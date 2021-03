“La casaca de D10s”: una comedia en la que tres amigos planean robar la camiseta de Maradona

Luego de su partida, comenzaron a surgir proyectos que cuentan en profundidad la vida, los logros y la carrera de Diego Armando Maradona. Aunque así como se contarán sus mejores épocas, también estarán presentes sus momentos más oscuros.

Lejos de ello, un grupo de productores decidieron poner su atención y vista en algo mucho más insólito: ¿qué pasó con la camiseta que Diego usó cuando hizo el tan conocido gol con ‘La mano de Dios’? Allí encontraron la respuesta de lo que se verá en “La Casaca de D10s”, la nueva producción de Frontera Films junto a Codeco.

Con la idea en la cabeza de tres amigos en plena crisis de los cuarenta que descubren que la camiseta que Maradona usó en el gol de “La mano de dios” está exhibida ni más ni menos que en un museo inglés, se embarcan en su búsqueda convencidos de que ellos la maldijeron para que Argentina no vuelva a ganar una Copa del Mundo.

Ramiro Navarro y Ángel Zambrano pulieron esta idea durante la pandemia y ya en tiempos de pseudo-normalidad, fueron en la búsqueda de Marcos Osorio para que se encargara del guion de este largometraje que espera ver la luz en 2022.

“A ellos no los conocía, me llamaron una tarde y me propusieron la idea de esta película. Es una comedia divertida que tiene de base un robo a un museo inglés que tiene la casaca que es la camiseta que Maradona usó en el mundial con la que hizo el gol de ‘La mano de Dios”, cuenta eufórico Marcos en conversación con Los Andes.

Pero, ¿dónde está? Luego de que el partido donde Maradona hizo su tan icónico gol y por el que será recordado por siempre, su camiseta fue para Steve Hodge. Se la obsequió en el túnel y fue directo a Inglaterra, donde después de muchos años guardándola en la seguridad de su hogar, Steve acabó donándola al Museo Nacional del Fútbol inglés, que hoy reside en Manchester.

En cuanto a la trama y partiendo de este hecho, Marcos cuenta: “La idea se basa en tres amigos que toman la decisión de ir a robar esa camiseta y traerla de vuelta para la Argentina. Prácticamente con esa base me llamaron para ver si me interesaba sumarme, ellos tenían una idea muy básica de la trama y de la motivación de los personajes, yo les comente que me parecía y a partir de ese diálogo, logramos que mi forma de ver la película encajara con la idea que tenían ellos. Me contrataron para eso y ya empecé a trabajar. Estamos arrancando a sentar las bases de esto.”

Marcos cuenta con una amplia trayectoria en guion, siendo parte de proyectos como Los Simuladores, Hermanos y Detectives, El Jardín De Bronce, Farsantes, El Tigre Verón y Apache, La Vida De Carlos Tevez. Además, participó en los inicios de la serie biográfica de Maradona, Sueño Bendito, aunque asegura que se desvinculó del proyecto por cuestiones personales.

En cuanto a su unión a este proyecto que promete ser una comedia al estilo Los Simuladores, cuenta: “Tengo entendido que se desconocía esto de la camiseta y me pareció interesante. El conflicto acá lo tiene un personaje en particular que tiene que ver puramente con la camiseta, aunque por supuesto el valor que tiene dicha camiseta para los argentinos y el valor de Maradona. Se va a reflejar el amor por el fútbol y por él también, es medio imposible hacerlo sino. Si cambiamos esa camiseta por cualquier otra ya no tiene el mismo significado.”

Y sus productores se suman a la emoción de contar con Osorio en este proyecto. “Un guionista de su talla nos entusiasma para llevarle al público el mejor film que se pueda crear. Su experiencia y su ADN argentino son la madera que esta película necesita: manejar un mundo que respira un Diego Maradona eterno no es para cualquiera . Tanto Ángel como yo estamos exultantes de comenzar a leer los primeros trazos de la creatividad de Marcos”, asegura Navarro.

La casaca de D10s, el nuevo largometraje que involucra a Maradona

Ya hablamos de sus antiguas experiencias en cuanto a lo audiovisual. Mayormente dedicado al policial, la gran lista de producciones en las que ha participado demuestran que si se quiere un buen resultado, el nombre de Marcos Osorio ya es garantía de que el éxito está tocando a la puerta.

Se ha destacado en propuestas que hoy son consideradas de culto, como es el caso de Los Simuladores. Además de destacarse en series con un estilo más documental de grandes figuras argentinas. A pesar de ello, La casaca de D10s hoy representa un desafío en donde el humor es la base.

“Yo sobre todo me dedico al policial. En el mundo de la comedia hice Los Simuladores, que aunque tenía un inicio dramático en el conflicto a resolver, siempre se desevolvía en la comedia. A mí me divierte mucho más escribir comedia, lo que pasa es que me llaman mucho para los policiales, de hecho es el género que más me gusta ver por eso tiene que ver. Lo que quiero decir es que no me siento ajeno a la comedia, lo difícil a veces es enganchar el tono justo”, cuenta.

Y amplía su postura respecto a este clásico argentino que todos conocemos. “Si vamos al caso de Los Simuladores, hay situaciones que son extremas y pensas: ¿cómo pasan de un hombre que golpea a su mujer a un hombre clavándole una estaca a alguien que dice ser un vampiro? Está narrado desde que lo que nosotros creíamos, pasaba. Esto se va a ver en esta película, trataremos de hacer lo mismo. Todo depende del clima que generemos con los directores, ya a priori te digo que vamos bien.”

El histórico momento en que Diego Armando Maradona hace el gol a los ingleses.

Aunque aún es una idea que recién comienza y que se espera que comience su rodaje en la segunda mitad de este año, Marcos adelanta algunos detalles que están previstos, aunque recién se están puliendo.

“Sí va a estar presente la figura de Maradona aunque tampoco puedo dar tanto detalle más, es un proyecto que recién está arrancando. A priori son tres hombres en la crisis de los cuarenta que tendrán la idea de robar la camiseta, hay una chica en el medio que también los ayuda. No puedo contarte mucho más porque esto recién arranca, por ahora estamos discutiendo personajes.”

Un dato no menor y que muchos se preguntarán, viene de la mano de cómo será retratada la camiseta. ¿Formará parte de la película la casaca original que Maradona usó ese día ante los ingleses? Habrá que esperar para verlo.

“Nosotros mientras lo escribimos nos vamos a posicionar en el museo, después no se si se va a reversionar o se utilizará el museo, eso no sé cómo se va a organizar. Lo que hacemos es ver cómo se ve la camiseta en el Museo, cómo está exhibida, conseguimos los planos. Lo que nosotros vamos a tener cuidado es que si se utilizan imágenes de archivo, no comprometa después a la historia. Desconozco cómo es el tema, hasta dónde se pueden usar y demás, por lo que nosotros las vamos a insinuar en el guión y después eso lo verá la producción”, asegura el guionista y remarca para finalizar que están a la espera de que el proyecto avance, por lo que aún se encuentra dando sus primeros pasos.