La reacción de Wanda Nara al enterarse que Mauro Icardi dejó de seguirla

Un nuevo capítulo se suma a la novela de Wanda Nara con Mauro Icardi. Es que luego de lo que significó el escándalo del Wandagate, la relación nunca volvió a ser la misma. Tras varios idas y vueltas, rumores de separación y posteos amorosos, al parecer el matrimonio habría llegado a su final y en sus respectivas redes sociales, los protagonistas mostraron algunos indicios de esto.

La historia que compartió Icardi

Primero Mauro Icardi dejó de seguir a Nara en su cuenta de Instagram y, segundos después, borró su foto de perfil con la modelo y publicó una junto a sus dos hijas, Isabella y Francesca. Más tarde, al ver la repercusión de su actividad, el futbolista del PSG decidió cerrar su cuenta hasta nuevo aviso.

Por otra parte, Wanda tuvo una particular reacción a esto y es que decidió repostear una historia en Instagram junto a su amiga Natacha Eguía (pareja del rugbier Juan Imhoff) y a su asistente Kenny Palacios. “Mucho dulce para nuestros corazoncitos”, decía debajo del postre que estaban por comer. Dicha publicación luego fue borrada.

Wanda Narasin alianza, junto a su hija isabella.

Pero esta no fue la única historia que subió la mediática, ya que en otra se mostró abrazando a su hija menor, Isabella, donde se podía observar que no llevaba su anillo de casada. Aunque eso no sorprende ya que en otras ocasiones la empresaria ha mostrado fotos en las que tampoco lo llevaba puesto, pero publicar esta fotografía en este contexto levanta algunas suspicacias.

En el mismo días que suceden estos acontecimientos, Ángel de Brito utilizaba sus redes para responder las inquietudes de sus seguidores que siempre estan cargados de preguntas muy picantes. Esta vez todos los cañones apuntaron a la relación Nara- Icardi.

“¿Wanda Nara y Mauro Icardi están separados?”, le preguntaron al exconductor de “Los Ángeles de la Mañana” y quien fue una suerte de portavoz de aquel escándalo de octubre pasado al revelar todos los detalles de la crisis de pareja. “Ayer me escribió alguien desde la cuenta de Icardi”, indicó el periodista y evitó responder sobre la posible separación del matrimonio, pero sacando a la luz un episodio sobre la red social del jugador del PSG.

Otro seguidor del periodista se percató de un detalle de su anterior respuesta e indagó: “¿Qué significa que te escribieron desde el Instagram de Icardi?”. Y el conductor fue contundente al dar su visión de los hechos: “Alguien me mandó un mensaje con un reclamo. Dudo que sea Icardi”, expresó contundente.

Ángel de Brito recibió mensajes desde la cuenta de Mauro Icardi.