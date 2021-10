Los 30 años de Lali Espósito en 30 datos curiosos

Es como si la conociéramos de toda la vida: Lali Espósito es la “Chiquitita” que un día se convirtió en la cantante pop argentina más escuchada y en la actriz más sexy, carismática y versátil de su generación. Desde su nacimiento a su éxito mundial en Netflix, celebramos sus 30 años en un itinerario de 30 curiosidades.

1- Nació el 10 de octubre de 1991 en Buenos Aires.

2- Su familia está compuesta por su mamá María José Riera, visitadora médica, su papá Carlos Espósito, entrenador de fútbol, y dos hermanos: Ana Laura y Patricio. Ella es la menor.

3- Ya todos sabemos que Lali es el seudónimo de Mariana: resulta que su hermano Patricio, trece meses mayor que ella, no podía pronunciar de niño “Mari” y le decía “Lali”. Así la bautizó para toda la vida.

4- Desde niña tuvo un “ángel” especial, y llegó a escribir su “manifiesto” en la canción “Laligera”, donde dice: “Desde cero. Todo lo que tengo es mío desde cero. Nací con brillo pero sin dinero para ganarme sola al mundo entero. Eso es lo que quiero”. Y parece que lo está logrando.

5- En 1998 hizo su primera participación en televisión en el programa infantil “Caramelito y vos”, conducido por Cecilia “Caramelito” Carrizo.

6- Sin embargo, a Lali la reconocemos por sus actuaciones en programas producidos por Cris Morena. Debutó como actriz en 2003 siendo una “Chiquitita” en “Rincón de luz”. Ahí interpretó a Malena “Coco” Cabrera. Entre 2004 y 2005 fue Roberta en “Floricienta” y al año siguiente interpretó a Agustina Ross en “Chiquititas sin fin”.

7- No es difícil imaginar lo difícil que debió haber sido empezar una carrera a esa edad: de hecho, tuvo que hacer malabares para poder terminar la secundaria. Contó que hubo épocas en las que dormía solo un par de horas y que a veces incluso prefirió rendir algunas materias “libres” o a distancia.

8- Una de las características de Lali es, claro está, su altura: mide apenas 1,53 y no tiene por qué avergonzarse de ello. Es explosiva, talentosa y tiene una personalidad que avasalla: 153 centímetros de pura dinamita.

9- Es muy amiga de “La China” Suárez. La conoció haciendo “Casi Ángeles” y, aunque la relación ha pasado por altibajos y tienen vidas muy distintas, se han visto varias veces en los últimos años.

10- Se sabe que en un momento estuvieron distanciadas por un problema de “amores”. ¡Las dos se habían enamorado del mismo hombre! Agustín “Cachete” Sierra, el afortunado. Terminó prefiriendo a “La China”, pero hoy todo ese pasado son anécdotas adolescentes.

11- A lo largo de los años, le conocemos varios novios: Peter Lanzani fue el primero conocido; después salió con Benjamín Amadeo y con Mariano Martínez. Su última pareja estable fue Santiago Mocorrea, productor, y cuando cortaron (después de tres años de noviazgo, en septiembre del año pasado), se la vinculó sentimentalmente con David Victori, el director de la serie “Sky Rojo” (Netflix).

12- Pero no hace falta hacer muchas especulaciones: el “amor más puro y sanador” de Lali es el de su sobrino Santi. “Energía especial y única. Es único mi chino adorado”, escribió alguna vez en su Instagram.

13- Como pocas, Lali es una artista comprometida: ya en 2012 participó de la campaña “Basta de bullying, no te quedes callado”, de Cartoon Network, y de la campaña “Reciclando tu botella llevamos agua potable a una escuela” de ‘Mundo invisible - Cultura solidaria en movimiento’. En 2013 formó parte de la campaña “Los ídolos donan su voz” de la Fundación Manantiales. En 2014 participó del concierto realizado por la Fundación Huésped en el Teatro Ópera por los festejos de los veinticinco años de lucha contra el VIH. Fue una de las caras visibles de la lucha por la despenalización del aborto y el último año actuó varias veces a beneficio de los damnificados por la pandemia.

14- Sus tatuajes son otra curiosidad: tiene cinco, que sepamos. En la nuca tiene un símbolo japonés que significa “arte y expresión”. En el brazo derecho tiene tatuada la palabra “SOY” (el título de uno de sus discos). La música ocupa también el otro brazo, donde lleva una cinta de casette. Además, lleva la palabra “happiness” (“felicidad”) en el costado y una libélula en la cadera.

15- Llegamos al papel clave de su carrera en 2007, cuando interpretó a Marianella “Mar” Rinaldi en “Casi ángeles”, que se emitió hasta 2010.

16- Además de la popularidad, lo que le dejó esta tira adolescente fue su contacto profesional con la música: recordemos que se desprendió de ella la banda pop Teen Angels, que se mantuvo seis años actuando. Sus integrantes originales eran ella, La China Suárez, Peter Lanzani, Nicolás Riera y Gastón Dalmau. Grabaron seis discos en estudio, tres en vivo y llegaron a tener doble certificado de platino.

17- Teen Angels significó la fama internacional para sus integrantes. Una vez Lali contó que le robaron el protagonismo hasta al propio Robbie Williams. Recordó que cierta vez, cuando estaban alojados en un mismo hotel en Madrid, el músico pensó que el revuelo de jóvenes que había afuera era por él. Cuando salió a saludar al balcón se dio cuenta que todos estaban enloquecidos mirando otra ventana, desde donde se asomaba el quinteto argentino.

18- Cuando el grupo se disolvió, ella vio la oportunidad de lanzarse como solista, lo que hizo finalmente en 2013 con el sencillo “A bailar”. “Terminando mi etapa musical con la banda Teen Angels (salida de la serie ‘Casi Angeles’) ya tenía mis letras escritas y la intención de sacar mi identidad y verdad desde mi propias canciones. Comencé a hacerlo de manera muy relajada, sin esperar ni planear nada, pero con la idea clara de buscar una manera original de hacer pop para el público de mi país”, le dijo a la revista Cosmopolitan.

19- Lali tiene 9,7 millones de followers en Instagram y es uno de los famosos argentinos más seguidos en el mundo. Muchos de ellos la siguen desde la época en que los fans se hacían llamar “laliters”: conjunción de “Lali y Peter”, esa relación que levantaba pasiones entre los adolescentes.

20- Pero la fama también cuesta. Aunque ella está absolutamente alejada del chimento y las polémicas, a veces le caen dramas de arriba: como cuando el año pasado, en pleno confinamiento, hizo un “live” en Instagram y contó “sin querer” el conflicto que Amaia Montero, ex líder de La Oreja de Van Gogh, tuvo con La China Suárez. Al parecer se cruzaron en un evento y la cantante chocó con la ex de Bisbal provocando su enfado. Montero se enteró y la escrachó en sus redes sociales, acusándola de mentirosa.

21- Poco se sabe acerca de sus gustos, pero en relación a las series, ha confesado que su favorita es “Sex & the City”. Y si se trata de películas, prefiere los dramas.

22- Su última actuación en el cine, protagonizando “Acusada”, es justamente un drama: su potente actuación, encarnando a una chica acusada injustamente de homicidio, fue muy bien recibida por la crítica. Incluso compitió en la sección oficial del Festival de Venecia.

23- Fue justamente en el marco de la rueda de prensa en este festival que Lali protagonizó un blooper que se viralizó: aunque ella no es bilingüe, si animó a hablar en inglés con los periodistas y el resultado hizo reír a las redes. “Es very difficult”, bromeó después, tomándose de buen humor las críticas.

24- ¿Una cita favorita? Ha confesado que si le invitan sushi, su plato preferido, la cosa empezará muy bien.

25- Le encanta viajar y de cada lugar se trae un souvenir: ¡un par de zapatos! Su colección es tan grande, dicen, que su papá tuvo que construirle una habitación exclusiva para guardarlos. No sabemos si esa afición sigue al día de hoy.

26- Lo que es evidente es que, al menos desde hace dos años, Lali pasa cada vez más tiempo en España. Cierto es que no se despega de sus raíces argentinas (hace poco fue jurado en La Voz), pero no debiera sorprendernos si en algún momento decide radicarse allá. “Me gusta todo de España: la gente, la comida, la simbiosis con la cultura argentina... Me siento cómoda y feliz aquí. Por supuesto, lo negativo es extrañar tanto a mi familia y amigos”, le dijo a la revista Cosmopolitan.

27- Otro tanto son sus sueños artísticos: le encanta hacer colaboraciones y algunas, como la que hizo con Thalía en “Lindo pero bruto”, fueron hits continentales. En su lista de deseos está hacer una canción junto a Nathy Peluso.

28- “Jamás en mi vida dormí siesta. Sé que soy un ser menos feliz por eso. Besis”, confesó hace poquitas horas Lali desde su cuenta de Twitter. Esa curiosidad acaba de sumarse poco antes de que cumpla sus 30.

29- Después del éxito de “Sky Rojo”, que significó su debut en Netflix y en una serie internacional, se sumó a un nuevo proyecto: “El fin del amor”. Basada en un libro de Tamara Tenenbaum y producida para Amazon Prime Video, esta serie cuenta las experiencias sentimentales de los millennials. Ya fue filmada.

30- En las últimas horas también se conoció que Lali participará de una canción a trío que dará que hablar: cantará junto a Natalia Oreiro y la Sole Pastorutti, mientras que la compositora es Marcela Morelo. Como vemos, Lali no para nunca.