Llega Miranda! al Movistar Arena, viene de hacer la banda sonora del éxito de Netflix “Casi feliz”

El dúo electropop más emblemático de la música argentina, compuesto por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, vuelve a presentarse en vivo por primera vez desde que comenzó la pandemia. Con un estadio preparado exclusivamente para esta experiencia, los artistas se preparan para retomar la actividad musical que tan ansiosamente esperaban.

Será en el marco de Se siente desde casa, un ciclo musical donde participarán artistas como Destino San Javier, Soledad, Axel y muchos más, que llevará a los músicos al Movistar Arena para retomar los escenarios.

Esta noche a las 22:30, los chicos de Miranda! darán inicio a esta serie de recitales y las entradas las podés obtener en www.movistararena.com.ar/ .

-¿Cómo están con la preparación del show?

- Alejandro: Empezamos a ensayar ayer pero hace como un mes que venimos planificando la lista de canciones, hicimos un pequeño guion de lo que será. Es diferente para nosotros porque es una mezcla de show en vivo y show de televisión, tiene algunos ingredientes que los recitales habituales no tenían y queremos aprovechar las ventajas que este nuevo modo tiene. Estamos entusiasmados y la realidad es que estamos muy ansiosos, tuvimos solo dos ensayos y estamos muy ansiosos, nos reencontramos con los músicos de nuevo. Fue alucinante volver después de todo este tiempo. Fue muy emotivo, de alguna manera eso se va a ver, se va a sentir esa emoción porque estamos que nos salimos de la vaina por hacerlo.

-¿Cómo creen que será volver a un escenario sin público?

- Juliana: Nosotros comparamos la sensación con otras cosas alternativas. Creo que va a ser una sensación nueva, diferente a todas las demás actividades que nos dedicamos pero con un poco de todo. Porque es un poco como un videoclip produciendo y poniendo cosas que nos gustan, no va a tener ficción pero si cosas de fantasía, va a tener otro clima que los shows en vivo. Lo tomamos de esta manera porque para nosotros es muy fuerte e importante el público y forman parte del espectáculo, es algo diferente para innovar. En vez de seguir hablando de cuarentena y hablar de lo que se puede o no, lo tomamos como algo que nos entusiasma y queremos hacer, y que seguramente si lo disfrutamos se quede y sea una alternativa más para mostrar nuestras ideas y un show alternativo. Va a ser una forma de estar en todo el mundo, para mi es más importante buscarle eso que lo negativo.

-Llevan muchos años de carrera y tienen un amplio repertorio musical, ¿qué va a poder disfrutar la gente que se va a unir a ustedes el viernes?

- A: Va a haber un poco de todo, al ser un show en un estadio el repertorio va a ser acorde al lugar y está compuesto por éxitos del grupo de toda la carrera, vamos a tocar Casi Feliz por primera vez y algunas de las canciones que no tocamos habitualmente. El formato nos permite recorrer diferentes climas y no tener la presión o ansiedad de tener a la gente saltando todo el tiempo, eso nos da la libertad de experimentar un momento íntimo y que no haríamos en un concierto habitual.

-¿Hay alguna canción que sus fans le pidan que no suelen tocar?

- J: La mayoría de las que nos suelen pedir o que sometemos a votación, suelen ganando las que nunca no hicimos en un show. Hay una parte del show que la vamos refrescando pero ya es una playlist que no puede faltar ni a nosotros ni al público. Pero el año pasado hicimos una mini gira que empezó por algo chiquito de recordar nuestros primeros discos y ahí hicimos real el sueño de Ale Sergi porque dejamos a todos contentos. Cantamos los discos complejos de pe a pa, hicimos todo aún canciones que no hacíamos desde hace más de 10 años.

-¿Fue nostálgico?

- A: Más que nostalgia, me sorprendió que se las cantaran todas. Fueron los primeros tres discos y cada uno tuvo 3 o 4 canciones que han sido emblemáticas, pero también tienen 4 o 6 canciones que no que la gente las cantaba igual.

- J: Hubo pogo, el pogo menos pensado, en canciones sonando electropop que para mí fue increíble. Lo recuerdo con mucho amor porque empezó como algo anecdótico y chiquito para recordar y lo terminamos haciendo en el Luna Park. Fue muy especial.

-Y siempre salieron a flote y a seguir tocando…

- A: Si, porque es lo que somos y lo que hacemos, como todas las personas. En esta situación por un par de días te puede pintar bajón pero en un momento te tenés que levantar e ir para adelante. Si no, ¿qué sentido tiene? Nosotros en lo personal no podemos quejarnos, hace mucho estamos con el grupo y la gente nos presta atención, y en una situación como esta sin embargo se aprueba un protocolo, empezamos un proyecto y hay gente que nos apoya. La verdad es que es una situación muy adversa y nuestro granito de arena es seguir haciendo cosas para nosotros y compartir.

- J: Ahí hay algo, “granito de arena”, Arena Movistar, hagamos algo, de ahí surgió.

- A: Tenés razón, granito de arena – Arena Movistar.

- J: Primero limpiemos de chistes boludos y después va a surgir algo.

-Tuvieron varios proyectos que lanzaron en cuarentena, cuéntenme sobre la banda sonora que compusieron para “Casi Feliz”, la serie argentina de Netflix.

- A: Yo creo que el director de Casi Feliz tuvo la idea de que nosotros compusiéramos la banda sonora de la serie y directamente hubo un llamado de la productora. Nos encantó porque leímos la propuesta y nos encantó que estuviera Sebastián involucrado. La contrapropuesta que hicimos fue que hacíamos la canción pero que también fuera una canción de Miranda! y que representara a la banda. Logramos un punto en común. Cuando nos dijeron el título me pareció alucinante, honestamente escribí la letra en 10 minutos porque ese título abarca muchísimo, es muy representativa. Yo me siento muy identificado.

-¿Sentís que sos ‘Casi Feliz’?

- A: Si obvio, casi casi y siempre casi, pero me parece que no se puede feliz por completo.

- J: Yo creo que no soy optimista ni pesimista pero soy de vivir el momento, me las arreglo para no vivir tanto la ansiedad, cuando era más chica si me hacía sufrir la vida. Ahora ni me quedo en los recuerdos ni hago proyecciones muy a futuro, me parece al pedo, aparte no me organizo para nada ni tengo memoria.

-Y en cuanto a su disco, del cual han sacado cuatro canciones, ¿Ya tienen fecha de estreno?

- A: Tiene título, tiene tapa, tiene máster. Adelantamos Me gustas tanto, Un tiempo, Casi Feliz, Luna de Papel, y pensábamos sacar el álbum en abril de este año pero por esta situación, al no poder salir de gira y estar acostumbrado a ser nosotros quienes llevan el disco a los medios, promocionarlo nosotros, como ahora todo se está reestructurando la forma de hacer eso, decidimos no sacar el disco completo. Hasta el momento sacamos cuatro y desde la semana pasada estamos planeando un quinto video. No tenemos fecha de estreno, vamos a seguir compartiendo música y veremos si hay una oportunidad que amerite mostrarlo todo pero preferimos ir mostrándolo de a poco. Porque si sacamos todo y vemos que esta situación se extiende un poco más, ¿qué hacemos? Queremos mantener cierto vínculo y salir a grabar ya es un poco más complicado.

-¿La música ha evitado caer en la locura en esta cuarentena? ¿Dónde han encontrado refugio?

- A: La música me ayuda no sólo en estos últimos meses sino en la vida, es una compañía para quien la necesite. Y creo que de alguna manera el refugio lo encontré en mi gente, mi pareja, Juliana, mi manager, los chicos de la banda, en los fans que suena demagógico pero fue lindo, poner un posteo y recibir respuestas. Creo que estamos todos más sensibles y a corazón abierto.

- J: No busco evitar la locura, es una batalla ya perdida hace muchos años. Me llevo bien con el caos, con la ansiedad, el desorden, las recibo y las atravieso sin miedo. Busqué no aburrirme, me pasó en este período que nada me entretenía. Me puse a dibujar, me puse a cocinar, muchas de las cosas que todo el mundo hace a mí me aburrieron, no las siento. Conviví con esto, la soledad, no aburrirme y no ponerme mal por estar mal. ¿Ves que estoy loca? (ríe).