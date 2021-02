“Llámame por tu nombre” en Netflix: un drama lleno de romanticismo y sutileza

En 2018 se llevó al cine “Llámame por tu nombre”, un drama romántico dirigido por Luca Guadagnino que relata la historia de Elio y Oliver, dos jóvenes que durante el verano en que se conocen viven una historia intensa y llena de pasión, miedos y prejuicios.

Por una parte, Oliver es un estudiante de 24 años que llega a algún lugar de Italia para terminar su tesis de grado. Por el otro Elio, el hijo de la familia que lo recibe, es un joven de 17 años culto en distintas áreas como la música, los idiomas y la literatura.

Ambos sienten una conexión desde la primera vez, aunque viven etapas diferentes de sus vidas y sus experiencias no se encuentran en igual sintonía.

Situada en 1983, veremos el largo proceso de un joven que adentrándose en la vida sexual comienza a tener sentimientos encontrados entre su joven amiga y el becario que asiste a su padre. Pero a medida que la relación entre Elio y Oliver se hace más estrecha, los miedos desaparecen y llegar a un amor veraniego se hace inevitable.

La estética que componen los paisajes, el clima, las situaciones y los viajes que realizan nuestros protagonistas nos sitúan en una Italia de los años ’80, o al menos lo que en nuestra mente se espera encontrar.

La actuación de Timothée Chalamet como Elio es excelente. Casi inexpresivo en su rostro pero con una mirada que lo dice todo, una cámara testigo que sigue a cada momento sus rasgos y expresiones corporales, vemos todo el camino que recorre hasta alcanzar su deseo más personal.

Sin dudas, su proceso como crecimiento del personaje donde se encuentra con diferentes situaciones en su adolescencia, el hecho de aceptar que se enamoró de Oliver y todo lo que esto conlleva está plasmado de una manera insuperable. Un amor basado en la admiración no sólo física, sino también intelectual, lingüística y estética.

Otro punto que me gustaría destacar en el discurso final que ofrece Michael Stuhlbarg, quien interpreta al padre de Elio. Una postura humana, sensible y que resulta emotiva en una historia de este tipo, donde la postura que acostumbramos a ver de parte de los padres da un giro inesperado.

La extensión del filme nos permite apreciar de una manera paulatina pero en ningún momento aburrida el enamoramiento de dos jóvenes, que se encuentran de casualidad y que los marcará para el resto de su vida.

Ganadora del Óscar por Mejor guion adaptado y parte de la trilogía «Deseo» de Guadagnino junto con “Io sono l’amore” (2009) y “Cegados por el sol” (2015), esta producción ya es una referencia del cine LGBT.

La ficha

“Llámame por tu nombre” (Título original: “Call me by your name”). 2017. Italia-Estados Unidos. 132′. Dirección: Luca Guadagnino. Elenco: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar y Esther Garrel. Guión: James Ivory, basado en la novela de André Aciman. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: Muy buena.