Grandes artistas graban un disco tributo a The Velvet Underground

Iggy Pop, el ex líder de R.E.M.; Michael Stipe; el ex Sonic Youth, Thurston Moore; y el cantante de Primal Scream, Bobby Gillespie, serán algunas de las figuras que aportarán sus versiones al disco tributo en homenaje al álbum debut de The Velvet Underground, que saldrá a la venta el próximo 24 de septiembre.

Así lo anunció la discográfica Verve, responsable de esta edición, a través de sus redes sociales, en donde reveló que el disco se llamará “I’ll be your mirror: A tribute to The Velvet Underground & Nico”.

Como adelanto del trabajo del que también serán parte St. Vincent y Courtney Barnett, entre otros, se presentó la versión de la canción “Run, Run, Run” a cargo de Kurt Vile and The Violators.

Bajo la tutela de Andy Warhol, la influyente banda neoyorquina liderada por Lou Reed y John Cale lanzó su álbum debut en 1967, conocido popularmente por la tapa con un dibujo de una banana realizado por el icónico artista pop.

Con canciones como “I’m waiting for the man”, “Venus in furs”, “Heroin” y “All tomorrow’s party”, entre otras, el disco llamó la atención por apelar a temáticas tabúes hasta el momento como la experimentación con drogas duras, las prácticas sadomasoquistas y el vouyerismo.

Para este debut, Warhol sumó al grupo a la cantante, modelo y actriz alemana Nico, quien no continuaría colaborando con la banda en sus siguientes producciones.