16 de junio de 2026 - 11:32

Anya Taylor-Joy se suma al universo de El señor de los anillos: ¿qué papel hará?

La actriz educada en Argentina interpretará a un personaje inédito en la próxima película de la saga fantástica, consolidando su gran presente cinematográfico tras lucir recientemente la camiseta albiceleste en el Mundial.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Anya Taylor-Joy se incorporará al elenco de El señor de los anillos: La caza de Gollum, la próxima película basada en la obra de J.R.R. Tolkien.

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El film estará dirigido y protagonizado por Andy Serkis, quien volverá a interpretar al icónico personaje de Gollum.

La producción marcará el regreso de este universo cinematográfico a la pantalla grande y tiene previsto su estreno mundial para el 17 de diciembre de 2027, posicionándose como una de las apuestas más ambiciosas de Warner Bros.

La actriz de Gambito de dama y Furiosa dará vida a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque descrita como una agente de confianza del rey Thranduil, interpretado nuevamente por Lee Pace.

Este personaje fue creado especialmente para la película y no aparece en los libros originales. La trama transcurrirá en los años previos a la historia que se cuenta en La comunidad del anillo, centrándose en la persecución de Gollum, y el guion estará a cargo de Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

El reparto también contará con figuras históricas de la franquicia como Ian McKellen (Gandalf) y Elijah Wood (Frodo), además de las incorporaciones de Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) y Leo Woodall (Halvard).

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Anya Taylor-Joy junto a su esposo, Malcolm McRae.

Anya Taylor-Joy junto a su esposo, Malcolm McRae.

Paralelamente a su carrera en Hollywood, donde ya participó en sagas como Mad Max y Duna, Taylor-Joy mantiene un vínculo muy cercano con la Argentina. Vivió en Buenos Aires hasta los 6 años y suele hablar en español en entrevistas. De hecho, hace unos días revolucionó las redes al asistir al debut de Estados Unidos en el Mundial 2026 frente a Paraguay acompañada por su marido, el músico Malcolm McRae. En dicha ocasión, la actriz se mostró en el público alentando con la camiseta de la Selección argentina, reafirmando una vez más la pasión por nuestro país.

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