Juan Carlos Baglietto: “No nos traicionamos y respondimos a nuestra intuición”

Como puede y tratando de hacer, sin quedarse quieto ante la incertidumbre del momento, Juan Carlos Baglietto se resiste a pensar en la imposibilidad de encontrarse con el público, de cantar y alegrar a la gente con alguna anécdota perdida en el tiempo. Junto a Lito Vitale tienen tres décadas acumuladas de momentos, canciones, giras y vivencias que los enriquecieron a ambos y lograron plantarse en el lugar de músicos populares de la música argentina.

En este trance de idas y vueltas, de planes y shows suspendidos, la dupla de músicos volverá al streaming para encontrarse con la familia. El año pasado fueron uno de los artistas que se animó a esta modalidad y lograron recopilar momentos únicos que los revisarán el próximo viernes 14 de mayo, a las 21 horas.

“Vamos a ir en vivo charlando, haciendo comentarios de los fragmentos que elegimos. La idea era convocar a la familia, ya que era va a hacer el próximo viernes 14. Vamos a cocinar algo con Vitale, tomando una copa de vino y hablando de las distintas partes de los tres streaming que seleccionamos. De eso se trata, de menguar un poco este nuevo encierro”, comenta el rosarino Juan Carlos Baglietto sobre esta nueva propuesta.

Y con la primera dosis de la vacuna del Covid-19, el músico espera un poco de alivio ante la imposibilidad de reencontrarse con la gente y pisar el escenario como es costumbre.

“La voy llevando como se puede y tratando de hacer. Teníamos una gira armada, shows con Los Únicos que lo íbamos a hacer en una locación, después pasó a otra y al final no se va a hacer. Todas las fechas que teníamos las estamos pateando para septiembre, con la ilusión de que la vacunación masiva traiga un poco de respiro. En un año y medio hicimos dos shows, uno en Mar del Plata y otro en Rosario. Algo es algo”.

Y en ese conectar con la gente y usar las redes sociales para el encuentro, Baglietto se animó a mostrar una faceta desconocida para el público, la de cocinero. De toda la vida, el músico es un aficionado de la cocina y ahora sumará el espacio en la próxima presentación, como lo hace a menudo en su cuenta de Instagram.

“Lito se lleva, tal vez no tiene el nivel de complejidad que tengo yo. Pero yo cocino de toda la vida, ahora sucedió que ante esta situación me gustó mostrarlo y tenía que ver con un concepto, que era el del reciclado, el de tratar de difundir que la gente se quede en casa, que recicle, que ahorre. Pero Lito se lleva bien con la cocina, yo me tomo más laburo, hago preparaciones más complicadas, pero lo que hace le sale bien. Somos un buen equipo salvo en el deporte (ríe), el resto nos llevamos bien”.

-Tuviste muy buena repercusión en las redes como cocinero.

-Me preocupa (ríe). Tengo tanta cabida como músico, que como cocinero. La verdad que tuvo una repercusión medio inesperada. Creo que la gente está pendiente, ávida de cosas. Y cuando ve algo que sale del molde, le gusta. Yo lo hago con mucho gusto, pero las redes tienen eso, salvo que seas Wos que sube un video y tiene 10 millones de vistas, uno estas cosas las hace por gusto, porque económicamente no tienen ningún rédito. Pero es mostrar otra parte, estar en contacto con la gente. Yo no soy cocinero, soy aficionado y me gustó la idea. Ahora estoy preparando un piloto de un programa de cocina y música. Vamos a ver qué sucede.

-Pero le encontraste la vuelta para comunicarte con tu público en momentos donde hay que ser creativo.

-Sí, casi sin querer. Fue la idea de mostrar una faceta que no mostraba habitualmente, pero para mí no es un invento que surgió en cuarentena, yo cocino de toda la vida. Y tiene que ver como fui educado, en la cocina de la casa, era el centro de reunión de la casa, la comida era un tema de conversación; vengo de una familia de clase media popular donde no se tiraba nada. Todo se reciclaba, te hacías el guapo y no te gustaba el almuerzo, te encontrabas el mismo plato a la noche.

-¿Te has puesto como objetivo hacer distintos contenidos por semana o lo haces cuando surge?

-No, es cuando pinte. Ahora he hecho más espaciadamente porque me mudé y otras cosas. Y como no tiene un compromiso profesional, no es mi trabajo. Por ahora es cuando pinta.

El disco que lo marcó para siempre

El 14 de mayo no es una fecha más para Juan Carlos Baglietto. Ese día pero de 1982 presentaba en un estadio Obras repleto su primer disco “Tiempos Difíciles”. Un trabajo que marcó su camino y que dejó canciones memorables como “Eran en Abril”, “Puñal tras Puñal” o “La vida es una moneda”, un clásico inevitable en su repertorio.

Los arreglos de Fito Páez y Rubén Goldín, las letras de Jorge Fandermole y la voz de Silvina Garré lograron un disco memorable, con poesías que penetraron en el inconsciente colectivo y fue el primer fenómeno de masas para la trova rosarina con Baglietto a la cabeza.

“Elegimos el 14 de mayo porque hace 39 años presentaba “Tiempos Difíciles” en el estadio de Obras. Quisimos hacerlo con una coyuntura distinta, pero hoy también son tiempos difíciles, con lo cual elegimos esa fecha simbólica. Aunque haremos algo más serio con la trova cuando se cumplan los 40 años de haber presentado ese disco”.

-¿Te imaginabas semejante popularidad y repercusión con ese álbum?

-Ni yo ni nadie. Cuando le preguntabas por aquel entonces que yo no entendía un corno a la compañía discográfica, de que pensaban como nos iba a ir. Me dijeron: “Quedate tranquilo, con esto vamos a vender 5 mil disco”. Y llegó a vender 300 mil discos y sigue vendiendo. Era totalmente inesperado, a nadie se le ocurría que sucediera un fenómeno como el que ocurrió. Y que siga en alguna medida siendo un disco que es escuchado. Supongo que fue un hecho artístico de los que de vez en cuando suceden, que no tenía que ver con la moda. Fue totalmente genuino, no teníamos ni idea como se manejaba el negocio de la música . Nosotros nos peleábamos a muerte por un acorde. Si los temas eran muy largos no convenía porque no los pasaban por la radio. Y si el disco tiene más temas lentos que rápidos, tampoco te conviene. Y nosotros no le dábamos bola e hicimos un laburo que tenía que ver con la pasión que le poníamos a lo que hacíamos. No con ninguna ley del mercado y no respondía a esa lógica.

Pero la coyuntura era muy particular, veníamos de la guerra de Malvinas, final de la dictadura. Era un momento social y político particular, además de la pavada que no se podía difundir música en inglés en los medios. Y se dieron un montón de cosas y nosotros teníamos una historia atrás, veníamos de cantar, escribir, pelearla, tocar en teatro, pero no en lugares masivos. Y eso en alguna medida nos permitió no tambalear. Tal vez confundirnos un poco, porque era raro, te subías al taxi y se escuchaba la música, prendías la radio y lo escuchabas.

-¿Crees que como artista no te has traicionado pese al negocio de la música?

-No nos traicionamos y respondimos a nuestra intuición. Y responder a las necesidades personales, uno no es un marciano que tiene necesidades personales atípicas. Somos seres humanos que convivimos y no somos bichos raros. Y siguiendo esa intuición te emparentas con un montón de gente que camina de forma terrenal. Tenemos la suerte de que nuestros oficios son públicos. Pero eso no te da una visión privilegiada de las cosas ni una necesidad distinta.

-¿Qué pensás de estos tiempos difíciles?

-Salvo excepciones nunca han dejado de ser difíciles. Salvo algún momento de Alfonsín y la vuelta a la democracia, algún que otro momento de Néstor. El resto ha sido cuesta arriba siempre.

-¿Tenés cierto descontento con la política?

-Sí. Me pasa absolutamente. Tengo un descreimiento que no me gusta, pero creo que tenemos motivo de sobra para estar decepcionados.

-¿Crees que la política necesita nueva gente y jóvenes?

-Creo que se necesita gente que se comprometa, viva el mismo plano terrenal que el resto. Sean jóvenes, más viejos. Si existe la necesidad de una renovación de gente comprometida, que vea las cosas de la misma manera que las ve el transeúnte normal. Que le baje el umbral de nivel de privilegio. Después si son grandes, viejos o jóvenes es otra cosa. Una renovación de ideales y compromiso.

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto cultivaron una amistad acompañados por la música. En 2021 cumplen 30 años del debut como dupla creativa.

La Ficha

BAGLIETTO – VITALE TIEMPOS DIFÍCILES (DE NUEVO) POR STREAMING

Día y hora: viernes 14 de mayo, a las 21.

Entradas: $600. En www.tickethoy.com