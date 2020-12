India Martínez lanzó un simple súper romántico con Marc Anthony

La cantante española India Martínez tenía pautada una gira latinoamericana al momento del estallido pandémico. En ella iba a respaldar la edición de Palmeras (2019), su último disco de estudio que rinde tributo a su barrio de nacimiento en Córdoba (España) y que, desde cierto ardor flamenco, sintoniza con un contexto sociocultural de empoderamiento femenino.

Ofrece esta entrevista para promocionar el lanzamiento de Convénceme, una balada cachonda de Palmeras versionada junto a Marc Anthony, que sucede a los simples La Saeta y Cruz Verde de Vida. “Ha surgido de forma muy natural. No estaba previsto para nada”, dice.

“Le hecho una invitación porque quería cantar algo con él. Y de repente se ha dado. Cantar con Marc ha sido cumplir un sueño de muchísimos años”, confiesa la vocalista que ha ganado corazones argentinos a partir de sus encuentros con Abel Pintos y Soledad.

–¿La voz de Marc Anthony se te aparecía al momento de componer “Convénceme”?

–La verdad es que he imaginado algo así, pero en otras canciones. Pasó algo por el estilo después de componerla y, sobre todo, de publicarla en el disco. Ya con rodaje, me surgió la idea de enviársela y ver si se embarcaba en el proyecto. Tardé en concluir que Convénceme era la indicada. Había imaginado otras. Una versión de Conmigo con más salsa. O alguna inédita. Pero no sé, esta canción tenía algo que estaba para nosotros. En un momento se reveló así.

–Ya lo conocías a Marc, ¿no?

–Lo conocí hace tres años. Esto ha surgido a partir de poder comunicarnos, de compartir compañeros de trabajo. De la profesión… Ese vínculo ha hecho que todo fluya. Alejandro Sanz ha sido quién nos presentó. Yo estaba trabajando en Miami en el nuevo álbum y un día, cuando estaba a punto de ir a su casa, me dijo “vente que te quiero presentar a un amigo”. Y bueno, me volví loca porque llevaba varios años queriendo conocerlo. Y por qué no, en el futuro, hacer algo juntos.

–En el clip de la versión se ve a Marc y a vos con sus parejas respectivas, pero pensando permanentemente en el otro. ¿Te ha pasado eso?

–La verdad es que hace muchos años que no. Pero a todos nos ha pasado algo así en algún momento de nuestras vidas. Es algo con lo que cualquiera se puede sentir identificado. Con diferentes intensidades, esa es una fija. Vamos, que somos humanos…

–En su momento fue Abel Pintos y ahora es Soledad. ¿Por qué te buscan para los duetos? ¿Ofreces un color particular o un respaldo artístico determinante? Evidentemente, para ellos eres confiable.

–Ellos también son confiables para mí. Me encanta encontrar en el camino personas y artistas así. Mencionaste a dos que son muy especiales para mí. En el hecho de compartir una canción, que es algo demasiado especial, tiene que haber magia. No sé por qué ellos me buscan a mí ni yo a ellos, pero las cosas suceden cuando se habla un mismo idioma o se produce una química que no se puede ni explicar. Se da.

–Vas a publicar un libro, “Verdades a medias”, que no es una autobiografía ni libro de memorias. ¿Qué es, entonces?

–Un poco de todo. Hay canciones a medias que nunca se han llegado a consumar y me han quedado en el tintero. No he sabido ponerles música, porque evidentemente parten de un sentimiento que me cuesta soltar. Sentimiento que se me han quedado bloqueados por referirse a cosas duras e íntimas. A veces, tendrán forma de canción o de poesía; y otras, de relatos o cuentos pequeñitos que sí tienen parte de autobiografía. Aunque no sea un libro autobiográfico, tendrá trocitos de verdades sobre mí. Cuentan cómo soy, cómo percibo todas las cosas. Es un proyecto súper bonito y estoy deseando mostrarlo. Textos personales y dibujos que representan otra de mis vías de expresión preferidas.

–¿Está abierto el libro?

–Está abierto. Voy por los últimos relatos y quiero incluir cosas que me han pasado al día de hoy con toda esta situación de la pandemia. Cosas como que mi chico se haya enfermado del Covid, lo que nos ha obligado a dividir la casa, a no tocarnos. Hasta que eso no pasó, no había vivido de cerca la cuestión de la pandemia.

–¿Y cuál es tu reflexión sobre este momento del mundo?

–Puede que vayamos a mejor o vayamos a peor. Depende de cada uno. Ojalá aprendiéramos de esta lección que nos dio la vida. No sabemos de dónde habrá salido (el virus) realmente, pero sí que lo tenemos que tomar como un aprendizaje para valorar las cosas pequeñas, las que nos hacen felices realmente. No hay que perder tiempo. Siempre intento vivir el día a día, disfrutar del momento. Pero a veces, se te olvida la vida, te enfadas por un par de cosas insignificantes, le das importancia a algo que realmente no la tiene. Soy bastante pasota en ese sentido.

Precisa

Además de sus pegadas en el orbe de la canción hispanoamericana, India Martínez también puede presumir de ser una comentadora social precisa. Su actividad en redes siempre aporta una mirada interesante, que suele replicarse en sitios musicales y en otros más mundanos.

Una de sus últimas intervenciones en ese sentido fue cuando Twitter sumó la opción de stories similares a Instagram. “Cuidado que con tantas historias en Instagram, Tik Tok, WhatsApp, Facebook y ahora Twitter... Al final, descuidamos la nuestra”, tuiteó la cantautora, en clara referencia al tiempo que pasamos (¿y que perdemos?) en interacción con nuestros dispositivos móviles.

“Lo puse para no dar un consejo a todos sino a mí misma”, dice.

“Pasamos más tiempo de la cuenta ahí. Nuestra propia historia se nos va en intentar contársela a los demás. Una story aquí, otra allá, vamos por qué no otra más por acá. No tenemos tanta vida para contarla todo el tiempo. Este trabajo, el mío, te absorbe un poco al intentar compartirlo”, amplía.

–¿Y cuál es tu receta para combatir esto?

–Intento buscar el equilibrio sin descuidar ni una cosa ni la otra. Y a veces, aun sí, las descuido en beneficio de mi salud mental. Mi chico me lo dice a menudo.

Otro comentario relevante surgido de las redes de India tuvo que ver con su reacción tras ser discriminada por una seguidora, quien le recordó que proviene de un barrio humilde. El mismo al que le dedicó el título de tu último disco. Puntualmente, a India le dijeron “Eres una ‘choni’”.

“Lo hacen para infravalorarte, para quitarte lo que has conseguido a través de hechos y de tu trabajo constante”, analiza.

“Por el hecho de haber nacido en un barrio humilde eres menos, así razonan algunos. Ante eso, digo que no he elegido dónde nacer; nadie puede hacerlo. Pero vamos, si me hubieran dado la posibilidad, hubiera elegido el mismo sitio en el que me alumbraron. Son muy altos los valores que he adquirido (hacia la familia, hacia el resto, hacia el trabajo) en mi barrio. Esa chica que me he dejado un mensaje despectivo, apuntando que soy una ‘choni’ que por más que sea una estrella de la canción, es una ignorante. De hecho, ignora todo esto que os explico y no tuvo la capacidad de intuirlo”, analiza India Martínez.

–Miremos para adelante. ¿Cuáles son tus planes para la nueva realidad?

–La verdad es que estoy disfrutando este logro y me siento satisfecha en el presente. Pero hay canciones inéditas, nuevos duetos por venir, el libro. Y ojalá se puedan hacer conciertos el año que viene. En este, en 2020, apenas habíamos empezado la gira. En fin, estoy bien rodeada. Sana y muy bien.

Por Germán Arrascaeta. *Este texto fue publicado originalmente por La Voz. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.