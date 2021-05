Friends: revelan las primeras fotos de los actores para la reunión en HBO Max

A 17 años de su final, los seis protagonistas de “Friends”, la exitosa y querida sitcom transmitida entre 1994 y 2004, se reunirán en un especial para la plataforma HBO Max. La expectativa para el 27 de mayo es bastante, por lo que los actores y las actrices se aseguraron la tapa de la revista People.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer grabaron una reunión muy emotiva en el plató de Warner que les hizo crecer de desconocidos a estrellas multimillonarias.

Los seis protagonistas de "Friends" están de vuelta en 2021 - People

Para delirio de los fanáticos, tanto aquellos que vieron la serie en su momento como los que se engancharon por TV y streaming, los seis protagonistas dieron una entrevista para la revista People, donde adelantaron sobre el conmovedor reencuentro y qué harían hoy sus personajes.

Según los artistas, Joey habría abierto una tienda de sándwiches, Monica estaría tratando de superar a otras madres en una venta de pasteles y Rachel habría comenzado su primera línea de ropa.

El elenco de "Friends" de regreso en el plató de la serie - People

Schwimmer dijo que cuando la serie original terminó en 2004, se llevó el cartel de “profesor Geller” de la oficina de su personaje paleontólogo. Mientras que Kudrow contó que tomó los anillos de Phoebe como recuerdo y su placa de seguridad del estudio donde se filmó el programa.

“Es gracioso, cuando nos juntamos, es como si no hubiera pasado el tiempo”, comentó LeBlanc (Joey), hoy de 53 años. “Continuamos justo donde lo dejamos”.

Portada de la última revista People con el elenco de "Friends" - People

“Friends: The One Where They Got Back Together” tendrá, además, la participación de invitados de la talla de David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

En América Latina, el especial de “Friends” estará disponible de manera oficial en junio, una vez que la plataforma HBO Max sea lanzada.