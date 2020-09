Jairo habló con Estilo y contó sobre su vida y su obra: “Es difícil encontrar tus propias marcas”

El 2020 es un año redondo para Jairo. A pesar de la ausencia en los escenarios, el cantante y compositor cumple cincuenta años con la música. Motivo que lo tenía entusiasmado con una gran gira por el país y el exterior. Pero las reglas del juego cambiaron y decidió subirse a la ola del streaming.

“En realidad creo que la ola te lleva por encima (ríe). Prácticamente es imposible no hacerlo, teniendo en cuenta que es la única posibilidad que existe, para contactar con la gente y construir el vínculo, y tampoco se vislumbra otra alternativa. Lo que hay que hacer es agudizar el ingenio, ponerse creativo y buscar los ángulos que se puedan encontrar e intentar presentar algo interesante”, afirma con la calidez que lo caracteriza sobre el show que brindará el próximo sábado 19 de septiembre desde su casa.

Y para representar ese encuentro hasta ahora impensado con sus seguidores desde el living de su casa, llamó al concierto “Rumor de Nido”. Con guitarra desnudará para el público su espacio de creación, donde conviven los recuerdos de grandes amigos, sus libros, pinturas, fotos familiares y un recorrido con la música que lleva cinco décadas.

Se trata de compartir lo desconocido de Mario González, ese hombre que nació en Cruz del Eje y en los años ’60 se animó a dedicarse a la música y comenzar su historia grande en España, Francia, para luego regresar a la Argentina y consagrarse como un artista popular.

“Es imposible repetir lo que uno hace en el escenario. Hay otras cosas que se pueden poner en valor y pueden resultar un nexo casi perfecto entre un artista y el público que lo sigue. Y cantar desde un ámbito intimista que es mi casa. Yo tengo mi estudio de grabación aquí y voy a utilizar todo el aspecto técnico. Luces para crear climas sutiles y utilizar los elementos con los que convivo a diario, que son los motivadores y disparadores de lo que me pasa. Y creo que compartir eso forma parte del vínculo y muy pocas veces se muestra”.

Con la asistencia de su hijo Yaco, el compositor e intérprete hará un repaso por clásicos como “Nuestro amor sera un himno”, “Tu alma golondrina”, “Vivir enamorado” y “La Chacarera de las piedras”. En este formato acústico Jairo le da otro vuelo a sus propias canciones y se anima a un encuentro cálido y diferente.

Pero sabe que la preparación técnica requiere el doble de rigor. Por eso apostará distintas cámaras en el living para que tomen el momento, además de cuidar el sonido y no dejar nada librado a la improvisación. Porque más allá de lo cotidiano, el profesionalismo y los ensayos son la clave para que todo salga como lo planea.

-Es una forma de adaptarse a estos tiempos y compartir lo bueno que nos queda, que es la música.

-De lo que se trata es mostrar el lado esencial de la música, donde fue creada, donde nacieron las canciones. Y son canciones que son populares y conocidas, y creo que recreadas de esa manera adquieren otra vida para la gente y también para mí. Porque todos estos días he estado trabajando mucho, busco la parte técnica, el sonido de la guitarra.

-¿Sos meticuloso a la hora del trabajo, desde la composición hasta pensar un show?

-Creo que no existe otra manera de trabajar. Pensar otra metodología sería empezar de cero y no me parece. Lo importante es recrear algo que conoces. Claro que te muevo en un terreno conocido porque llevo toda la vida cantando y tocando la guitarra, pero de lo que se trata es poner mucho empeño en los ensayos. Que son importantísimos y siempre lo han sido, también en las composiciones porque las canciones están muy trabajadas, con la espontaneidad de los años, en cuanto al estilo personal. Y cuando compongo canciones, las escribo para cantarlas yo y una cosa está al servicio de lo otro.

Y ahora estoy trabajando con el mismo rigor con un esfuerzo muy grande, porque es difícil encontrar tus propias marcas en este momento. Aún estando en tu casa es difícil. La soledad, el encierro traen aparejado una cantidad de cosas, con lo que es difícil convivir y tenés que aprender a hacerlo.

Proyectos en cuarentena

Estos meses lejos de los escenarios le sirvieron al artista para retomar proyectos pendientes. Hace tiempo venía escribiendo y pensando en plasmar su propia historia. Fue así que decidió darle forma definitiva a su autobiografía, que a diferencia de otros artistas de su generación, Jairo se consagró en el exterior para luego hacerlo en su propio país.

Una historia de vida donde primó la pasión por la música, una familia numerosa que lo acompañó en sus andanzas y la fortuna de cultivar una de las mejores voces de la Argentina, lo que le permitió trabajar con grandes de la música como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, entre otros.

A su vez, este tiempo de soledad le permitió dedicarse a su otra pasión artística, la pintura. Una disciplina que nunca abandonó y que mantiene en paralelo.

-¿Cómo has llevado esa montaña rusa de emociones y la incertidumbre que despierta estos tiempos?

-Tenía algunas tareas pendientes. Y lo que hice es aprovechar el tiempo para avanzar en eso. Escribí mi autobiografía, que ya está terminada y este tiempo me permitió darle un mejor vuelo. Dentro de mis posibilidades porque yo no soy escritor, pero que responda a un criterio de estilo.

También pinto. Yo tuve que elegir entre la pintura y el canto, estudié las dos cosas y cuando comencé a cantar también trabajé como ilustrador y me iba bastante bien. Hasta que se dio la oportunidad de grabar un disco en España y ahí tomó la delantera la música. Pero la pintura sigue siendo una pasión espontánea, me gusta mucho ver, leer, ver exposiciones, tengo mis pintores favoritos y trato de moverme en ese mundo, buscando y mejorar. Aunque no sea mi profesión le doy una importancia muy grande en mi vida.

-¿Estás trabajando en alguna obra en especial?

-Yo pinto figurativo, tengo muchos dibujos y pinturas. Tengo varios cuadros guardados, pero no los vendo. Solo hice algunas exposiciones, lo cual te obliga a pintar más de lo habitual. Ahora estoy en proceso de elaboración de un cuadro bastante grande y es la primera vez que incursiono en ese tipo de pinturas. Veremos que surge.

-¿En el show vas a mostrar un poco de ese mundo?

-En mi casa hay algunos cuadros míos que se podrán ver. Pero es un espacio donde hay muchos elementos muy queridos, y se une esa relación que he transitado con tantos artistas, que de alguna manera están representados. Justamente al preparar este trabajo me doy cuenta, que no solo se trata de personas que viven en mi mente, sino que están presentes en mi casa, con algún recuerdo.

Jairo en su refugio

“Rumor de nido” es el concierto vía streaming que brindará el músico, el sábado 19 de septiembre, a las 21 horas.

Un momento donde compartirá algunas anécdotas como trovador, además de interpretar en formato acústico, las canciones que lo consagraron a lo largo de sus cincuenta años en la música.

Las entradas están disponibles a través de www.ticketek.com a $660.