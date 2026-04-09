La comodidad no se va del placard, pero cambia de forma. Este otoño-invierno 2026 , la moda empieza a correr a las calzas del centro de la escena y les da lugar a pantalones que siguen siendo cómodos, aunque con una imagen bastante más armada, urbana y elegante.

Ni negro ni gris: el color elegante que será tendencia en el otoño 2026

El beige clásico está pasando de moda: el color que es tendencia en el otoño 2026

Si hay un reemplazo que pisa fuerte de verdad, ese es el pantalón de corderoy . Who What Wear lo puso primero en su lista de alternativas a las calzas y lo destacó por una razón simple: puede ser suave, tener algo de elasticidad y verse mucho más chic que un legging.

Los corduroy pants “no se van a ningún lado”, con apariciones en looks de The Row, Tory Burch e Isabel Marant .

Para la calle argentina, tiene varias ventajas juntas: abriga más que una calza, queda muy bien con botas, mocasines y sweaters gruesos, y se banca tonos de invierno como camel, tabaco, marrón, azul petróleo o negro.

Las calzas tienen las horas contadas estos son los 3 modelos que las reemplazan este otoño-invierno 2026 (1)

Además, no exige demasiado para funcionar: con un tapado simple arriba ya arma look.

El jogger se pone serio

El segundo modelo que crece es el jogger pulido, o su versión más moda: el track pant retro. Acá está una de las sorpresas de 2026.

El mismo medio reconoce que hace no tanto parecía imposible pensar al jogger como prenda para salir, pero muestra outfits con tapado largo, bufanda, loafers y accesorios sobrios que lo convierten en una opción completamente urbana.

Las calzas tienen las horas contadas estos son los 3 modelos que las reemplazan este otoño-invierno 2026 (2)

El mismo medio además incluyó a los track pants entre las grandes tendencias de pantalón del año y explicó que en 2026 se ven más retro y más sporty-chic, con una referencia clara a Lacoste.

La clave no está en usar cualquier pantalón de jogging. Lo que funciona es el modelo de pierna recta o apenas amplia, en colores neutros, tela más limpia y combinado con prendas que lo eleven.

El pantalón de lana blando gana terreno

El tercero en esta lista es el pantalón de lana relajado, slouchy o con caída blanda. No aprieta como una calza, pero conserva esa sensación de confort que muchas buscan en invierno. Who What Wear lo definió como una prenda que tiene la comodidad del loungewear, aunque con suficiente elegancia como para ir a la oficina o salir bien vestida.

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Es probablemente el reemplazo más adulto de los tres. Queda bien con poleras, blazers, botas al tobillo o zapatillas limpias, y se adapta perfecto a un invierno donde la moda busca verse cómoda pero no descuidada.

Ofrece lo que las calzas muchas veces no logran dar fuera del gimnasio o del entrecasa, que es presencia visual.