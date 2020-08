José María Listorti habla en exclusiva: “Yo no creo que este año haya un Bailando”

Escena pandémica: José María Listorti, Fredy Villarreal y Sebastián Almada se sientan en una mesa siguiendo el protocolo, cada uno a un metro de distancia del otro. Se preguntan entonces qué significa la palabra “Tertawa”, y todos hacen gestos de sorpresa.

“No sé, yo estudié arquitectura”, dice pícaro Listorti. Fredy arriesga: “‘Terta’ viene del latín...”. “¿Y ‘awa’?”, indaga Almada. “¿Con gas o sin gas?”, remata el otro.

El chiste lo tenía bajo la manga, para no revelar el gran misterio: en Indonesia, “risa” se dice “tertawa”. Y cómo conectará esta troupe, nacida en “VideoMatch”, con la traducción de una lengua tan lejana será seguramente el motivo de este show.

El caso es que “Tertawa” es el show streaming con el que debutará en este formato este trío, formado por algunos de los humoristas que más simpatía se han ganado del público argento, a fuerza de compartir con ellos las noches de cada semana, durante muchos años. Para el día en cuestión falta todavía tiempo, pues es el sábado 29 de agosto (a las 22), pero ya empezaron con todo la promoción, pues se enfrentan ante una completa novedad.

Ninguno de los tres ha hecho hasta ahora un streaming, dice Listorti. Anticipa que asistiremos a una batería de sketches desopilantes, nuevos personajes, imitaciones e incluso música. Las entradas ($500 más $50 de comisión) pueden reservarse en www.tickethoy.com.

“‘Tertawa’ es algo que teníamos escrito desde hace un montón -dice-. Queríamos hacer una obra de teatro, pero por los compromisos de cada uno, de mí sobre todo, que siempre tengo tele y no puedo hacer temporada en el verano, lo teníamos archivado. Así que aprovechando esta nueva tendencia de hacer shows por streaming modificamos algunas

cosas y lo hacemos”.

Para calibrar el juego tuvieron que encontrarse entre ellos de forma virtual. “Estamos re contentos, nos divertimos mucho, incluso con la distancia, ensayando por Zoom. Es muy divertido, y para toda la familia”, aclara.

-¿Es tu primer show así? ¿Cómo crees que te vas a llevar con el formato?

-Sí, es mi primer show por streaming, y también para Fredy y para Seba. La verdad es que no lo sé, va a ser raro no escuchar las risas y los aplausos. Pero bueno, es esta “nueva normalidad” a la que estamos todos acostumbrándonos. También tendrá que ver con eso, ¿no? Vamos a ver. Después del show te cuento cómo me sentí (ríe).

-Tendrá sus particularidades en el contacto con el público.

-Supongo que va a estar bueno porque uno tiene experiencia en que sabe cuáles chistes pueden llegar a gustar o cuáles no. A veces uno se sorprende, porque hay chistes que uno dice “uy, acá explota el público” y no pasa nada. Y viceversa, chistes que uno cree que son chiquititos y que terminan siendo seguidos por aplausos. Pero bueno, veremos también las críticas de nuestros amigos, y en las mismas redes. La verdad que cuando uno hace humor las redes lo devuelven con muy buena onda todo lo que hacemos.

-¿Cómo es tu experiencia de la cuarentena?

-Mi cuarentena es medio rara, porque yo seguí haciendo tele a diario, radio a diario, Está bueno porque puedo salir, pero también termina siendo muy riesgoso. Obviamente me cuido, pero en sí la cuarentena no la sufrí porque tuve que trabajar.

-Y a raíz de todo lo que está pasando, percibís que la gente pide más desconexión a través del humor?

-Sí, la gente pide mucho humor. Cuando subo algún videíto en Instagram lo noto. Y también me abrí TikTok, y estalló, en un mes que lo abrí ya tengo 600 mil seguidores. En Instagram tengo un millón y pico... Y cuando subo videos de humor los comentarios son tan lindos, la gente que se ríe, que agradece poder reírse en estos momentos.

Incluso cuando se empezó a preproducir “ShowMatch con humor”, en donde íbamos a estar Pablo, Pachu, Fredy, Diego, Pichu, Campi, etcétera, los comentarios eran increíbles. La gente quiere volver a reírse, a divertirse. La gente lo necesita. Nos habíamos empezado a reunir, teníamos todo firmado para hacerlo pero no pudimos continuar por el distanciamiento social y porque no se aprobaron los protocolos.

El Bailando, una incógnita

Cada año, el inicio del certamen de Marcelo Tinelli es el evento estrella de la televisión argentina. Y fue, por su naturaleza que supone contacto físico estrecho, el primer proyectó sobre el que la pandemia soltó su guillotina.

Pese a los intentos de aplazarlo, intentar reconvertirlo por streaming e incluso de llevarlo a un tono más nostálgico, convocando a toda la tropa de cómicos que hicieron a “VideoMatch” el programa más recordado de los ’90, el certamen está estancado.

Primero lo postergaron a junio o julio, de acuerdo a cómo evolucionase la pandemia. Después, Tinelli sugirió que podría llegar junto con la primavera, el 21 de septiembre (no hubiera sido la primera vez un Bailando llega bien avanzado el año). Ahora, después de que se armara en tiempo récord un Cantando, lo que predomina es el silencio y la completa incertidumbre. Listorti, quien tiene parte en el show, habla de ello.

-Tinelli ya dijo que esta edición del Bailando iba a apostar mucho más al humor y quizás se reflotaran sketchs famosos, ¿ya hablaron de cómo va a ser tu participación este año?

-Sí, dijo que iba a apostar más al humor, pero yo ya no creo que este año haya un Bailando. Ya estamos a mediados de agosto y me parece que con el tema de la cuarentena, el distanciamiento social, se complica. De hecho, lamentablemente no se ha podido hacer. Empezaron a ensayar por Zoom, pero entre el delay y otras cosas no se ha podido. Por eso está el Cantando. Pero bueno, veremos, si todo se soluciona en cuanto se pueda se hará.

-Con motivo de eso, de todos los personajes que has hecho, ¿a cuál le guardás más cariño y por qué?

-¡A muchos! A mí me divertía mucho hacer cámaras ocultas porque improvisaba mucho. Me gustó mucho hacer “El Insoportable”, por ejemplo, y por varios motivos: nos hizo recorrer el mundo, porque con Diego Pérez me llevo fantástico y porque tenemos muchas anécdotas graciosas de este personaje. Pero sería injusto elegir uno, porque me gustan todos los personajes. Me gusta hacer cosas. Me gusta ponerme una máscara y poder imitar a alguien (si bien no soy imitador ni es mi especialidad, comparado con Fredy y con Bossi, a los que no les llego ni a los tobillos). Recuerdo el “Gran Cuñado”... pero también me gusta conducir. Me gusta poder hacer de todo y no encasillarme.