Llegan los “Eternals” al cine y prometen una nueva era para Marvel

Una nueva era parece abrirse en la factoría Marvel, que a estas alturas ya es la más prolífica y millonaria de Disney. Una nueva era porque con “Eternals”, que estrena hoy en las salas del país, llega un tipo de películas de superhéroes que no hemos visto antes, arriesgó a decir Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Habrá batallas, efectos especiales, actores famosos y (lo que ya se presiente) taquillazos. Pero a su vez, habrá un cambio de estilo, que lidera inesperadamente Chloé Zhao, la oscarizada directora de “Nomadland”. En efecto: la cineasta de uno de los dramas más sensibles, contemplativos, silenciosos y despojados de los últimos tiempos, también es la que se puso al hombro este tanque colosal.

No es novedad que Marvel está buscando firmas de autor: a Lucrecia Martel le ofrecieron “Black Widow” pero rechazó después de que le dijeran que no iba a poder dirigir las peleas. ¿Pero cómo entrará Zhao al engranaje del mainstream...?

Antes, adentrémonos en la historia. Jack Kirby, camarada de Stan Lee entre 1961 y 1965, editó “Eternals” entre 1976 y 1978. A lo largo de 19 números, contaba la historia de una raza de guerreros que llegaban a la Tierra enviados por los Celestiales. En nuestro planeta tenían la misión de defender a la raza humana de los Desviantes, seres alienígenas que nos amenazaban.

La única condición impuesta por los Celestiales es que los Eternos, los guerreros en cuestión, no pueden involucrarse en los asuntos humanos, a menos que los hechos tengan que ver con los Desviantes.

Angelina Jolie debuta en el universo Marvel.

El cómic en su momento tuvo buena repercusión, ventas sólidas, pero no llegó a la popularidad de otros. ¿La razón? La historia no resultaba inteligible para todo el mundo, y encima abundaba en cuestiones éticas y elevados conceptos filosóficos.

En 2018 se anunció este proyecto y sorprendió a la comunidad: nadie esperaba que de todo el universo Marvel se iba a elegir seguir con una historia como esta. “Avengers: Endgame” fue un cisma y aquí, dicen los que han visto la película, se producen algunos cambios que sorprenderán a los fans que vienen siguiendo una por una las películas anteriores: se le pone freno al humor (a veces demasiado infantil), las grandes batallas no ocupan tantos minutos y el guion se explaya más en los dilemas internos de los propios personajes.

Chloé Zhao se anima a plantear cuestiones éticas y a aproximar una respuesta del sentido y del papel de los dioses en su relación con los seres humanos.

Y una película inédita también necesitaba un plantel de superhéroes atípicos. La primera decisión fue convocar a Angelina Jolie para que debutara en una película de este universo. A medida que pasan los años, la otrora “Maléfica” se ha decantado más por la dirección, pero esta oportunidad de interpretar a la guerrera Thena le permite abarcar otra línea de emociones como actriz.

“Mis hijos creen que es el personaje que más se parece a mí que hayan visto”, dijo a la agencia Europa Press. “Creo que Thena puede ser fuerte y vulnerable a la vez, algo que le ocurre a mucha gente y pienso que es muy importante que veamos esto”.

También actúan Gemma Chan (a quien recordamos por ser Minn-Erva en “Capitana Marvel”) y Salma Hayek, quien celebró que la hayan convocado a sus 50 años para interpretar a una superheroína. “Siempre soñé con ser una, quería trabajar con los mejores directores del mundo y hacer superproducciones. Pero eso no me sucedió... ni con 20 años, ni con 30 años”, comentó la latina.

De todo el elenco de Eternos, que completan Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Don Lee, Lauren Ridloff, Lia Mchugh y Barry Keoghan, destacan también dos ex-”Game of Thrones”: Richard Madden y Kit Harington.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, destacó la ambición y la visión del productor Nate Moore y de Zhao. “Era algo muy especial para nosotros. Tras la Saga del Infinito queríamos dar el siguiente paso y arriesgar, decir ‘aún no conocéis nada de este universo’ y ‘existen estos diez grandes héroes que no has conocido’”, dijo. Y ciertamente, parece que algo nuevo empieza.

