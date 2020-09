Hoy cumpliría 74 años Freddie Mercury, una leyenda que sigue cautivando y conquistando nuevas generaciones

Farrokh Bulsara, su verdadero nombre, nació en 1946, en la pequeña isla africana de Zanzíbar, en Tanzania. Sus padres fueron Bomi y Jer Bulsara, provenientes de Bombay. Se formó en la música y el piano fue su gran compañero de composiciones.

El famoso cantante Freddie Mercury en sus inicios como cantante.

Su debut como cantante no fue precisamente Queen, junto a Roger Taylor, Brian May y John Deacon. Sino que en Middlesex, en Inglaterra, perteneció a la banda Wreckage, de blues, que no perduró pero que fue puente para arribar al grupo pop que lo haría famoso.

Estudió diseño gráfico en el Ealing College of Art y un compañero de estudio le presentó al baterista y al guitarrista, quienes tenían otra banda, Smile. Luego de ese encuentro, ante la decisión de Staffell de dejar la banda, comenzaría a conformarse Queen y él adoptó el nombre de Freddie Mercury.

En 1973 publicaron su primer disco, Queen, con los sellos EMI y Elekra. Desde ese momento, la banda comenzó a articular nuevos estilos sobre la base del rock y de las cuales surgió la pieza más exitosa Rapsodia Bohemia, himnos de Queen aparecida en 1975, Pero esta obra fue la primera de otras tantas que conquistó a las masas: Keep Yourself Alive, Killer Queen, Love of My Life, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now y Another One Bites the Dust.

A mediados de 1979, con la canción Crazy Little Thing Called Love llegaron al resto de Europa, Japón y sobre todo, Estados Unidos. Como también a países de Sudamerica, como Brasil y nuestro país donde logró realizar cinco shows, en medio de una dictadura.

Fue en el show en el Live Aid, en 1985, el cocnierto considerado como el mejor de la historia del rock, en el estado de Wembley. Allí asistieron 74 mil espectadores y se convirtió en el Día internacional del Rock. No obstante, poco antes de este masivo show, Mercury decidió que era tiempo de volverse solista. Mr. Bad Guy, publicado en 1985 fue el punto de partida de una carrera y brilló junto la soprano Montserrat Caballé grabando Barcelona. Esa canción fue utilizada para los Juegos Olímpicos de Barcelona realizados en 1992 y donde además cantó en castellano.

Barcelona fue un disco con nueve canciones que le permitió desplegar su arte en una dirección diferente.

Freddie Mercury con su pareja, el peluquero Jim Hutton, quien lo acompañó hasta su muerte

Desde el trono indiscutido, la vida en la segunda mitad de los ’80 parecía encaminarse a ser una fiesta sin final que el SIDA se encargó de arruinar. En octubre de 1986, Freddie se hizo los análisis necesarios para saber si era portador del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. La prensa informó que el resultado había dado positivo. Él lo negó.

Según su pareja, Jim Hutton, Mercury supo que estaba en problemas a finales de abril de 1987. De a poco, su deterioro físico se fue tornando cada vez más evidente. Sin embargo, el show debía seguir, y Mercury mantuvo un silencio absoluto en torno a la cuestión hasta último momento. Mientras tanto, incluso atravesando períodos muy frágiles de salud, estuvo en actividad produciendo canciones desde su casa. Y en 1990 grabó el último disco con Queen: Innuendo.

El 23 de noviembre de 1991, a sólo 24 horas de su muerte por complicaciones derivadas del VIH, se emitió un comunicado anunciando su deceso.