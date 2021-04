“Good Bye, Hello”: un show retrospectivo sobre los Beatles en el teatro Mendoza

El 10 de abril de 1970 fue el día que marcó el final de Los Beatles. Ayer se cumplieron 51 años del adiós definitivo de la banda más importante del rock internacional. Una fecha que marcó a fuego la historia del cuarteto de Liverpool y de la música.

En coincidencia con un nuevo aniversario, Blackbird la banda mendocina tributo, una de las más reconocidas en Latinoamérica vuelve a los escenarios locales con un espectáculo diferente. Se trata de “Good Bye, Hello”, un concierto retrospectivo que recorrerá grandes canciones del cuarteto, pero por primera vez contará con una puesta especial para recrear el espíritu Beatles y conformar a la beatlemanía del oeste.

Con el aforo permitido en los teatros y centros culturales, el grupo pisará por primera vez el teatro Mendoza, hoy a las 20.30 horas.

Un show con sabor a bienvenida

La idea de Blackbird es hacer un recorrido memorable por las canciones que marcaron cada momento de los Beatles, pero no en orden cronológico, sino comenzar por el final hasta llegar a la génesis del cuarteto.

De ahí el juego de palabras del título del espectáculo que nace del tema “Hello, Good Bye”. El mismo responde a la realidad de persistencia de la música de la banda, pese a que ya pasaron 51 años de la despedida oficial del grupo que marcó un antes y después en el rock, pero siguen tan vigentes como en los ’70.

Maxi Guillén (guitarra solo como George Harrison), Elbio Rodriguez (batería- Ringo Star), Bruno Rimboli (guitarra base John Lennon), Daniel Follonier (bajo y voz Paul Mccartney) y Edgardo Armoa en teclados viene de vivir una excelente experiencia en diciembre pasado, cuando tocaron en el teatro Independencia. Uno de los primeros conciertos en vivo tras nueve meses sin espectáculos.

“El show del teatro independencia fue muy lindo, es de los que voy a recordar siempre, por la calidez del público. Y fue como un desahogo que tenía la gente, fuimos uno de los primeros grupos en hacer un show después de tantos meses sin conciertos”, recuerda Daniel Follonier bajista y voz del grupo.

Esta presentación no deja de ser especial, porque por primera vez pensaron un espectáculo integral, que ponga el foco en un repertorio diferente a lo ya conocido de Los Beatles y sumaron una puesta que aporta al hilo conductor de la propuesta.

“ Queremos hacer como una vuelta al pasado, desde la separación hasta el comienzo. Más que una separación apunta a una reunión de los Beatles. Estamos jugando con el tiempo que tenemos para el show, entonces tenemos que tocar temas muy conocidos, pero también queremos hacer canciones que los Beatles maníacos conocen que “Here Comes The Sun”, por ejemplo. Temas más complicados de tocar y la gente que nos va a ver, ya salieron de la fase de escuchar los éxitos y les gusta escuchar otras canciones. Tenemos que hacer ese juego porque no podemos desagradar a nadie, pero creemos que hicimos una lista muy buena”, comenta el músico sobre el show estreno.

En esta ocasión la productora local Tres Australes sumó su visión en la artística del espectáculo e hicieron una recopilación de audios e imágenes de la época, donde los propios Beatles hablan de su obra.

“Preparamos veinte temas para más de una hora de show. Y entre cada momento sumaremos audios originales de ellos, hablando de los temas que vamos a tocar. La presentación es un audio original de la época cuando se separaron. Nosotros les pasamos la lista de los temas y la productora sobre eso trabajo la escenografía, los audios y las imágenes”.

Para Blackbird el sonido es la clave para recrear la esencia Beatles. Sin pretensiones de grandes vestuarios y parecidos físicos, lo primordial es lograr la autenticidad de la música y el encanto de cada tema.

“Nunca apuntamos a una imagen personal, ni vestirse, ni parecerse a los Beatles. Queremos que el sonido sea igual, con una pronunciación perfecta del inglés, el sonido y lo musical ante todo.Hay bandas que lo hacen y les sale bien, pero no es nuestra idea.

Con más de veinte años tocando juntos, los Blackbird saben que no pueden dejar ningún detalle librado al azar. Y los ensayos marcan el pulso para llegar a la excelencia. De ahí que suman un teclado al sonido, al igual que lo hizo el cuarteto en sus últimos discos.

“En los ensayos notamos que hay que tenerlos presentes, por ejemplo los coros o las voces. Con el tiempo se te olvida y eso lo tenes que entrenar siempre. Es lo que más cuesta en cada ensayo. Y los músicos tienen que saber dónde va cada voz, además de los arreglos. Y es lo que más cuesta pese a que conocemos muy bien la obra. Después del cuarto disco no tocan más en vivo, y comenzaron a hacer música con orquesta y piano. A partir del disco “Revolver” solo hicieron estudio, entonces sus temas tienen mucha orquesta. Y si hacemos esa parte hay que sumarle piano y orquesta. Por ejemplo “Yesterday” tiene un violín y si lo sacas no queda bien en la versión.

La Ficha

BLACKBIRD PRESENTA “GOOD BYE, HELLO”

Día y hora: hoy, a las 20.30.

Lugar: teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: $400. En www.entradaweb.com.ar y boletería del teatro.