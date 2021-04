LAU, la argentina que acompañó a grandes músicos del mundo tiene un sello discográfico en Mendoza

Desde las playas de Barcelona nos contacta Laura Fares, mejor conocida como LAU, la cantautora y baterista argentina que comenzó su carrera como solista este 2021 y quien cada vez suma más seguidores alrededor del mundo.

Tras 21 años radicada en Europa, en donde acompañó a grandes artistas internacionales como Ricky Martin, Taio Cruz y Big Black Delta, presentó su primer disco Believer, un trabajo con dejos ochentosos que recorren los estados de ánimo que la atravesaron durante e 2020.

“Me separe después de muchos años de mi pareja y eso me impulsó, tuve la necesidad de expresar emociones y componer, sumado a que estaba la pandemia así que estaba encerrada en mi casa en Londres, ahí tengo un pequeño estudio, era escribir y grabar. Fueron esas dos cosas que me impulsaron a decir ahora es el momento de decir todo lo que quiero decir, ya no me dio miedo mostrar mi imagen y mi voz, me boicoteaba sola y ahora me voy a aceptar como soy, a ver cómo se conecta la gente y por eso lo llame Believer, por fin voy a creer en mí misma”, cuenta Laura que desde hace unos meses se mudó a Barcelona para comenzar con su carrera solista.

Este disco compuesto por diez canciones, recorre más allá de su estilo ochentoso fuertemente ligado al estilo musical que la caracteriza donde adopta múltiples estilos de Synthpop, Synthwave y Electropop, acompañaremos el camino de LAU por diferentes etapas emocionales que la atravesaron durante la cuarentena.

“En las letras hay un poco de todo pero describí las emociones que fui pasando el año pasado, desde separarme, tocar fondo y pensar que se terminaba el mundo, hasta mudarme de país, empezar una vida nueva, entender por qué había sucedido todo, los errores que cometí y lo que aprendí.”

En cuanto al estilo musical detrás de Believer, afirma: “Es un estilo de música que siempre me movió, crecí en los ’80 y ’90 escuchando esto, so sonidos muy clásicos que te marcan de por vida. Siempre me identifique con los grandes artistas pop de los ’80, es una nostalgia que te lleva a una etapa de tu vida muy importante. Tengo fans hoy en día que ni vivieron esa época pero conectan con ese sonido de sintetizadores y teclados, y siempre me sentí representada por esos sonidos.”

Sumado a tu impronta musical, una de las características más llamativas de su disco fue el formato en que se presentó al mundo. Y aunque Believer está disponible en todas las plataformas digitales, su autora buscó una manera mucho más analógica de llevárselo a la gente y lanzó su trabajo en vinilo, cassette y CD-R.

“El formato de casete es algo que venimos haciendo. Es toda una experiencia sentarse a escuchar un álbum y leer todo lo que hay detrás, hoy es una cultura de singles y nosotros nos dimos cuenta que cada vez había más demandas de vinilos, casetes y CD’s. Experimentar la obra como el artista la imagino, con el arte, cómo nacen los temas, es todo un ritual con el que hoy en día la gente quiere conectar más. Nosotros nos especificamos en música retro con el sello, por lo que esa es nuestra idea.”

Aztec Records y su paso por Europa

Tras dos décadas en Londres, Laura comenzó su carrera musical en Barcelona. Dejó todo atrás, así como hace mucho tiempo decidió embarcar esta nueva aventura hacia el mundo, esta vez será desde otro lugar.

“Tuve una crisis económica en el ’99 en Argentina y fue empezar de cero acá, probar suerte en Europa y hacer una carrera me parecía la mejor opción y no me arrepiento, tuve oportunidades increíbles y seguramente la vida allá me hubiese llevado por otra dirección. Allá estudiaba diseño gráfico pero la vida me llevó por ahí, Londres siempre me atrajo en cuanto a la música pop, además siempre me identifiqué con el idioma. Tenía esa admiración por la música británica.”

Con sólo 21 años, decidió que comenzar de nuevo sería la mejor opción y fue la oportunidad perfecta para dedicarse a su tan ansiada pasión: la música.

“Cuando estaba en Argentina tenía una banda con mis amigas del secundario, era un hobbie pero cuando me fui al Reino Unido me di cuenta que quería construir una carrera y tomarlo en serio, ahí me metí estudiar música. Estudie producción, composición, batería, me quería dedicar a la música – cuenta – Tuve que laburar de todo mientras tanto, tocaba en el subte, limpiaba, era moza, hice de todo para poder dedicarme a la música que era mi sueño. Empecé a ir de gira con artistas independientes y después con artistas más conocidos, en ese momento no había muchas mujeres bateristas y me salieron unos laburos muy importantes para acompañar.”

Luego de años de dedicarse a la música y colaborar con grandes artistas de todo el mundo, fundó su propio sello con sede en UK, España y Argentina. Aztec Records nació junto al argentino Ariel Amejeiras con el cual han trabajado y lanzado las carreras de artistas de diferentes partes del mundo, como lo son Bright Light Bright Light, NINA, Owlle y Sunglasses Kid entre otros.

Pero no se quedaron allí y fueron por más. Hoy encontramos en nuestra provincia Aztec Latin, la sede de su sello que apunta principalmente a artistas que produzcan música en castellano y con el cual han impulsado carreras de artistas como Kush Mama, Locker, Jaz Oil, entre otros.

“Ahora la mitad de nuestro equipo está en Mendoza, tenemos bandas mendocinas que laburan con nosotros. Hay mucho talento allá, acabamos de abrir la rama latina de nuestro sello Aztec Latin y estamos buscando talentos en lengua castellana.”

Luego de un comienzo de año cargado de energías, emociones y muchas vibras positivas, de aquí en adelante solo queda ascender. LAU asume que pronto llegará el momento de presentar su disco en vivo y planea visitar su tierra natal para finalmente presentarse al mundo como realmente se identifica.

“Ya comenzamos a preparar el show en vivo, queremos hacer una mini gira por España y tocar el año que viene en Argentina. Empecé a escribir el segundo álbum, estoy haciendo otras colaboraciones para otros álbumes y además sigo con los dos sellos discográficos, quiero seguir creciendo, buscando artistas y seguir apostando a eso. Cuando vaya va a ser mi primera vez como solista en mi país, quiero ir a Mendoza y visitar a mis colegas, prácticamente nuestro sello está ahí”, cerró.