Iván Noble: “Si toman nuevas medidas de restricción ojalá se contemple el sector de la cultura”

“No se me ocurre un lugar mejor para hacer ese show”, confiesa Iván Noble sobre su vuelta a Mendoza la semana que viene. El músico viene en ruta y disfruta a pleno del regreso a los escenarios.

Fueron nueve meses duros, de reprogramar y adaptarse a las condiciones que proponía el confinamiento a los miles de artistas que vieron truncados sus planes de encontrarse con el público.

“Fue un año durísimo el año que pasó, un año pesadillesco. Para los que nos subimos al escenario significó suspender nuestro oficio durante un año y celebro que de a poco, con precaución y con cuidados se vuelva a tocar a los escenarios”, reflexiona el ex Caballeros de la Quema antes de su concierto en la bodega Durigutti Family Winemakers en Luján de Cuyo.

-Te adaptaste con la tecnología y te sumaste al streaming, ¿Aceptaste las reglas del juego o en un principio rechazaste este formato?

-No, al contrario. En época de hecatombe todos nos tenemos que adaptar. Hice algunos shows en streaming y agradezco mucho a la gente que fue muy amable, participó muchísimo y fue una sorpresa, se sumó mucha más gente de la que pensamos. Pero de ninguna manera se puede comparar con tocar en vivo y con los aplausos en carne y hueso.

-Volvés en este formato más íntimo, ¿te sentís cómodo tocando solo o se extraña la complicidad de la banda?

-Me gustan mucho las dos cosas. Desde hace varios años, en condición de solista aprendí a disfrutar por un lado los shows con banda y más adrenalínicos. Y por otro lado este tipo de conciertos, más cálidos, más compinches, son shows más emotivos incluso. Tienen esa cercanía con la gente, de la canción casi desnuda. Y lo disfruto mucho, desde antes de estas circunstancias que hacen que sean la única opción este formato. Hoy en día no es posible salir con una estructura de banda a tocar por cuestiones sanitarias y económicas. Pero lo disfruto y creo que el público también, porque se da un espíritu de peña, de guitarreada.

Noble como el vino

Es conocido el gusto de Iván Noble por el vino. En Mendoza a lo largo del tiempo cultivó amistades relacionadas con el mundo vitivinícola, que le permiten disfrutar de los placeres de la vida, combinar el universo del vino y la música.

Pero por ahora está lejos de tener su propia línea de la bebida, como muchos otros músicos y personalidades, que se animaron a incursionar en el tema.

-¿Has pensado en tener tu propio vino?

-Alguna que otra vez me lo han ofrecido, pero soy un poco prudente con eso. Tal vez en algún momento lo haga, siempre y cuando pueda dedicarle tiempo y amor. Porque si es por poner mi nombre en una etiqueta, me parece un gesto medio vacío. Sobre todo porque justamente en Mendoza tuve la suerte de conocer a gente vinculada con el vino, hice muchos amigos y en todos ellos vi la pasión que tienen. Son personas que saben mucho de vino y apasionadas por lo que hacen, y trata a los vinos con un amor y oficio tremendo. A mí no me gustaría hacer un vino vía satélite, de solo poner mi nombre en la etiqueta para ver si logro venderlo a los fans. Me parece medio snob. Tal vez en algún momento con estos amigos del mundo del vino pueda hacer algo, pero tiene que ser con dedicación y con conocimiento. Y sin pensarlo como un negocio, yo prefiero no pensarlo de esa manera. Me gusta mucho el vino y me gustaría aprender del proceso y acompañarlo. Por ahora no lo pienso de otra manera.

-Disfrutas del vino en distintas ocasiones, desde un bodegón con amigos hasta un show entre viñedos, ¿sos pretencioso con el vino?

-Como alguna vez me dijo Miguel Brascó, que era un filósofo del disfrute, me enseñó que no se beben etiquetas, se beben momentos y trato de hacer eso. Por supuesto que hay vinos que me gustan más que otros, pero me acerco al vino de esa manera. Así como la música es la banda de sonido de la vida de mucha gente, el vino es la bebida que acompaña los momentos más lindos que uno tiene, y porque no los más bravos.

Nuevo disco en la era pandémica

Después del álbum “Mujer y& Ego”, los meses de encierro le permitieron a Iván Noble componer nuevas canciones, que compilará en un próximo disco que lo encuentra en pleno proceso de producción.

Los single “¿Quién no es una bomba de tiempo? “Adonde sea que estés viajando” anticipan esta etapa de Noble, en las que abunda la reflexión, la nostalgia y el sonido del piano en primer plano.

-¿En qué proceso estás con el disco nuevo?

-Está en proceso de grabación. Ahora la modalidad es lanzar singles y después el disco entero. El año pasado saqué dos singles y ahora estoy trabajando las ocho o nueve que quedan. Probablemente haya una más como muestra gratis y calculo que en junio estará el disco entero.

-¿Viene con otra impronta desde lo musical?

-Es un disco que está compuesta casi en su totalidad el año pasado en época de confinamiento y puertas adentro. Creo que el humor y el clima del disco tienen que ver con eso, algo más intimista, despojada, sin demasiadas estridencias. Más o menos como fue la vida de nosotros y lo es todavía. Todavía estamos surfeando esta pesadilla, al menos con más esperanza que antes.

-Cabe la posibilidad que vuelvan a restringir las actividades sociales por el avance del Covid-19 ¿crees que no permitir los espectáculos es necesario o realmente no mueve la aguja en cuestión de peligrosidad de contagio?

-Soy muy cuidadoso con eso. Desde mi experiencia en estos meses, el primer show que hice presencial fue los últimos días de diciembre en Buenos Aires y después hice algunas presentaciones en la Costa, todas al aire libre. Y también en Córdoba y Santa Fe. La mayoría fue al aire libre, pero los que fueron en salas, lo que vi fue un respeto muy grande por los protocolos, las distancias, mucho más grande que los que vi en otros ámbitos de esparcimiento. Me parece que la gente cuando va a ver shows respeta los protocolos. Ahora yo no soy sanitarista y no sé qué medidas hay que tomar si esto se desmadra. Sí creo que el ámbito de la cultura fue uno de los más golpeados porque fue el último que volvió y a cuenta gotas como estamos volviendo. Si toman nuevas medidas de restricción ojalá se contemple el sector de la cultura, con la misma vara que se contempla a otros.

Si hay cien personas en un restaurante puede haber cien personas mirando un show. Eso se lo dejo a los especialistas, pero fue un año bravísimo y esta pequeña ventana que se abrió ojalá siga abierta, siempre y cuando seamos todos responsables y precavidos.

La Ficha

IVÁN NOBLE PRESENTA “TANTO TIEMPO”

Día y hora: sábado 27 de marzo, a las 19.

Lugar: bodega Durigutti Family Winemakers (Pasaje De la Reta s/n, Las Compuertas. Luján de Cuyo).

Entrada general: $2000. En www.passline.com