Joaquín Levinton: “Siento que Turf está en el mismo lugar”

Esta semana, Joaquín Levinton y su troup terminaron de grabar el próximo disco de Turf. El octavo en sus más de veinte años de historia y que marca un regreso a los estudios renovado.

Claro que antes de ese proceso, como bonus track la banda lanzó una serie de singles, que incluye la versión de “Lamento Boliviano”, un clásico de Alcohol Etílico.

“Justamente en un recital nos encontramos con Felipe Staiti y ahí tocamos por primera vez “Lamento Boliviano”. Tengo el recuerdo que se vino abajo todo cuando tocamos el tema, y pegamos mucha onda con Felipe. Y a partir de ahí comenzamos a tocar el tema e hicimos nuestra propia versión”, cuenta Joaquín Levinton al teléfono sobre cómo surgió la posibilidad de grabar el tema que popularizaron los Enanitos Verdes.

Ahora, a pocos meses de lanzar su nuevo material, Turf comenzó una gira nacional por diferentes ciudades y el 5 de agosto recala por primera vez en el Teatro Mendoza, que marca un regreso a la provincia después de varios años.

-Estuvieron separados varios años como banda y regresaron con más fuerza, ¿cómo vivís el presente de Turf?

-Justamente por haber hecho esa pausa, nos permitió volver renovados. Porque empezamos con la banda cuando teníamos 19 años, y si no hacíamos una pausa era para pegarse un tiro. Porque no podes sostener toda tu vida un solo proyecto. A mí me preocuparía bastante, al menos yo tenía un montón de inquietudes que necesitaba estar solo.

Igual siempre supe que íbamos a volver. Y no nos costó ni un segundo volver, bastó con que solo uno diga: “Es ahora”. No hubo dudas.

-Después de ese recreo, ¿los revitalizó como músicos?

-Siento que Turf está en el mismo lugar, de edad. Yo no crezco, no puedo crecer, no es para mí eso de crecer. Y a los otros les pasa un poco parecido, la verdad cuando siento al grupo en vivo, veo las grabaciones o veo fragmentos del recital, es como ver al grupo cuando teníamos 20 años. No es que veas a un grupo de gente mayor.

-Esto de decir “Yo no crezo”, ¿es un capricho o es tu forma de ver la vida?

-Siento que el tiempo es lineal, que va para adelante y para atrás. La verdad, es una cuestión de espíritu que viene de adentro y se traslada afuera. Soy una persona que tiene un espíritu joven. Hay gente que cree en las vidas anteriores, que uno es un alma vieja o nueva. Yo soy un alma recontra nueva. Se cae de maduro (ríe). Y eso se traslada a lo que nosotros entregamos, ves un show nuestro y te inyecta vida.

Y muchas canciones misteriosamente transmiten algo rarísimo. Cada canción tiene su energía, quiere tener su suceso, pasa un poco eso.

-¿Buscaron que en cada disco surgiera un hit?

-Eso es muy lindo, porque tiene esa magia tan rara, que esas canciones quedan para siempre y es muy loco. Porque podemos tocar “Pasos al costado” que tiene casi 20 años y la tocas, y se pudre todo, parece que la tocamos por primera vez. Es raro la historia de ser una banda hitera.

-Más allá del hit, cada canción tiene una historia.

-Tienen de todo, y a esta altura uno puede ver que el grupo es un disparate, porque no nos podes definir, los estilos son raros, siempre buscamos nuevos sonidos. Ahora el disco nuevo es increíble, no tiene nada que ver con lo que hicimos. Y a la vez lo podés identificar con Turf, porque tiene esa magia. A esta altura recibo claramente que el grupo tiene su historia.

La banda de rock brindará un show renovado, el viernes 5 de agosto, en el Teatro Mendoza.

Un rockero con carisma

Para Joaquín Levinton la gracia es innata. Siempre con humor, el músico sortea historias y anécdotas disparatadas, que quienes lo conocen, saben que es real. Pero su paso por la tercera temporada del reality Masterchef Celebrity le imprimió una popularidad reciente, que logró meterse en los hogares de los argentinos y fue el personaje del ciclo.

-¿Te sentís un rock stars?

-Soy un tipo particular. Yo no me doy cuenta, pero los que me ven de afuera dicen eso. En realidad un poco me doy cuenta (ríe).

-¿En algún momento ibas a tocar fondo y se te fue todo de las manos?

-Puede ser que alguna vez exageré un poco, pero tocar fondo jamás. Y tampoco en ningún momento sentí que estaba en el flagelo de la droga, siempre fui todo lo contrario a la oscuridad, soy muy luminoso. Hay momentos que estuve muy intenso, hasta para insoportable para los demás. Yo la estaba pasando bárbaro, pero tampoco hice nada grave, nunca jodí a nadie. También estaba viviendo una etapa de bohemia, en mi casa, grabando mucha música, investigando, estaba más en mi mundo. Y de esa manera surgieron otros trabajos solistas. Me la pasé haciendo música y desaparecí un poco del mundo, pero lo gocé mucho.

Para mí nunca fue oscuro, cuando escuchas esos discos, son letras y canciones muy luminosas. Soy una persona a favor de la vida, la amistad, el amor. Por momentos estaba distorsionado. Si ahora volviera a esa etapa no lo soportaría, porque la resaca ya no la aguanto. Antes de hacer alguna, me acuerdo del día siguiente y lo pienso cincuenta veces. Valoro mucho el estado saludable. Estoy más tranquilo, ahora si agarro el auto no termino en Mar del Plata (ríe), a lo sumo me voy a Dolores. La vida nunca puede ser igual y tan rápida. Tengo recuerdos hermosos de esa época, todas las anécdotas que cuento son desopilantes, de la mano del humor. Siempre me tomo la vida con humor, eso pasó siempre.

-Te convertiste en el personaje de la temporada en Masterchef .

-Simplemente fui yo. A mí me encantó participar, aprendí mucho, de todo menos de cocina. A mí me costó aceptarlo, aunque me encanta la televisión, los programas buenos. Me gustan los estudios de televisión, parece una escenografía teatral y hay un evento actoral. Sin dudas tendría un programa mío y ya lo pensé. No puedo decir de qué se trata, pero lo voy a hacer. Tengo un programa de radio que me encanta hacerlo, me siento muy cómodo en el lugar de la conducción.

En Masterchef conocí personas excepcionales. Recién me llamó para decirme feliz día del amigo Titi Fernández, y es lo más. Después tenés a La Peque, que es una locura, una persona sobresaliente. Después cocinando con el Negrito Enrique, campeón mundial que yo lo vi cuando tenía 12 años, que me hizo llorar de felicidad. Después Cati, que se levanta a las cuatro de la mañana para trabajar, con una energía positiva.

Pensé que no iba a tener nada que ver ahí adentro y fue todo lo contrario.

-¿Cómo viviste las repercusiones del programa en el público?

-Las repercusiones no sabes lo que es. Gente me conoce hace tiempo y a partir de esto soy el ídolo del hijo, porque simplemente los hice reír, les saque una sonrisa. Me encantó porque me gusta hacer cosas nuevas, en la vida tenés que buscar cosas nuevas y me la jugué, sin saber cocinar. Aprendí un poco, pero fue una super experiencia, y quedamos amigos con todos.

-En el ambiente no es fácil tener amigos

-Soy muy cálido, afectuoso y tengo muchos amigos. Me llevo bien con todos, ni siquiera tengo heaters. Asique si no quedan heaters es por algo. Cuando estaba medio ensimismado, uno se aleja de los vínculos cercanos o humanos. He tenido mucha suerte este último tiempo.

