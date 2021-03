Los estrenos de esta semana en el streaming

Llega a Disney+ la película animada “Raya and the Last Dragon”' (Raya y el último dragón). En esta aventura de fantasía una guerrera solitaria, Raya, tiene la misión de encontrar al último dragón con los poderes para detener a un invasor maligno y salvar a la humanidad. Disponible desde el viernes.

Mañana también se estrena la segunda temporada de “Finding Joy”, por Acorn TV. La Blogger Joy Morris (Amy Huberman, Striking Out) enfrenta nuevos retos en la graciosísima segunda temporada de esta comedia irlandesa. Animada por su inesperado éxito como sensación en Internet, Joy empieza su propio canal de video que se enfoca en la búsqueda de la felicidad. En medio de la presión por producir contenido, la glamorosa vida que se había imaginado empieza a perder sentido.

Otro estreno de la misma plataforma es “In Deep”, Temporada 1. Se trata de un drama criminal en el que la BBC sigue a Liam Ketman (Nick Berry) y Garth O’Hanlon (Stephen Tompkinson), dos detectives encubiertos que harán todo lo posible para reunir la evidencia necesaria para poner detrás de las rejas a los criminales.

Netflix viene con tres estrenos para hoy, mañana y el viernes. El primero es “Mark Hofmann: un falsificador entre mormones” (estrena hoy). Una miniserie acerca de escalofriantes crímenes reales perpetrados por el falsificador religioso Mark Hofmann, durante los atentados de Utah cometidos en 1985. Producida por BBC Studios en exclusividad para Netflix, el documental de tres partes explora un episodio trágico y complejo en la historia mormona reciente.

“Moxie” estrena hoy. Una tímida adolescente de 16 años, harta de las desigualdades en su escuela, se inspira en el pasado rebelde de su madre para iniciar una revolución feminista.

“Centinela” (estrena el viernes) es un largometraje francés original de Netflix. protagonizado por Olga Kurylenko, que interpreta a Klara, una soldado que viaja de Siria a Niza con su madre y su hermana para iniciar una nueva vida.