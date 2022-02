Gipsy Kings: Reencuentro con su público argentino

Gipsy Kings, la leyenda de la rumba con más de 30 años de éxitos sobre el escenario y 60 millones de discos vendidos en todo el mundo regresa a la Argentina con un show, el 3 de marzo en el Gran Rex.

“Argentina es uno de los países que llevo en mi corazón. Todavía recuerdo como si fuera ayer nuestra primera vez en Buenos Aires. Creo que fue a principios de los 70. Recuerdo perfectamente la calidez del público y no sólo a nivel fanáticos; sino el trato que recibimos por parte de los medios de comunicación, los trabajadores del hotel donde nos hospedamos, todo”, dijo el fundador del proyecto, André Reyes.

Reyes fundó Gipsy Kings, con la que produjo éxitos como “Bamboleo” o “Djobi Djoba”. Su adaptación de la canción “Hotel California” formó parte de la banda sonora de la película “El Gran Lebowski”, de los hermanos Ethal y Joel Cohen. También hizo la adaptación de la versión española de “You’ve got A Friend in Me” (Yo soy tu amigo fiel) para la banda sonora de la película “Toy Story 3″ (2010).

Actualmente Gipsy Kings by André Reyes sigue emocionando al público con el gran espectáculo “Nací Gitano Tour”.

“Argentina ha sido siempre un país que nos ha recibido con los brazos abiertos. Fue uno de los primeros lugares de América Latina en los que cantamos y por eso es especial para nosotros. Volver a Buenos Aires siempre será como volver a casa, agregó Reyes.

Aunque los miembros del grupo son de nacionalidad francesa, sus abuelos eran emigrantes gitanos españoles que huyeron de España a Francia en la década de 1930, durante la Guerra Civil.

Su música tiene un estilo particular, con marcadas influencias del pop y ha sido descripta como un lugar donde el flamenco, la rapsodia romaní y la salsa funk, se reúnen.

Sus primeros sencillos fueron “Djobi Djoba”y “Bamboleo” muy populares en Francia a pesar de las críticas de los puristas del flamenco. En 1982 sacaron su primer disco “Allegria”, y en 1983 lanzaron su segundo álbum “Luna de Fuego” pero su álbum “Gipsy Kings” es el que ha tenido mayor éxito, alcanzando fama y éxito a nivel internacional en varios países de Europa y América Latina. Sin embargo, en España no tuvieron el mismo impacto.

En 1989, Gipsy Kings obtuvo un reconocimiento en Estados Unidos, por permanecer 40 semanas en listas de éxitos musicales, algo que muy pocos álbumes en español habían logrado hasta ese momento. Otros trabajos son Estrellas, Mosaïque, Love & Liberté y Este mundo.

En 2021 colaboraron con C. Tangana en la canción “Ingobernable” dentro del disco El Madrileño.

Los miembros de Gipsy Kings pertenecen a dos familias: los Reyes y los Baliardo, emparentados con el artista flamenco Manitas de Plata (Ricardo Baliardo) del cual son sobrinos e hijos respectivamente.

Sus integrantes son Nicolás Reyes (voz principal); Luis Reyes (guitarra y coros); Andrés Reyes (guitarra y coros); Joaquinito Reyes (guitarra y coros); André Reyes (guitarra); Tonino Baliardo (guitarra principal); Diego Baliardo (guitarra); Paco Baliardo (guitarra) y Xavier Padilla (bajo eléctrico). Chico Bouchikhi también fue miembro de Gipsy Kings, pero lo dejó tras el álbum Este mundo.

Sus álbumes fueron Allegria (1982); Luna de fuego (1983); Gipsy Kings (1987); Mosaïque (1989); Este mundo (1991); Live (1992); Love and Liberté (1993); The Best of the Gipsy Kings (1995); Estrellas (1995); Tierra gitana (1996); Compás (1997); Cantos de amor (1998); Volare: The Very Best of the Gipsy Kings (1999, reeditado en 2000); Somos gitanos (2001); Tonino Baliardo (2003); Roots (2004); Pasajero (2006); Sorpresa de Navidad (2012)y Savor Flamenco (2014). Las entradas estarán a la venta en las próximas semanas.