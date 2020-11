La calidez que transmite su música lo acompaña al hablar. Ignacio Montoya Carlotto siente que a pesar de las circunstancias, el 2020 es un gran año. Meses donde tuvo que acomodar su rutina en la ciudad de Loma Negra, y aprovechar la quietud del afuera para regocijarse en el hogar y no dejar de trabajar.

En pleno invierno y con el material grabado lanzó “Inocencia Repetida”, el segundo disco con el sexteto, donde transita otro costado musical y compositivo, teñido por situaciones personales a lo largo de los últimos cinco años tras la salida del álbum debut del grupo.

La paternidad con el nacimiento de su hija Lola, el encuentro con un mundo que no conocía, los nuevos vínculos hicieron que Ignacio (nieto de Estela de Carlotto) perdiera el último bastión de inocencia, que recaló en una obra conceptual, con once temas propios, en las que conjuga la composición y sutilezas como arreglador.

“Malos Augurios”, “Copla de luna quieta”, “Mil preguntas” y “Agosto”, son parte de los títulos del trabajo, que hoy presentará de manera oficial en el marco del Festival Cervantino de Argentina, de la ciudad de Azul y se podrá ver en redes sociales y Youtube.

El Ignacio Montoya Carlotto Septeto está conformado por Inés Maddio en voz, Valentín Reiners en guitarra, Ingrid Feniger en clarón y coros, Luz Romero en flauta, clarinete y coros, Nicolas Hailand en contrabajo, Samuel Carabajal en batería y percusión, e Ignacio Montoya Carlotto en piano, composición y arreglos.

-Este disco, ¿tiene algo más personal?

-Este es el segundo disco del sexteto y mi séptimo disco personal. Y el tránsito empieza cuando grabamos el disco anterior en 2015, que ya teníamos una serie de canciones. Y en estos últimos años están signados por cuestiones personales y surgieron muchas historias, otras que me pasaron por al lado. Y a partir de eso construí estas canciones que me ayudaron a ir poniendo afuera cosas que tenía adentro. Fue un proceso material.

-La música resultó ser un cable a tierra en todos los cambios personales.

-La música es un refugio. El hecho de saber lo que tenía para hacer, me direccionó, me puso en órbita y sentí para donde tenía que caminar.

Ignacio Montoya Carlotto sexteto es la formación del músico, y este año lanzaron su segundo material "Inocencia Repetida". Anabela Gilardone

-En cuanto a lo musical, ¿cuál fue la búsqueda en esta ocasión?

-Es una búsqueda constante, que vas encontrando indicios hacia donde ir y hacer rendir esos indicios. Y luego todo tiene que estar al servicio de la obra, que rinde lo más con lo menos posible. Que todo funcione bien, con el menor esfuerzo posible. No por vago, sino que no hay que forzar nada, todo tiene que fluir. Y esa búsqueda es un poco individual y después hay una búsqueda colectiva.

-Todos los temas son de tu autoría, ¿qué incidencia tenés en el trabajo colectivo?

-Este disco tiene más participación colectiva, no solo interpretativa que el disco anterior. Fui trabajando las ideas y con el correr de los ensayos hay cambios que se deciden entre todos. Para que los músicos lo sientan más propio y aporten su mirada. También sucede que hace mucho venimos tocando con los mismos músicos y ya sabes que va a pasar. En comparación con los primeros tiempos hace seis años, cuando comenzó el grupo, todo costaba y ahora eso mismo funciona, porque todos saben lo que tienen que hacer. Al margen del aporte de cada uno, que nutren la obra y es más fácil montar el repertorio.

-Es un año productivo lejos de los escenarios.

- Un año extraño. Yo tuve un solo concierto en Rosario el 8 de marzo y pensé que iba a ser un año de varias presentaciones. Por suerte yo soy un privilegiado y pude hacer varias cosas. A principio de año edité un disco de tango y luego este. Luego hizo una serie de conciertos desde mi casa, y trabajé en varias colaboraciones con otros artistas. Una de ellas fue en “La pared ausente”, una canción mía instrumental donde participaron músicos de todos lados del mundo y fue una experiencia maravillosa. También seguí estudiando, tomé clases de piano y composición. Y me siento muy contento. Además seguir dando clases en el Conservatorio. Creo que voy a mirar la retrospectiva como un gran año. Otra cosa es que cuando comenzó el aislamiento entendí que mi vida cotidiana, salvo los conciertos y dictar clases, no tenía mucho de distinto con estar encerrado en la casa. Lo único que sufrí un poco es no poder juntarnos a ensayar.

El documental “Abuelas”

El jueves pasado se estrenó el documental “Abuelas”, un documental sobre Abuelas de Plaza de Mayo, dirigido por Cristian Arriaga que intenta mostrar la historia de vida de mujeres que buscan a sus nietos secuestrados y desaparecidos, a los que nunca conocieron y a los que buscaron y buscan desde hace más de 40 años.

La cinta cuenta con el testimonio en primera persona de Estela de Carlotto, Sonia Torres, Rosa Roisinblit y otras abuelas de Plaza de Mayo. E Ignacio Montoya Carlotto por coincidencia y un compromiso con Arriaga, fue parte de la producción musical de la película.

-¿Cómo viviste la oportunidad de ser parte de la canción “Abuelas”?

-Más allá que hay una asociación de mi historia con la historia de la película, yo lo viví desde un costado profesional. La canción es de Cristian Arriaga el director y forma parte de la película. Y me tocó el trabajo de hacer la producción musical. Fue un trabajo profesional, no me gusta mezclar las cosas. La relación que yo tengo con la figura de abuelas es completamente diferente a la que tiene la película.

Trato que las cosas no se mezclen y esa decisión de no hacer trabajos que tengan que ver con los derechos humanos, ni abuelas, ni nada de eso, lo tomé hace unos años. Pero mi compromiso con este trabajo venía de antes y cumplí con mi palabra y trabajo.

-¿Te molesta que te impongan un compromiso con la causa y lo mezclen con tu trabajo artístico?

-Los compromisos con la causa son más individuales. A mí me cargan con un compromiso que debo tener, me lo imponen, por una cuestión que es completamente aleatoria que tiene que ver con mi historia y que no busqué, sucedió y lo acepto. Pero es muy pesada la situación a veces. Es como poner todo derechos humanos, nieto de Estela y es molesto también. Además desvirtúa todo, porque yo no me manejo en ese ámbito con mi trabajo, entonces es un matrimonio que no tiene que ser. Por eso manejo las distancias.

La música que hicimos quedó buenísima y la película también es muy buena. Me sentí muy satisfecho de cómo quedó, pero por una cuestión azarosa y de amistad con el director formé parte del proyecto.

-Con tu abuela, ¿seguís en contacto?

-Sí, estamos siempre hablando y en contacto. Igual tenemos una relación de distancia porque como vivimos lejos, nos veíamos cada quince días; yo viajaba a La Plata o ella venía para acá. Pero ahora estamos sonados, veremos ahora que se relaja un poco todo. Y ella es mayor, tiene 90 años y hay que cuidarla.

Para agendar

Ignacio Montoya Carlotto sexteto presentará su segundo álbum “Inocencia Repetida”, en el marco del XIV Festival Cervantino Argentino, que se transmitirá hoy, a las 21, por la cuenta oficial de Youtube y Facebook.