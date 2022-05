Jairo celebra sus 50 años con la música esta noche en el Arena Maipú

Jairo llega esta noche al Arena Maipú para la presentación de su show como parte de la gira por los 50 años de trayectoria con la música. Un concierto especial en el que además celebra el lanzamiento de su nuevo álbum realizado en colaboración con grandes artistas, músicos y cantantes.

“50 años con la música” es una forma de conmemorar y repasar las más de 800 canciones compuestas y los 48 discos editados junto al público que lo sigue desde los inicios. Con la participación de Abel Pintos, Eruca Sativa, Escalandrum, Elena Roger, Lisandro Aristimuño, Luciano Pereya, León Gieco, Pedro Aznar, Marcela Morelo y Victor Heredia, entre otros, Jairo inició a principios de 2019 la realización de este disco que luego se vio demorado, como todo, por la pandemia. Sin embargo, tras terminar de editarlo, Lito Vitale, productor del disco, decidió realizar un segundo volúmen, -que está en proceso- en el que hasta el momento grabaron artistas como Vicentico y Jorge Rojas.

Arte de tapa del nuevo disco "50 años con la música"

Distinguido y premiado por su trayectoria, Jairo conmemora cincuenta años de música con un disco excepcional donde reversiona y actualiza su obra acompañado de emblemáticos artistas de distintas generaciones y géneros.¨Jairo: 50 años de música¨ ya está disponible en todas las plataformas digitales. También en CD y vinilo, con un arte de tapa intervenido por Jairo.

Los cincuenta años se cumplen a partir de ¨Emociones¨, el primer disco que grabó como Jairo, en 1970. “Yo me dedicaba a la pintura hasta que Luis Aguilé me ofreció grabar en España. La idea era ir y volver pero me terminé quedando porque el tema ‘Por si tú quieres saber’ funcionó muy bien y allá realicé seis discos más hasta que me fui a Francia.”, recuerda el cantante. Compuso gran parte de su repertorio en colaboración con María Elena Walsh, Daniel Salzano, Horacio Ferrer, Charles Aznavour, Louis Amade y Luis González. Puso su música y la singularidad de su voz al servicio de poemas de Jorge Luis Borges, Paul Eluard, Mario Benedetti y Mario Trejo. Incluso Piazzolla y Ferrer compusieron especialmente para él.

Jairo, el cantante que permanece vigente

En esta entrevista con Los Andes habla no solo del disco y el placer de reunir a otros grandes músicos y cantantantes, sino también de los distintos momentos que le tocaron vivir con la partida de su esposa Teresa, el reconocimiento al Mérito otorgado por la Cámara de Diputados de la Nación y el show que presenta esta noche en Maipú.

¿Cómo fue la producción de un disco con tantos artistas y en pandemia?

Empezamos a trabajar ese disco y a grabarlo a finales de 2019, así que lo hicimos lo hicimos como bastante tiempo afortunadamente porque yo no lo habíamos llegado porque nos interrumpió la pandemia en cuando llegó la pandemia a principios del 2020 y teníamos nueve canciones terminadas, o sea grabadas y mezcladas. Nos faltaba uno sola que había que poner la voz y lamentablemente ya en ese momento no se podía viajar, el artista que tenía que venir a grabar, que era Raly Barrionuevo, no podía venir de Córdoba para acá y lo que hizo fue grabar la voz nada más. Entonces Lito (Vitale) le envió un piano de referencia, digamos y él grabó una voz sobre ese piano y después lo colocamos aquí nosotros en la grabación y yo la canté haciendo dúo con él.

Gira por 50 años de música

Ahí se completaron las díez canciones. Eran 17 al principio y tuvimos que parar ahí porque no, no podíamos continuar claro con la pandemia. Lito (Vitale), que además de un músico excelente es un productor muy inteligente, enseguida se le ocurrió la idea de, en lugar de un disco publiquemos dos, y en vez de 17 canciones grabemos 20, es decir, dos volúmenes de 10 canciones cada uno. El primer volúmen fue un éxito y es fantástico con los músicos y los cantantes que vinieron, la predisposición con que lo hicieron, con una alegría, cada sesión de grabación era una fiesta en el estudio.

Incluso Luciano Pereira quería grabar “Caballo Loco”, porque es la canción preferida de su madre.

Sin saber esa anécdota se nota esta emoción de él en el video del tema.

Sí, sí, impresionante.Y pasó con varias canciones. Con Abel Pintos fue la primera canción que grabamos, Eruca Sativa ya había grabado la parte musical con maravillosos arreglos de las chicas (Luisina Bertoldi, Brenda Martin) y Gabriel (Pedernera) y le dieron una impronta distinta a la canción. Entonces es cantar las mismas canciones que han sido importantes para mí pero con arreglos distintos y dándoles un toque diferente. Y bueno, vino Abel (Pintos) cuando ya estaba terminada la parte de la música, escuchó la parte musical, se sentó delante de la consola, nosotros estamos atrás -con los chicos de Eruca y con mi hijo Yaco- y esperamos su reacción. Él había estudiado la canción, es muy puntilloso para todo, muy profesional. Y se quedó unos segundos en silencio, no decía nada, y de repente se da vuelta y dice “Disculpen, pero estoy muy emocionado”. Así empezó la grabación del disco, imaginate.

Jairo

Qué maravilla poder juntar esta cantidad de artistas de de distintos estilos, edades y que todos tienen algo en común con vos.

Exactamente, y Lito ya grabó tres orquestaciones del próximo volúmen, vamos grabando de a poco, porque dependemos también del tiempo de los demás. “Morir enamorado” ya está, y Jorge Rojas va a cantar conmigo, después está “La balacera” que va a cantar Vicentico. En el segundo volúmen va a haber más canciones conocidas, como “El valle del volcán” y otras que son muy conocidas de distintas épocas.

¿El arte de tapa lo hiciste vos?

No, lo hizo Jimena Díaz Ferreira que es una chica muy talentosa y se tomó el trabajo con mucho amor. Mi participación fue el dibujo de los retratos: yo actual y hace 50 años, y el más joven está abrazando al mayor.

Los retratos fueron realizados por Jairo

¿Cómo estás en lo personal con el lanzamiento del disco, la gira, cosas hermosas que te han pasado, algunas dolorosas como la partida de Teresa y la sensación de volver a tener a tus hijos en casa?

Es una montaña rusa, pasamos de la euforia de la grabación a lo de Teresa, que estaba convaleciente porque estaba largamente enferma desde hacía casi diez años, pero participaba participaba a su manera, escuchaba las canciones y las grabaciones, y le gustaba mucho, casi que le daba el visto bueno. Y con mis hijos grabamos “Podría bailar toda la noche contigo”, y tuvieron la idea preciosa de dedicársela a ella, que lo vio y se emocionó mucho con eso.

Recuerdo de Jairo y Teresa, su esposa

¿Cómo fue recibir la Mención de Honor en Diputados?

Fue increíble, porque eso va por otro carril. No es un premio que me puedan otorgar por venta de discos o por un festival. Esto no es igual, porque es un reconocimiento a toda mi actividad y la forma de llevar mi vida. Para mi fue una sorpresa, por supuesto muy agradable. Generalmente este tipo de actos son protocolares, sin embargo este fue muy cálido, también por la gente que fue. Había artistas, cantantes, músicos, periodistas, políticos de todo signo, la presencia de Tristan Bauer como ministro de Cultura de la Nación, fue algo muy importante para mi, muy elogioso.

Jario recibió un reconocimiento a la trayectoria en Diputados de la Nación

Tenés el placer también de compartir con los artistas que son hijos de grandes artistas y que compartieron con vos alguna parte de su vida, como Pipi Piazzolla y Escalandrum, con quienes también grabaste un tema del disco

Yo quería grabar una serie de canciones de Astor, que habían compuesto para mí él y Horacio Ferrer en los años ‘80, y era una canción que originalmente estaba en castellano, pero en París yo la cantaba en francés. Se llama “Le Diable”, El Diablo, y ahora íbamos a hacerla mitad castellano y mitad francés, con Elena Roger y con Escalandrum. Pero Elena propuso cantarla toda en francés y tiene un oído y una musicalidad tan extraordinaria, que parece francesa, con el estilo llamado “cantantes de la calle”, chanteurs de la rue que es un estilo que nació en la posguerra y que era también el de Edith Piaf. Elena Roger tiene las facultades vocales para encarar ese tipo de repertorio y hacerlos con una seguridad extraordinaria.

En pocas palabras tu sensación de estos 50 años de trayectoria con la música

Como la carrera ha tenido una continuidad ininterrumpida, entonces tengo la sensación de que ha pasado muy rápido, no me he dado cuenta. Si no fuera porque están los discos ahí, las pruebas del delito, evidentemente me costaría creerlo. Mira la primera vez canté en el Teatro Colón, fui invitado por Ariel Ramírez que me llamó a Francia porque cumplía 50 años con la música. Le dije que sí, por supuesto, me encantó, pero me quedé asombrado cuando te llegué acá y veía a Ariel ensayando con Los Fronterizos, con Eduardo Falú y yo decía “qué bárbaro este tipo, yo lo escuchaba cuando era chico” y pensaba “50 años con la música, cómo será llegar a eso”. Ahora me tocó a mí llegar, y ni me di cuenta.

Se nota que los disfrutaste

Indudablemente. Fue una vocación muy precoz con una exactitud que no cabía una frustración.

¿Qué va a tener el show de esta noche?

Está basado en el repertorio, confío mucho en las canciones que han permitido llegar a los 50 años, entonces la mayoría son muy conocidas. La que gente que vaya, por poco que me haya seguido las van a reconocer y le van a gustar las versiones que hemos hecho con el grupo de 6 músicos que vienen y que tocan increíblemente bien. Yo les digo “Ustedes son un relojito”, funcionan perfecto y eso me libera de preocupación y salgo a cantar con un gran apoyo musical. Van a encontrarse con eso, con un espectáculo muy estructurado en su forma, en su en el orden del repertorio que no es cronológico pero sí estilístico.