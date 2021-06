Germán Daffunchio: “El público verdadero se hace tocando”

Siempre reflexivo y observador, Germán Daffunchio se refugia del frío en Nono, localidad de traslasierra y donde nació Las Pelotas. Y con ese aura intimista y emotiva que nos trajo el encierro, la banda aprovechó a crear un disco de sus propias canciones, con otra impronta.

Así nace “Versiones desde Casa”, el material que lanzaron esta semana y disponible en las plataformas. Son siete canciones grabadas a la distancia, en el que muestran un costado hasta ahora desconocido del sexteto de rock.

“El disco empezó como un juego. Cuando empezó la pandemia, a los músicos nos cortaron las piernas y nosotros estábamos a punto de presentar “Es Así” que es un discazo y estábamos preparando todo para el show en el Hipódromo de Buenos Aires. Y al mes y medio me escribe Sebastián (Schachtel tecladista) y me dice: “Probemos de hacer un tema cada uno desde la casa”. E hicimos “Hasta que el sol” que es del último disco. Y nos divirtió tanto que hice “Nunca te jugaste” y se los mande. Y de golpe surgió la idea de hacer un disco de versiones y se convirtió en una cosa muy terapéutica para nosotros. Y ese contexto emocional que tiene el disco, lo buscamos para nosotros y está bueno que lo sienta la gente. Imaginate que estuvimos un año sin tocar y sin vernos, y esto era un pedacito de tiempo para conectarnos”, cuenta al teléfono Daffunchio sobre este material que compila en tono acústico e intimista algunos de sus clásicos.

“Cuantas cosas”, “Bombachitas Rosas” y hasta “Víctimas del Cielo”, en versión voz y arpa con la participación de Sonia Álvarez son parte del trance de cuarentena y encierro de Las Pelotas.

-Grabado a la distancia suena muy bien.

-Eso fue muy loco, porque la mezcla la hicimos con Uriel que es mi sobrino y es uno más del equipo. Y cada uno hacía la grabación desde su casa, con el micrófono que tenía desde la casa. Y fue muy aleccionador, el desafío fue reversionar temas nuestros pero que no sean los mismos, sino vestirlos de otros colores. Los temas cuando están bien pueden cambiarse de colores y de vestidos, pero siempre van a estar bien. Y el resultado final es muy hermoso.

-Y no es fácil versionar la propia obra.

-No es fácil y a nivel selección de temas creo que es un disco para escucharlo en cuarentena, cuando estás encerrado. Porque tiene un contenido emocional, de viaje tranquilo y fue con esa intención. Porque no era tiempo de sacar música protestando o con otro estado de ánimo. Porque estamos todos en una tensa espera.

Y ahora estamos pensando que vamos a hacer, porque por ahora los músicos estamos en un freezer más allá del frío. Y al mundo del espectáculo no se lo considera trabajo, aunque hay mucha gente involucrada y hace un año y medio que no laburamos. Más allá de la pequeña apertura que hubo, pero fue como un chupete. Porque trabajar para muy poco público es complejo llevar los costos de las bandas, con show con poca gente. Pero con este disco nos dio ganas de armar un show con la misma energía y pensando en esta dificultad. Tocamos con ese formato cuatro veces en Córdoba y salió muy bien, por eso estamos ansiosos por volver.

-¿Te duele esto de que el espectáculo es el último de la fila como si no necesitaran trabajar para vivir?

-Sí, igual le ha pasado a toda la gente. Lo que duele es haber estado siete meses encerrado al pedo. Duele la falta de gente sabia manejando la situación como para poder llevar la cosa de mejor manera. Porque no sentimos que están bien las cosas, que hay un horizonte. Todos dicen: “Fijate en Europa como están”. Sí, pero es Europa y no Argentina, ojalá que este verano en Europa sea el quinto brote. Porque el gran problema que tiene esta pandemia es la guita, nuestro sistema de vida social se mantiene por la guita. Y no pasó lo que soñábamos, que todos nos unimos y que por un mes no se iba a hablar de guita. Pero la necesidad de dinero de todo el mundo lleva a moverse y salir, a trabajar.

-Y en esa necesidad que creó el sistema, lo comunitario se ve como la salida, ¿crees que se podrá dar?

-Ojalá se dé. Si algo demostró la crisis es que hay gente que se está haciendo millonaria, como Amazon o los laboratorios por nombrar algunos. Y nosotros somos víctimas del cielo. En un primer momento hubo una especie de esperanza como que esto iba a ser mejor para la raza humana. Y en realidad está desarrollando la venta online, las oficinas en casa, todos cambios para seguir generando guita. Nos enfrentamos a realidades que no queríamos ver y en vez de salvarnos como sociedad, nos estamos volviendo más egoístas.

-¿Cómo los cambió este recreo obligado por las circunstancias después de treinta años sin parar?

-Es la primera vez en mi vida que estoy tanto tiempo sin tocar. Por un lado está bueno tener tiempo para uno y encontrarse. Pero no sabemos cómo va a cambiar todo y si algún día van a volver los shows como los conocíamos. Uno necesita tener esperanza porque sino la oscuridad te tapa. Y a la vez es muy frustrante para los que no somos jóvenes el ver un país que sigue haciendo lo mismo desde hace cincuenta años, cambian la cara de los payasos, pero todos siguen en el mismo circo. Es triste ver que se te pasa la vida y por más que te mates trabajando, tu situación va a ser inestable y estás corriendo atrás de la guita que no te alcanza.

La banda de rock lanzó esta semana un nuevo disco con una versión acústica e intimista de sus clásicos. MaluCampello | Gentileza.

Es muy complejo el tema, soy solo un pensador amateur (ríe), pero me parece extremadamente preocupante, que es muy terrible que Argentina a estar altura del siglo no sepa qué país es. Nos adecuamos a un formato que hicieron nuestros antecesores, y el mundo que viene es muy complejo. Entonces le tendríamos que dar a los jóvenes las herramientas para enfrentarlo. Un país en paz y donde no tengas que irte para poder vivir. La gente que está en el poder hace mucho tiempo que está y no se hizo un verdadero revisionismo de lo que pasó. Los jóvenes no saben quién fue Menem y qué hizo Menem, y que la mayoría de los que hoy están en el poder nacieron con los ’90. Tienen que conocer lo que fue el verso y propaganda de ese momento y lo que se convirtió el país. Y como la clase política se protege entre ella para no asumir el error de su incompetencia y mediocridad como seres humanos. Si no tenés capacidad no tenés que estar en el Congreso por militante o solo para levantar la mano. Hay que debatir para lograr proyectos para que la gente viva mejor de verdad. El mundo actual no es el de la década de Perón y el ’50. Estamos en una nube de pedos y es el momento de no callarse la boca.

-Tuvieron que postergar la presentación de “Así es”. ¿Tienen la sensación de que si un disco no lo presentan en vivo pueda pasar desapercibido?

-Es absolutamente posible, no solo a nosotros. Y los que marcaron las tendencias de las modas son las compañías de discos y eso cuando sos independiente te perjudica. Además de que nadie va a comprar un disco a las disquerías, es un concepto antiguo. Ahora haces tu material y lo colgas en las redes, y los otros hacen guita y a vos te dan una migaja. Nosotros hacemos un disco para contenernos emocionalmente, crecer en lo musical y es la excusa para tocarlo por todo el país. Miedo a no ser escuchado no tengo, uno hace música para poder tocarla. Nos falta ese tiempo.

El primer disco de Las Pelotas con la voz de Alejandro Sokol y canciones que se transformaron en clásicos de la banda. Gentileza.

-Justamente se cumplen 30 años de la salida “Cordero de la noche” ¿Qué significó ese disco inicial de Las Pelotas?

-Te podría contar muchas cosas, pero volviendo a la independencia, en esa época las compañías de discos manejaban todo y si no estabas adentro, no existías. Y nos pasó a nosotros y otras bandas, entre ellos Los Redonditos, de inventar lo que se llamó la independencia. Que era tratar de juntar la guita para grabar el material, y luego tener plata para hacer los discos y venderlos por las disquerías. Nosotros dejábamos los discos en consignación en las disquerías y fue un álbum que nos contó un montonazo, porque no teníamos apoyo de nada, éramos Corderos en la Noche y hoy esos temas siguen siendo actuales.

En ese momento estábamos compitiendo con producciones como Soda Stereo apoyados por multinacionales y lo nuestro era si de favor te pasaban en la radio. Creo que muy poca gente escuchó “Corderos en la Noche” en el momento que salió. Pero cuando decidimos ser independientes no pensamos en lo que nos íbamos a enfrentar y en definitiva lo que nos moviliza siempre es que el público verdadero se hace tocando, se hacen con la vida. Esos no son tus seguidores de Facebook.