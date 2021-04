A 51 años de la separación de los Beatles: ¿por qué continúa el mito?

Durante más de 50 años se han planteado las dudas de qué fue aquello que separó a una de las bandas más famosas de todos los tiempos. ¿Ego? ¿Amor? ¿Orgullo? ¿Peleas? ¿Celos?

Una infinidad de historias han traído los años en que The Beatles decidió terminar aquel 10 de abril de 1970. Pero, sin embargo, el éxito siguió medio siglo más. Hoy en día son recordados por aquellos siete años en que hicieron historia, donde más que dejar un legado musical, dejaron un ícono que cambió la cultura y la mentalidad de toda una generación, y de las que vinieron detrás.

La mañana que trajo el fin de Los Beatles

La mañana del 10 de abril de 1970 fue inolvidable. Una etapa en toda una generación concluía con la noticia de que los Beatles habían llegado a su fin. Encabezaban los titulares de los diarios, se habían separado, Paul había abandonado la banda.

Diferencias de negocios, personales y musicales fueron el detonante. Jamás pensaron que sería el verdadero final, pero lo fue. Los Beatles dejaron de existir como los conocíamos. Comenzó la guerra entre ellos, cuatro amigos que habían recorrido un largo camino y se habían convertido en leyendas, terminaron por separarse porque el orgullo fue más fuerte.

Paul McCartney lo anunció la misma mañana en que su disco solista llegó a las emisoras. “sólo lo hizo para conseguir prensa para su disco solista”, declaró Lennon que obviamente se sintió traicionado tras la noticia.

Paul, George, John y Ringo marcaron un antes y un después en la industria de la música y de la cultura mundial.

No fue pautada, no hubo un arreglo, simplemente Paul convirtió la separación en un hecho. Un mes después saldría Let it Be, el documental que los fanáticos catalogaron como “una película sobre su separación”, aunque no necesariamente tenía que ser tachada de esa manera. Las circunstancias así lo declararon.

Sobre el motivo definitivo de la separación se tejieron diversas versiones a lo largo de los años. Yoko Ono, Linda McCartney, la presión del éxito, la tensión entre John y Paul, los problemas de Apple.

El éxito los superó, llegaron a lugares que nadie había alcanzado jamás, pero así como los llevó a la cima, también los condujo a la ruina. Hoy, sólo quedan en la memoria de millones de personas que disfrutaron lo que fue la beatlemanía.

Separación beat e iconos culturales

La historia de su separación es sin dudas una de las más escuchadas y debatibles en materia musical. Hasta el día de hoy, no podríamos definir cuál fue el detonante que terminó con aquel cuarteto que regaló un estilo inigualable.

Aunque lo que sí podemos determinar es qué fue aquello que los hace ser, medio siglo después, una leyenda. ¿Por qué continúan encabezando las listas de músicos legendarios? “Yo creo que es un tema muy amplio pero yo creo y siempre digo, los Beatles ya están en los libros de historia de la música. Beethoven, Bach, Maler, todos los músicos que hicieron un cambio en la música que venía sonando hasta el momento obviamente hicieron historia, porque hicieron algo que no se podía repetir. Los Beatles hicieron eso pero en los ’60, revolucionaron todo pero no solo en la música sino en la cultura en general, todo el mundo sintió una unión de paz y amor que no se vivía en el mundo de la música. Ellos trajeron un mensaje y un lenguaje musical distinto, indagaron en estructuras musicales que hasta hoy se usan. Por eso y por un montón de razones más es que los Beatles están tan vigentes”, afirma Patricio Perez, el creador de The Beats, la banda beatle más famosa del mundo.

Bastó con siete años de carrera para que este grupo de Liverpool quedara en los libros de historia. Y no sólo por su música, sino por lo que representó la era beatle en el mundo.

Desde la década del ’20, Estados Unidos había dominado la industria del entretenimiento con la llegada de grandes películas a Hollywood y más tarde los comienzos del rock and roll en Tennessee. Pero estos cuatro ingleses trajeron más, su estilo es fuente de inspiración para los grandes músicos de hoy en día. Marcaron una etapa, un antes y un después en la historia de la música.

El ícono continúa, The Beatles reformó el mundo musical como lo conocíamos.

Fueron íconos junto a otros grandes grupos de la época como fueron los Rolling Stones, que hasta hoy siguen haciendo historia. Aunque Patricio, quien encarga a George Harrison en la banda tributo, difiere en este sentido.

“Acá te voy a decir algo polémico. A mi me encantan los Stones y más de los años ’60, pero de los 50 años de trayectoria de los Stones ¿cuántos discos sirven? Del 62 al 70, los Beatles tienen un disco mejor que el otro, una canción mejor que la otra, no tienen rellenos en sus discos y eso no pasó con ninguna banda. Se iban superando disco a disco y año a año, sus trabajos no tienen el mismo estilo musical, el mismo sonido, son gente que ha sido tocada con una varita especial y parecen de otro planeta.”

La manera en que se trabajó para la construcción de la música popular, nadie será más revolucionario, más creativo y más distintivo como lo fueron The Beatles. Lo que en su momento comenzó como el capricho de la Beatlemanía, el cuarteto llegó a ser percibido por sus jóvenes fanáticos como los representantes, incluso los creadores, de los ideales asociados con la transformación cultural de esa época.

The Beats: la mejor banda beatle del mundo

Es indiscutible, los vemos y traen a la memoria las grandes presentaciones de los ’60. Para quienes lo vivieron y para quienes no, The Beats son el reflejo de la agrupación más famosa de la historia. Recreando todos y cada uno de sus discos, han recorrido el mundo llevando su música y calmando la nostalgia de aquellas épocas.

Fueron ganadores por su labor a “Mejor Musical” en los Premios Estrellas de Mar 2020 y nombrados Personalidades Destacadas de la Cultura por la Legislatura Porteña.

Fanáticos y totalmente cautivados por este cuarteto, Patricio y Diego Pérez fundaron una banda tributo a The Beatles, aunque jamás pensaron que serían la mejor. “Estamos hablando a mediados de los ’80 donde estaban totalmente pasados de moda, los chicos de esa época escuchaban Madonna, Michae Jackson, había otra movida musical. Pero a mi hermano le prestaron un disco, lo trajo a casa y nos caímos de espalda. Nosotros siempre escuchamos música de todo tipo en mi casa y cuando escuchas a los Beatles algo pasa, nos revolucionó la vida, nos pareció fascinante”, cuenta sobre aquel comienzo.

Nombrada en 1996 como “The best Beatle band in the world” (La Mejor Banda Beatle del Mundo) por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool, y elogiada por el manager de la agrupación original, The Beats recorre el mundo recordándonos lo que fue la época dorada de la música.

Este próximo 8 de junio volverán a los shows presenciales dando un concierto en el Anfiteatro del Parque Centenario, esperando próximamente poder regresar a las provincias del país.

- ¿Cómo los recibe la gente cuando se suben al escenario?

- Se vive un clima hermoso porque a todos nos gusta la música, a todos nos une esa pasión. Nos encanta girar, nos encanta subirnos al escenario y cantar, es algo que nos apasiona y por eso lo seguimos haciendo, además de que la gente nos sigue. Todos los años vamos cambiando el show, el espectáculo va cambiando por diferentes etapas y eso lo hace muy divertido para nosotros, amamos lo que hacemos.

- Ahora que hay protocolo, ¿han pensado en visitar las provincias de nuevo?

- Tenemos pensado ir cuando el plan vacunatorio esté más avanzado y en marcha, somos muchas personas viajando y queremos estar protegidos, el público también ya que no queremos que se contagien con nosotros en alguna sala. Tenemos pensado salir de gira en agosto o septiembre, si todo sigue en marcha es la idea.

- Hicieron un streaming durante la cuarentena, ¿no hay planes de volver a eso?

- Streaming no porque no fue una buena experiencia, fue lindo pero no hay un ida y vuelta, nos resultó un poco frío porque cuando estás arriba del escenario sentis el calor, la vibra humana, acá no sentíamos nada, es como hacer un ensayo y como nosotros no ensayamos nunca no nos gusta.