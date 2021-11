Llegan “Juegos Netflix” y series basadas en videojuegos: Una lista completa para el universo gamer

Prácticamente sin periodo de prueba, Netflix anunció el lanzamiento de un nuevo apartado en la plataforma que convoca a los fanáticos de los videojuegos de todo el mundo, accesible para aquellos que se encuentran suscriptos a la plataforma, aunque solo podrán usarlo los perfiles de adultos, ya que los ingresan mediante la configuración “niños” no tendrán acceso a dicho apartado.

Con este lanzamiento, la plataforma se posiciona una vez más al frente del consumo masivo de contenidos audiovisuales e inicia el camino para atraer a los players que fluctúan en otro tipo de plataformas. “Ya sea que estés de ánimo para un juego casual que puedas comenzar desde cero o para una experiencia inmersiva que te permita sumergirte en tus historias favoritas, queremos comenzar a construir un catálogo de juegos con algo para todos los gustos. Esta increíble experiencia lúdica es una aventura que apenas comienza y nos encanta que formes parte de ella”, explicó Mike Verdu, vicepresidente de Desarrollo de Juegos, en el anuncio oficial de la plataforma.

El catálogo, bastante austero en principio, cuenta con una selección inicial de cinco juegos mobile: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: El juego, Shooting Hoops, Card Blast y Teeter (Up). Aparte de que se esperan más incorporaciones en los próximos meses, también es muy probable que más de un estudio esté interesado en contar con el poder de difusión de Netflix para promocionar sus títulos, lo que augura grandes cosas para la plataforma en los años por venir.

El beneficio para los usuarios de Netflix es que tienen acceso total al catálogo y la posibilidad de jugar sin anuncios publicitarios, cargos adicionales ni compras en las apps mobile. En principio (hace apenas dos semanas) la app solo estaba disponible en Android, pero esa restricción ya se actualizó y está disponible también para todos los dispositivos del universo iOS.

Cómo buscar e instalar Juegos Netflix

Para usar Juegos Netflix, en primer lugar, se deben instalar los juegos en el dispositivo compatible: Un teléfono o una tablet que ejecute Android 8.0 o una versión posterior, o un iPhone o iPod touch con iOS 15 o versiones posteriores. También se requiere una suscripción activa a Netflix, conexión a internet para descargar e instalar el juego y espacio de almacenamiento suficiente en tu dispositivo.

Para los dispositivos Android, se pueden descargar los juegos desde la app de Netflix, que redirigirá a Google Play, o desde Play Store buscando el juego por su nombre o desde “Netflix Juegos”. Para los dispositivos iOS, es exactamente igual, debiendo descargar los juegos desde AppStore.

Los videojuegos van a funcionar de la misma manera que los episodios descargados en Netflix, es decir que no van a requerir de una conexión a internet constante. Además esta modalidad se va a mantener para todos los títulos que se sumen y que no requieran, por su naturaleza, de una conexión a internet activa para jugar.

“Al igual que con nuestras series, películas y especiales, queremos diseñar juegos para cualquier nivel de dificultad y para todo estilo de juego, ya seas principiante o gamer de toda la vida”, anticiparon desde la plataforma, asegurando que esto es algo que recién comienza y que va a contar con muchísimas novedades en el futuro.

Películas y series basadas en juegos disponibles en Netflix

La plataforma ya venía atrayendo a los gamers mediante películas y series basadas en las historias de los videojuegos ya sea en forma de animación o de acción real como de películas, Netflix viene trabajando un catálogo lleno de producciones propias y de terceros, con el objetivo de acercar estos productos al público masivo.

Una de las más esperadas es “Arcane: League of Legends”, una serie de animación que llegó a principios de noviembre, coincidiendo con la final del mundial de LoL (League of Legends), que ganó EDward Gaming, que no sale en la serie. Divida en tres arcos de tres capítulos cada uno, estrenado el primero el 7, el segundo el 13 y el tercera y último, el 20, la serie sorprende por su calidad animada y emocional, consiguiendo llevar al multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) hacia todos los públicos y expandiendo su mundo.

Con tal impacto entre los fanáticos y quienes la vieron, desconociendo por completo el juego -pero que igualmente quedaron fascinados con la calidad de producción y la historia- ya se hablaba de una segunda temporada, cuando el sábado 20 de noviembre los directivos de la plataforma confirmaron la segunda parte. Aunque es probable que haya que esperar hasta 2023.

Por otro lado, League of Legends no es un simple videojuego: es un fenómeno con múltiples dimensiones, que cuenta con su documental, “League of Legends: Orígenes”, producido por la propia Netflix, y que nos lleva de la mano desde los inicios del juego hasta su posición preferente como eSport.

La que no tiene una segunda oportunidad es “Warcraft”, ya que la primera película estrenada en 2016 fue un fracaso rotundo en la taquilla de Estados Unidos, aunque tuvo mejor suerte en el resto del mundo. Sin embargo, en la meca del cine las críticas la destrozaron y la recaudación en Estados Unidos no superó el 10% del total. Aunque estaba prevista una trilogía, luego del fracaso de la primea, ningún sello cinematográfico se hace cargo de la idea original de continuar con una segunda y tercera parte.

Tomb Raider: El 28 de enero de 2021 se anunció que Legendary estaba adaptando esta historia a una ficción para Netflix, que seguiría la historia de la arqueóloga británica después de lo sucedido en el videojuego Shadow of the Tomb Raider.

Resident Evil: Al igual que las películas dirigidas por Paul W.S. Anderson, esta nueva ficción de acción real realizada para Netflix no estará basada en ningún videojuego de Capcom, sino que tendrá su propia historia e interpretará a sus personajes de una forma completamente nueva. Se prevé que esta nueva versión del universo llegue en 2022.

Final Fantasy: El estudio detrás de The Witcher y The Expanse, está desarrollando una serie de acción real de Final Fantasy. Los hechos de esta ficción tendrán lugar en el ámbito de Final Fantasy XIV y según un comunicado tratará sobre «la lucha entre la magia y la tecnología en una búsqueda por llevar la paz a una tierra en conflicto». Debido a la pandemia y los retrasos en las producciones, hace meses que no tenemos actualizaciones de esta producción, por lo que tendremos que esperar un tiempo hasta poder verla en pantalla.

Angry Birds: Summer Madness: La ficción se basa en la saga del mismo nombre y se diferenciará de su primera serie Angry Birds Toons en que sus episodios serán de mayor duración: pasarán de apenas 3 minutos a 11 minutos cada uno.

Cyberpunk: Edgerunners: La ficción se llamará Cyberpunk: Edgerunners y estará desarrollada por Studio Trigger, con un total de diez episodios. Según la sinopsis oficial contará la historia de «un niño de la calle que intenta sobrevivir en una ciudad del futuro obsesionada con la tecnología y la modificación corporal». El proyecto podría llegar a lo largo de 2022, aunque todavía no hay fecha concreta de lanzamiento.

Splinter Cell: A Netflix también llegará el icónico thriller de espías de Tom Clancy en formato de serie animada. La primera temporada estará compuesta por un total de ocho episodios, aunque la intención es continuar con una segunda temporada para que haya 16 capítulos. Por lo visto, la ficción se encuentra en una fase temprana de desarrollo.

Assassin’s Creed: Esta serie parece ser la primera de muchos proyectos de este universo, según el acuerdo entre la distribuidora del videojuego y la plataforma. La fecha de lanzamiento está prevista para 2022 o quizá para más adelante en 2023.

Disponibles en Netflix

En 2017 se estrenó Castelvania, tomando prestada la estética de los animes y la trama argumental de Castlevania III, Netflix convirtió la saga de metroidvanias de Konami en su propio buque insignia de adaptaciones del videojuego a la pequeña pantalla. Cuenta con cuatro temporadas.

The Witcher, estrenada en diciembre de 2019, es una serie basada en la obra de Andrzej Sapkowski, protagonizada por Henry Cavill que toma elementos prestados tanto de las novelas como de los videojuegos de CD Projekt RED.

Además está The Witcher: Nightmare of the Wolf, una película animada en 2D dirigida por Kwang Il Han y producida por Lauren Schmidt Hissrich. La película es un derivado de la serie de televisión de Netflix The Witcher.

Dragon Quest: Your Story, es sinónimo de éxito en Japón, por lo que se realizó una versión libre de la quinta entrega (inédita en occidente durante años y estrenada originalmente en 1992) se desvía de los diseños de Akira Toriyama, pero -a cambio- sorprenderá a los fans de la saga de Enix Corporation. Se estrenó en Netflix en 2019.

Final Fantasy: Dad of Light, Más que una adaptación de Final Fantasy XIV, esta miniserie, dividida en ocho partes, nos cuenta la historia de un hijo y su padre que, a través del MMORPG de Square Enix, reavivan su propio vínculo familiar. Protagonizada por Yudai Chiba , Ren Osugi y Mako Ishino, fue lanzado el 17 de abril de 2017.

Hi Score: El Mundo de los Videojuegos, es una docuserie de seis episodios desde los orígenes del icónico Space Invaders hasta el arrollador fenómeno de DOOM. Ha recibido excelentes críticas en distintos portales especializados y también en la página de Netflix.

Hi Score Girl, es todo un homenaje a los locales de videojuegos de los ‘80 (el boom de Street Fighter) y, a la vez, la adaptación de un manga que despertará la nostalgia entre quienes vivieron esos días. Es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Rensuke Oshikiri. Una joyita.

Minecraft: Modo Historia, fue una serie animada interactiva desarrollada y publicada por Telltale Games, en 2015, en Netflix. Está basado en el videojuego gráfico Minecraft, un juego de aventura similar a otros juegos de Telltale Games, lanzado como una serie de episodios.

Sonic X: SEGA es sin dudas el abanderado de los videojuegos, y muchas series se basan en ellos. Desde Sonic BOOM (también disponible en Netflix) a sus adaptaciones de los 90, hay varios proyectos en danza. Pero más allá de la webserie de Sonic Mania Adventures, es poco probable que puedan superar al anime Sonic X.

Catálogo de Netflix

Series de animación

Pokémon

Pokémon: Sol y Luna

Pokémon: Indigo League

Pac-Man y las aventuras fantasmales

Sonic Boom

Carmen Sandiego

Castlevania

Minecraft: Modo Historia

Angry Birds Toons

Rabbids: La Invasión

Yo-Kai Watch

Ingress: The Animation

Devil May Cry: The Animated Series

Animación basada en videojuegos

Hi Score Girl

Red vs Blue

Halo Legends, una colección de siete cortometrajes animados inspirados en el universo Halo.

Series de acción real

The Witcher

Películas de animación

Pokémon ¡Te elijo a ti!

Pokémon: El poder de todos

Pokémon: Mewtwo contraataca: Evolución

Ni No Kuni

Dragon Quest: Your Story

Películas de acción real

Resident Evil 2: Apocalipsis

Resident Evil 4: Ultratumba

Assassin’s Creed

Warcraft: El origen

Películas basadas en videojuegos

Pixels