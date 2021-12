Juana Viale y Laura Novoa protagonizan Causalidad, el nuevo thriller psicológico filmado en plano secuencia

¿Qué pasaría si lo que comenzó como una conversación para conocer a alguien se convierte en todo un calvario? La nueva cinta de WHO propone todo un marco de suspenso que llevará al espectador a dudar en todo momento quién es el responsable.

Con un final poco esperable y sorpresivo, “Causalidad”, la nueva cinta protagonizada por Juana Viale y Laura Novoa, trae a la industria del cine argentina una propuesta original que cautivará a los fanáticos del género.

La sinopsis: Claudia (Juana Viale), quien se presenta en un bar para conocer a Luis (Pablo Mónaco), un médico que la contactó a través de una aplicación de citas. Claudia no se imagina lo que el destino le tiene preparado. Un secuestro que termina con una muerte inevitable, pero a la vez impredecible.

Por su parte, Laura tomará el papel de aquella enfermera que comienza a indagar y sospechar que algo no anda bien en el hospital en el que trabaja. Aunque nunca imaginará hasta dónde llegará ello.

Es una historia de venganza, suspenso, y giros sorprendentes hasta el último segundo, narrada en un único plano secuencia.

“El plano secuencia es súper interesante de poder transitar. Creo que en Argentina no se hizo nunca o casi nunca, en pocos lugares del mundo se hace”, comienza detallando Laura Novoa.

Generalmente, una película lleva alrededor de dos o tres meses de filmación, además de que se montan en planos y contra planos, lo que produce que muchas veces los actores no se encuentran en los sets aunque estén trabajando en la misma película.

El plano secuencia implica una sola toma que ira recorriendo las diferentes situaciones y personajes sin cortes de cámara.

En ese sentido, Laura explica: “Nosotros tuvimos un mes o más de ensayo como si fuera una obra de teatro, por lo tanto, todos tenemos que ser compañeros que nos citaban en el mismo momento, comíamos en el mismo momento y estábamos todos juntos.”

Las actrices cuentan los desafíos de un formato poco explorado en Argentina.

El desafío más grande fue la organización y encontrar esos espacios justos y milimétricos que la cinta requería. “El plano secuencia un trabajo de relojería tanto técnicos como actores y actores sin distinciones, desde el que tiene un montón de texto y responsabilidad hasta el que tiene un pequeño pase, todos somos igual de importante porque la película depende de todos.”

Por su parte, Juana admite que este formato, nunca explorado por ninguna de las dos protagonistas, tiene ese toque de teatralidad que combina ambos formatos.

“Estamos todos trabajando al mismo todo por un todo que es esta historia. Y tiene la coreografía y el tiempo de lo que una obra de teatro necesita para que salga perfecta entonces requirió de mucho ensayo para lograr lo que se ve en pantalla. Fue aprender a transitar estos recorridos, las curvas de los personajes, las emociones que pasan las miradas que pueden existir.”

Así, Viale asegura que “nada está librado al azar, todo tiene un por qué que lleva a un lugar”, refiriéndose a cada detalle que componen la cinta, dando sutiles indicios de lo que la trama le depara a cada uno de los personajes.

La nueva película de Juana Viale y Laura Novoa estrenó en Amazon Prime Video.

Finalmente, y cerrando con el tema del formato que ha adoptado la cinta, Juana resalta que cada una de las tomas se trataba de “un momento único e irrepetible.”

“Cada vez que hacíamos una toma, hacíamos una película. Fueron siete días, donde se intentaba hacer por día dos tomas, osea dos películas. A veces se podían, otras veces tuvimos miles de fallas de problemas en el transcurso de la toma.”

Causalidad, la nueva cinta de Amazon Prime Video

La película, a la cual se suman Pablo Mónaco, Esteban Bigliardi, María Soldi, Fabián Arenillas, Camila Peralta, Ariel Gigena y Ernesto Mischel, entre otros, estrena el próximo 17 de diciembre por la plataforma de streaming.

Ambas actrices resaltaban en todo momento que se trató de un gran desafío a la hora de embarcarse. La trama ronda alrededor de los conflictos emocionales, circunstanciales y pasionales de diferentes personajes que empujan a situaciones extremas.

“Hay algo de un trabajo en equipo que es fascinante y además un trabajo actoral del personaje, tenés que estar muy atenta a lo técnico entonces es doblemente fascinante para el actor que es obsesivo como nosotras”, resalta Laura.

Causalidad se trata de un thriller psicológico filmado en un sólo plano secuencia.

- ¿Cuál fue la situación más compleja de abordar?

Laura: La situación tiene que ver con toda la película en sí misma, no tiene que ver con una escena donde descansas. Es un trabajo totalmente redondo cuando hacer un plano secuencia, y creo que el mayor desafío fue al tercer día ver cuánto nos quedaba y todavía no lo teníamos. Era el apremio de no tenerla.

Juana: Si, creo que nos quedaban dos días de rodaje y todavía no estaba la película. El director no estaba contento con alguna que otra toma, y además habíamos tenido varias fallas de quedarnos sin batería, que se cruce alguien, un montón de cosas. Quedaban dos días a nivel de producción y presupuesto y no teníamos la película.

- ¿Qué particularidad dirían que tiene?

L: Es una película como si fuera en vivo, tiene características interesantes para el espectador. El libro además es interesante, la plataforma y además se dará en 250 países y regiones, eso es todo muy nuevo y además la manera de filmar fue para nosotras un placer poder ser parte de esta película.

- ¿Cuál fue la toma definitiva?

L: Quedó la anteúltima o antepenúltima. Ya la última noche, dos de la mañana o tres, el director nos propuso hacer una toma más por el simple placer de jugar y lo hicimos. Fue estupenda porque nos salíamos, nos reíamos. Tuvo que ver con lo que nos pasó como equipo al hacer la película. Siempre digo que el trabajo fílmico o teatro es un trabajo de equipo donde no se ve diferencia entre el actor y camarógrafo, en esto se veía más. Tiene momentos muy únicos la película, no podés elegir una toma o escena, la elegís o no.

Las pasiones de Juana Viale

Hoy en día, la nieta de Mirtha Legrand está bajo el foco de los medios argentinos. Ocupando el lugar de su abuela en la mesa de Mirtha, Juana admite que de igual manera tanto la actuación como la conducción son dos de sus amores.

Embarcada en otros proyectos que incluyen teatro y series para plataformas, la multifacética artista se proclama como una mujer que puede adaptarse a todo terreno.

“No sé si estoy más abocada a… porque estoy en un proyecto teatral en el verano y estoy filmando una serie. Son mundos que en un punto conviven, interpretar un personaje y hacer una conducción, que en parte también es interpretar un personaje”, admite.

En ese sentido, Juana Viale remarca que en el mundo artístico de la televisión y el cine “todo nutre y ayuda a seguir haciendo lo que uno ama que en este caso lo mío es la actuación.”

“Son complementos y elementos que uno va tomando a futuro para interpretar diferentes personajes en la gran gama de seres que habitan esta tierra. Así que, una cosa es la conducción en la actualidad que podés limitarte en un espacio, y después esta la actuación que es ilimitado.”

Laura Novoa y su afición por el thriller

Por su parte, Laura acaba de terminar un proyecto sobre el caso de María Marta García Belsunce, donde ella encaró el personaje principal.

Y aunque está embarcada en el mundo del thriller y el suspenso, admite que no fue un género en el que sentía que podía encontrar su lugar.

“El thriller o suspenso no es algo que me haya llamado la atención como actriz o espectadora, pero a partir de hacerlo me enganchó como si fuera una adolescente viendo una película de terror.”

Causalidad participó de la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde las actrices admiten que el encuentro con el público fue totalmente mágico y necesario para concluir aquello que representa el filme.

“Estos son thrillers de suspenso y densos que necesitan un espectador activo porque tiene que ser un espectador que saque conclusiones mientras está viendo, es un espectador activo que se sienta a mirar. Hay algo que se termina cuando vos sentís que el público está viendo lo que hiciste.”