La periodista Mendocina que se abre paso en el Mundial de FIFA Qatar 2022

Ella es Licenciada en Comunicación Social y, con sólo 18 años, tuvo su primera oportunidad en una radio mendocina, en un Noticiero local, y luego TVN de Chile, y después Ovación TV, entre otros. Esa fue su primera vez en un medio fuera de Mendoza. Ahí, en la edición de la Copa América 2011, se enamoró completamente del fútbol y hoy fue elegida para viajar a Qatar 2022.

Manuela con la camiseta Argentina firmada por Lionel Messi PH: Bibiana Martínez

“Desde que soy niña juego con una videocámara que teníamos en casa, entrevistaba a mi hermano y conducía un noticiero en el comedor. Mi mamá, Nilda y mi papá, Jorge, siempre me alentaron a seguir lo que me apasionaba, lo que me hiciera latir el corazón. Entonces, el tiempo me fue llevando... la cámara se prende y yo me enciendo con ella, siento que poderse comunicar es una de las cosas más fascinantes que existen.”

¿Qué sentís como mujer tener un lugar tan importante en este evento mundial?

Manu Moretta

Siento muchas cosas. La primera, es que estoy cumpliendo un sueño y espero servir a otras mujeres de apoyo o de inspiración para animarse. Creo que, como mujer, tengo la responsabilidad de hacer valer nuestro lugar desde el profesionalismo y alejarme de los estereotipos sociales. Estoy muy ansiosa de poder transmitirles a todos los mendocinos y mendocinas lo que es un Mundial desde adentro, me emociono de sólo pensar que ya me estoy por subir a un avión. Todos tenemos metas a largo plazo como profesionales, esta experiencia internacional, sin dudas era uno de mis objetivos. Agradezco a quienes me formaron durante mi carrera como periodista en Mendoza, a mi provincia por darme todo lo que me dio y a quienes confiaron en mi para proyectarme al mundo sin olvidar quién soy. Y gracias a los que apostaron y me embarcaron en la que, probablemente, sea una de las mejores vivencias de mi vida. ¡No caigo!

Actualmente donde estás trabajando y cómo fuiste elegida para ir a Qatar

Además de sumarme hace poco como responsable de prensa en una empresa mendocina, trabajaré por primera vez con Telemundo Deportes de Estados Unidos, NBC. Hace 14 años ingresé en los medios y tuve el privilegio de entrevistar a talentos destacados de varias disciplinas, incluso a Lionel Messi y Neymar. La “Pulga”, en Mendoza, me firmó su propia camiseta, la misma que me había regalado unos meses antes el utilero de la Selección Argentina. Esta es una gran experiencia para contarles con lujo y detalles, en una ¿próxima entrevista? (Risas)

Por otro lado, que me hayan elegido para representar a Argentina en la mayor fiesta del fútbol, me hace sentir orgullosa. Premiaron mi esfuerzo. Fue un largo camino, trabajé día a día para estar a la altura de un evento de estas características y siempre lo deseé. Hasta que, sin imaginármelo, apareció Diego, desde Estados Unidos, quién es un gran líder de equipo y me pidió grabar unas pruebas en el Estadio Malvinas Argentinas. Lo hice precariamente, con mi celular y sin mucha producción. Mi novio, me acompañó con una libreta. Prendí la cámara para captar lo que se vive en el fútbol en Argentina, entrevisté a la gente y, gracias a los hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba que conversaron conmigo e hicieron esa prueba con tanta pasión, me mandan al Mundial. Si bien, lo resumo en pocas líneas, el camino para ser seleccionada fue largo. Con esta declaración, quiero transmitirles algo que creo profundamente: “todo lo que hagas con pasión y ganas siempre te dará frutos”.

Manu Moretta

Tus proyecciones y que lugares vas a visitar en este evento

Mi viaje empieza el día de mi cumpleaños, este 14 de noviembre, ¡un RE GA LA ZO! Desembarco en Doha, estaré todo el Mundial hasta el 20 de diciembre, después Dubái y luego haré un viaje familiar. Cuando me enteré que quedé seleccionada, le dije a algunas marcas mendocinas que me acompañaran, Rebecca Cápsulas, Cloter, Vía Victoria, FS Peluqueros, Meli Cobos by Simplemente Tres, Todo Glamour Make Up, Laura Castro, la fotógrafa Bibiana Martínez, Estudio Floyd TV, la productora Eugenia Taranco, y vos como asesora de imagen. Realmente quiero llevarme un pedazo de Mendoza a Catar. Todas las marcas que nombré, están gerenciadas por mujeres y eso me llena de orgullo.

Manu con la valija ya lista PH: Bibiana Martinez

Al finalizar el Mundial, espero seguir trabajando en lo que me gusta y me encantaría que los mendocinos y las mendocinas me acompañen en esta aventura.