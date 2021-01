Gastón Pauls vuelve a la tv para hablar sobre adicciones en primera persona

“Estamos inmersos en un mundo de consumo, que consumimos y que nos consume”. Así lo expresa Gastón Pauls, actor, conductor y ahora impulsor de este proyecto que busca ir mucho más allá que un simple espacio informativo.

Desde la propia experiencia y tras 13 años de recuperación nace “Seres Libres”, una serie de episodios que aborda el tema de las adicciones de una forma nunca antes vista en la televisión argentina. Dejando prejuicios, amarillismo y connotaciones negativas, el programa apunta a ser un servicio, un espacio de diálogo sobre una temática que se evita pero que está más vigente que nunca.

“Hace 4 años que estoy dando charlas por el país pero siempre sentí que en algún momento quería hacer un programa de televisión sobre esto para potenciar el mensaje, la televisión es un medio que bien utilizado puede llegar a un montón de hogares que están buscando eso, no solamente diversión o pasar el rato. Creo que el programa es el resultado de un montón de cosas que vengo transitando durante varios años”, cuenta Gastón.

El ciclo comienza el lunes 1 de febrero a las 22 por la pantalla de Crónica TV y tendrá un nuevo episodio cada semana a la misma hora.

En primera persona, el actor argentino presenta esta serie de capítulos acompañado de otras figuras conocidas del medio como el Mono de Kapanga, Fabiana Cantilo, Juanse, Andrea Rincón, Toti Ciliberto, Leo García, entre muchos más, que contarán su historia y la de personas que transitan el mismo camino de aceptación y recuperación.

“Las raíces las tendría que buscar y sé dónde están, están en mi propia experiencia de años de consumo en mi vida. La soledad, la desesperación, la tristeza, la desolación y la desesperanza que yo sentía como adicto, y la oscuridad en la que uno se ve sumergido, la profundidad y la difícil tarea de encontrar el camino de vuelta a casa . De alguna manera esa es la raíz, mi experiencia con el consumo y por sobre todo y más importante, mi experiencia con la recuperación”, cuenta.

Distintas figuras del medio cuentan su historia de adicción y recuperación.

Se abrirá un espacio para poner en palabras lo que se calla y buscar apoyo, contención y ayuda sobre un tema que por años ha sido invisibilizado. “De alguna manera es llevar el mensaje de que otra vida es posible para una persona que en este momento, mientras nosotros hablamos, alguien se está muriendo, alguien se esta matando, alguien está sufriendo una sobredosis, un niño esta sufriendo por ver a su padre matandose, una madre llorando porque no sabe cómo ayudar a su hijo. De alguna manera este programa es eso, llevar una luz de esperanza a quien esté desesperado.”

- Cuando hablamos de adicciones, ¿qué vamos a ver?

- Vamos a empezar con 14 capítulos donde vamos a hablar de distintas adicciones. A las drogas, a las pastillas, al juego, al alcohol, al sexo, a la comida entonces de alguna manera no se centra solo en las drogas porque estamos en una sociedad de consumo que te invita todo el tiempo a tapar tus vacíos, angustias y miedos con algo. Es un programa que nunca se hizo, es la primera vez que se va a hablar de la adicción de esta manera y ojalá logremos el objetivo.

- Participarán personajes conocidos de los medios y además personas que han vivido situaciones de adicciones...

- Tratamos con el programa de entrevistar a la mayor cantidad de gente, personas conocidas por los medios pero también nos fuimos a los barrios, hablamos con una mujer que perdió 4 hijos por el consumo de pasta base. Con esto vemos que esto viene por todo, el tema del consumo está matando familias enteras y que si no hacemos algo rápido va a ser tarde. Un poco ese es el objetivo, vamos a seguir contando historias de actrices y músicos que me llamaron porque se enteraron y me dijeron ‘contá conmigo’. El programa no busca golpes bajos, no es amarillista, todo lo contrario busca contar desde lo que es y que la solución es posible.

- Sumado al programa, diseñaron plataformas y redes para ayudar a aquellos que necesiten...

- Lo pensamos, el programa sale una vez por semana pero para los adictos la adicción son 7 días de 24 horas. Queríamos ofrecer una plataforma donde la gente pueda consultar, chequear y ofrecer su ayuda también. Estamos desarrollando todo contrareloj en un momento difícil del mundo donde nos cuesta juntarnos a trabajar, no es fácil pero lo estamos llevando adelante.

- Además de las historias, ¿darán herramientas para aquellas personas adictas o del entorno que las necesiten?

- Eso va a estar claro que si, de todas formas al principio que es el primer objetivo como programa es, valga el juego de palabras, animar a la gente a que se anime a reconocer su adicción. Es una enfermedad muy complicada que si la persona que la padece no reconoce que tiene este problema, aunque venga el mejor doctor del mundo o tu familia entera quiera ayudarte, no vas a dejar porque no reconoces el problema. Como es una enfermedad de negación, es muy difícil que el adicto reconozca que tiene un problema. El primer paso es que la gente le pierda el miedo a decir que tiene una adicción. Reconocer el problema y pedir ayuda, y después trabajaremos con un montón de gente que está trabajando en ofrecer ayuda.

- Personalmente, ¿cómo fue tu proceso de reconocerlo y dejar de lado la vulnerabilidad para hablarlo?

- Para mí fue el primer paso hacia una verdadera fortaleza, reconocer mi vulnerabilidad paradójicamente fue mi fortaleza. La gran contradicción pero el gran secreto. Ahí empecé mi rehabilitación, hasta que hace más de 13 años pude levantar la mano y decir ‘ayuda, solo no puedo’.

Películas, música y más en la carrera de Gastón Pauls

A sus 49 años y reactivando proyectos que quedaron sumergidos en la espera durante el 2020, el actor comenzó a darle vida a propuestas y proyectos propios que durante algún tiempo esperaron el momento de nacer.

Sumado a Seres Libres, comenzó el rodaje de John Lennons, la nueva película de José Cicala y que protagoniza junto a Luis Machín, Luciano Cáceres, el doble de Lennon más importante del mundo Javier Parisi, Malena Guinzburg, entre otros. Con expectativas de que pueda salir en la segunda mitad del año, Gastón adelanta un poco sobre lo que viene en camino.

“Es una comedia que transcurre en el año ’80 que cuenta la historia de un representante de dobles de artistas hasta que descubre a alguien muy parecido a Lennon y lo quiere representar. Es un delirio, nos estamos divirtiendo mucho en el rodaje y me encanta.”

Y aunque durante el 2020 sus planes se vieron afectados por la pandemia, encontró su refugio en las redes sociales donde llevó adelante entrevistas, vivos y charlas que mantuvieron sus pies sobre la tierra.

Aunque su mejor compañía fue su hija Muna, con quien comparte una relación muy cercana y quien lo acompaña en sus locuras, al punto de que sacaron “La cocina anticul”, un perfil de Instagram donde compartían sus recetas con sus seguidores.

“Con mi hija me divierto inmensamente todo el día, la cocina anticul surgió porque ella me dijo que pongamos la cámara mientras cocinamos. Después dejamos de hacerlo porque estamos con otras cosas, pero desde que nació encontré en mi hija una compañera todo terreno.”

Y si de compartir hablamos, la pasión por la música es una de las que encabeza la lista. Muna es conocida en las redes por compartir sus covers de reconocidos artistas. Y no es para menos, Gastón planea pronto comenzar un proyecto que este relacionado a esta pasión que padre e hija comparten.

“La idea por ahora tiene que ver con unas melodías que daban vueltas en mi cabeza, empezando a trabajar en algunas ideas con letras. Todavía no tengo en claro que quiero hacer, grabar unas canciones y subirlas a spotify o hacer presentaciones o incluso una gira por el país yendo a lugares que me gusten y tocando así sea en un bar. Todavía no tengo claro, recién estamos arrancando”, adelante.

Ya a pocos días de haber cumplido sus 49 años, el actor y conductor proyecta lo que viene para este nuevo trayecto, donde la actuación y la música estarán presentes.

“Quiero seguir generando cosas, divertirme con lo que hago, cosas que puedan servir para algo. Tengo estos proyectos que le estoy poniendo muchas ganas, tengo ganas de seguir con las charlas ya sean presenciales o virtuales. Tengo otros proyectos que uno tiene que ver con la música, algo que siempre quise hacer y por una u otra cosa no pude. Y también tenía 6 películas previstas para el año pasado, esas quedaron pendientes para ver cómo se retoman”, cerró.