La artista Sara Rosales presenta su muestra “Ellas a mi manera”

La pandemia para Sara Rosales significó soledad, la falta de ganas de pintar y la búsqueda del optimismo que la caracteriza frente a un momento de oscuridad.

Las salas de arte cerradas, las muestras sin público y ese encuentro sagrado que significa entre su obra y el público la desalentaron para crear una nueva pintura. Pero después de la neblina sale el sol, y tras casi dos años sin exponer, la artista de 82 años inauguró su muestra “Ellas a mi manera”. Una exposición con pinturas de distintas series de todo su camino y algunas creaciones nuevas, que inauguró el pasado 28 de octubre y estará en exposición hasta diciembre, en la Alianza Francesa.

“El encierro lo hemos sufrido y a mí no me inspiraba pintar sobre el tema de la pandemia y no quería relacionar la obra con la muerte. Hay que elaborar todo en soledad y no es un proceso fácil, tenía bocetos, pero empecé de a poco. Cuando me convocan ahora pensé en el reencuentro entre amigos y colegas, no quería una muestra para que fueran unos pocos, por eso me alegra que esté abierta al público”, confiesa emocionada la artista plástica con más de seis década de trabajo ininterrumpido, sobre esta exposición con curaduría de Alejandra Cicchitti, que se suma en el marco de las actividades de la semana ¡Viví Francia!

La artista plástica seleccionó obras de distintas series para su nueva muestra "Ellas a mi manera".

Entre los símbolos, la mujer y el color

La figura femenina, las sombras, las aves como símbolos y los distintos tonos entre intensidad y sombra caracterizan la obra de Sara Rosales.

“Hice una selección de las series manos, miradas, aves, luces y sombras. Es como llegar a esta altura de mi vida y hacer un único cuadro que contiene todo lo que hice en toda el recorrido. Es una síntesis de todas las series que he hecho, algo sobre la música, las aves, todo el simbolismo que imprimo en mi obra”.

La técnica mixta, el dorado y plateado a la hoja son parte de la esencia de su pintura, donde la figura es protagonistas, proponiendo una mirada optimista del universo, para interpelar al público sin una concepción previa

“La comunicación que despierta la obra a los ojos del espectador es otra cosa, que verla en la pantalla. Es la expresión de ese silencio, la concepción de forma y contenido. Lo que yo pueda hacer en mi casa es en la intimidad y se da en el momento de creación, pero la pintura tiene su lenguaje propio, que uno no le puede sugerir al espectador, porque se predispone a algo, que el otro no lo ve. A mí me interesa saber porque alguien se detiene ante una obra”, sostiene la artista sobre su mirada del hecho artístico y la relación directa con la mirada y pensamiento del receptor.

El color, los símbolos y la figura de la mujer como protagonista, son las características de la obra de Rosales.

En este último periodo, la artista esperó volver al encuentro sincero entre el lienzo y la creatividad, para dar rienda a su estilo en una pintura actual.

“Las obras que empecé eran dramáticas y yo siempre apunto a la esperanza, soy positiva, con sentido del humor, entonces la obra no me representaba. Era como hacerle un homenaje a la muerte y quería dejar que pase. Hoy me siento con más espíritu y más ganas. Además el hecho de pintar te libera”.

La muestra “Ellas a mi manera” estará expuesta en el salón de la Alianza Francesa hasta diciembre. Abierta de manera gratuita al público.

La Ficha

ELLAS A MI MANERA

Muestra plástica de Sara Rosales

Lugar: Alianza Francesa (Chile 1754, Ciudad).

Entrada gratuita. Hasta el 1 de diciembre.