García Márquez y el cine: Un repaso de las películas que honran su obra y otras que no tanto

Siete años pasaron desde el momento en que, cerca del mediodía, tocó dar la noticia que estaba dando la vuelta al mundo: Murió Gabo. Poco tiempo atrás, habían circulado algunos audios del escritor colombiano contando anécdotas de su vida. La más llamativa me resultó aquella en la que narra, -con su hermoso acento costeño- las peripecias por las que tuvo que pasar para poder enviar el manuscrito de 100 años de soledad a Buenos Aires, donde un amigo le había prometido publicarlo, en Editorial Sudamericana, previa lectura, corrección y aprobación. Debía enviarlo por encomienda, pero el peso del papel era tal, que el costo le resultaba imposible de pagar -eran tiempos de vacas muy flacas para la familia- y tuvo que dividir el libro en dos. Con el apuro y los nervios, envolvió la segunda mitad y la mandó a Buenos Aires, donde un editor se enamoró de la historia en las primeras líneas y tomó como una estrategia deliberada del autor el hecho de haber “ocultado” la primera mitad, para generar mayor intriga sobre la obra.

Pero Francisco “Paco” Porrúa, el primer editor de la obra cumbre del colombiano, no fue el único enamorado de la historia, y tampoco fue este solo libro de Gabriel García Márquez que se multiplicó y llegó a cada rincón del planeta. Tan así, que el cine intentó en reiteradas adaptaciones a la pantalla grande, con algunos resultados felices y otros no tanto, replicar el inconmensurable mundo interior de su narrativa.

A su vez, el mismo Gabo escribió historias exclusivamente para ser filmadas, otras ocasiones trabajó como guionista de películas y hasta hizo un cameo, en sus años de juventud.

- Eréndira (1983) es la adaptación de la novela “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada”, de 1972. Eréndira contó con la dirección del brasileño Ruy Guerra y un guión del mismo García Márquez. Esta película ganó el Premio Ariel a la mejor escenografía, sin embargo no obtuvo el éxito esperado en Cannes y también fue un fracaso de taquilla.

- La despedida del arca (Saraba Hakobune, 1984) es un híbrido entre una adaptación y una versión libre de 100 años de soledad, a cargo del director japonés Shuji Terayama, quien intentó trasladar la historia de Macondo a un pueblito nipón. Este film se realizó sin la autorización del autor pero contiene elementos que claramente hacen referencia a la obra de Gabriel García Márquez. La película nunca llegó a las salas de occidente y se desconoce si existe una versión subtitulada del japonés.

- Crónica de una muerte anunciada (Cronaca di una morte annunciata, 1987), dirigida por Francesco Rosi y con adaptación al guión de Tonino Guerra, el film fue presentado en el Festival Internacional de Cannes con críticas negativas, convirtiéndose en una nueva decepción para quienes esperaban ver una película basada en la obra del escritor.

- Un señor muy viejo con unas alas enormes (1988). Basado en el cuento homónimo de 1968, el film dirigido por Fernando Birri cuenta la historia de un ángel viejo que cae en el patio de una casa, donde es encontrado por la familia que lo usa como atracción para el público del lugar. También fue llevada al cine animado bielorruso en 1990 por el cineasta Oleg Bieloúchov.

- El Coronel no tiene quien le escriba (1999) es tal vez la única adaptación que hace honor a la magnífica novela homónima del escritor, publicada en 1961. La película estuvo dirigida por el cineasta mexicano Arturo Ripstein, y logra plasmar con bastante fidelidad la historia del viejo coronel de la Guerra de los Mil Días que espera todos los días –y en vano– el pago de su pensión de veterano de guerra. Fue protagonizada por Fernando Luján, Marisa Paredes y Salma Hayek.

- La mala hora (O veneno da madrugada, 2004) La novela fue publicada en 1962, y tuvo varias incursiones en la pantalla grande y chica. En 1977 fue llevada a la televisión a manera de serie por la cadena RTI, y más tarde, Ruy Guerra realizó un nuevo intento de llevar una obra de García Márquez al cine.

- El amor en los tiempos del cólera (Love in the Time of Cholera, 2007) fue tal vez la mayor apuesta hollywoodense en tratar de traspasar una magnífica obra literaria al cine. Esta adaptación dirigida por Mike Newell puso a Javier Bardem en la piel de Florentino Ariza, un hombre que espera al amor de su vida por más de 51 años, acompañado por Giovanna Mezzogiorno, John Leguizamo, Liev Schreiber, Benjamin Bratt, Héctor Elizondo, Angie Cepeda y Catalina Sandino Moreno. La cantante colombiana Shakira compuso dos canciones para la banda sonora, “Hay amores” y “Despedida”, esta última le valió una candidatura a los Premios Globo de Oro en la categoría mejor canción original. Pero eso fue todo.

- Del amor y otros demonios (2009) es una respetable adaptación de la obra homónima publicada en 1994, dirigida por la cineasta costarricense Hilda Hidalgo, en una producción conjunta entre Costa Rica, Colombia y México. La película se rodó mayoritariamente en la ciudad de Cartagena de Indias luego de que la directora fuera retada por el mismo Gabo a realizarla, en un encuentro en el que ambos coincidieron en 2003, en un taller literario en Cuba.

- Memorias de mis putas tristes (2012) Aunque pasó sin pena ni gloria, esta adaptación de la novela del mismo nombre, escrita en 2004, fue dirigida por Henning Carlsen y rodada México, en el estado de Campeche. En la 15a edición del Festival de Málaga obtuvo el Premio Especial del Jurado Joven a la Mejor Película.

Películas en las que Gabo participó como escritor o guionista

- En este pueblo no hay ladrones (1964) Se trata de la adaptación de un cuento de García Márquez publicado en la Revista Mito en 1960. Dirigida por Alberto Isaac y las sorprendentes participaciones de Juan Rulfo, Abel Quezada y Carlos Monsiváis como jugadores de dominó, Luis Buñuel en el papel de cura, y Emilio García Riera. El mismo García Márquez hizo un cameo como cobrador en la entrada de un cine.

- La viuda de Montiel (1979). Es la adaptación de un cuento publicado en el libro “Los funerales de la Mamá Grande”, de 1962. La película es una coproducción entre Chile, Cuba y México, y dirigida por el chileno Miguel Littín. La película cuenta los avatares de una mujer tras la muerte de su esposo, el cacique del pueblo, y contó con las actuaciones de Geraldine Chaplin, Nelson Villagra, Katy Jurado y Eduardo Gil, obteniendo el premio Colón de Oro del Jurado al mejor Largometraje en el VI Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (edición de 1980).

- María de mi corazón (1979) No es exactamente una adaptación de un cuento ni de una novela, sino de una serie de notas tomadas por García Márquez luego de un viaje por Barcelona. De ahí surgió un guión elaborado por él y el director Jaime Humberto Hermosillo, que cuenta la historia de María es una joven que regresa con su ex pareja, Héctor, el día que es plantada en el altar, reiniciando su relación. Héctor es un ladrón de casas y María es maga, así que unen sus talentos e inician un espectáculo de cabaret. Tras varios malentendidos, María termina en una clínica mental esperando ser rescatada por Héctor, pero este se convence de dejarla atrás.

En este pueblo no hay ladrones

- Tiempo de morir (1966) de Arturo Ripstein, es una estupenda película de venganza escrita por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Fue el film debut del cineasta Arturo Ripstein.

-Juego peligroso (1966) de Luis Alcoriza y Arturo Ripstein, es un film dividido en dos historias ambientadas en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que cuenta con un episodio escrito por García Márquez.

-Presagio (1974) de Luis Alcoriza.

-El año de la peste (1979) de Felipe Cazals es un film basado en el libro de Daniel Dafoe “El diario de la peste”, en el que García Marquez colaboró como guionista.

-Milagro en Roma (1988) de Lisandro Duque Naranjo, es un aceptable ejemplo de realismo mágico cinematográfico con la aparición del cuerpo incorrupto de una niña muerta doce años antes. A este film se suman Fábula de la bella palomera (1988), de Ruy Guerra es y Cartas del Parque (1988) de Tomás Gutiérrez Alea, ambas co-escritas por García Máruqex para la serie televisiva “Amores difíciles”.

Los niños invisibles

Otras adaptaciones en las que participó el escritor colombiano como guionista fueron Edipo Alcalde, (1996) de Jorge Alí Triana; Los niños invisibles (2001), de Lisandro Duque Naranjo; El gallo de oro (1964), de Roberto Galvaldón, basada en la novela de Juan Ruffo; Juego peligroso (1966), de Arturo Ripstein y Luis Alcoriza; y Me alquilo para soñar (1992), de Ruy Guerra.

Por último, imposible no mencionar Lástima que sea un canalla (1954), protagonizada por los inolvidables Sophia Loren y Marcello Mastroianni, en la que García Márquez hizo sus primeros pinitos en el cine como asistente de dirección.