de festejo de los 40 años que se llama Bien de Familia. Y hay que vivir el presente, proyectando un futuro a medio plazo. Pero también tener planes es saludable.

-¿Existe la posibilidad que se encuentren con la gente en el verano?

-Estamos viendo. Está la posibilidad de un show en Mar del Plata, en una parte del puerto están montando un espacio para hacer espectáculos. Lo que pasa es que estamos atentos a los cuidados y protocolos. En nuestro equipo somos cuarenta personas entre músicos, sonidistas, coros y asistentes. Hay mucha gente que está expuesta y tenemos que ser precavidos. La propuesta es para el 15 de enero y lo estamos estudiando para poder reencontrarnos con la gente.

La ficha

PIMPINELA ESPECIAL FELIZ NAVIDAD

Día y hora: viernes 25 de diciembre, a las 21. Entrada: $1000. En www.entradauno.com