Fondue de quesos en zapallo: aprendé a hacerlo paso a paso

La fondue de quesos es una comida que se originó en Suiza, precisamente en los Alpes, cerca de la frontera franco-suiza italiana. En esta región montañesa el frío es muy intenso, abunda el queso y el pan, estos son factores suficientes para que la creatividad los llevara a preparar este plato.

Se extendió a muchos países del mundo principalmente por su adaptabilidad, ya que para prepararla se pueden usar diferentes ingredientes y combinaciones según el gusto de cada uno y los productos que se tengan a mano. Se puede decir que hay tantas versiones como regiones o familias la preparen.

Tips previos

Es muy importante a la hora de elegir los quesos, que estos se derritan, las combinaciones se pueden elegir a gusto es ideal que sean 3 o 4 variedades diferentes para que el sabor sea más complejo y divertido.

ingredientes

La consistencia la resolvemos a criterio con más vino si la queremos más fluida muy con mas maicena si la queremos más espesa. La cantidad de queso que se calcula por persona es entre 100 y 200 gramos, dependiendo si es una entrada o un plato único.

1 zapallo ingles grande

750 grs de quesos (gruyere, fontina, azul, gorgonzola, gouda, mozzarella, raclette, cheddar, Emmental)

350 cc de vino blanco de mesa

2 cucharadas de maicena

1 diente de ajo

Sal y pimienta

1 cucharada de coñac (kirsch o ron)

Paso a paso

quesos frescos, la clave de una buena fondue

Mica Ponce ahuecando los zapallos

- Ahuecar el zapallo calabaza en la parte superior, el diámetro de la circunferencia debe permitirme introducir el pan y los vegetales. Retirar todas las semillas.

- Colocamos agua en su interior, lo volvemos a cerrar e introducimos al horno por 30 minutos. (revisar a mitad de tiempo, debe cocinarse bien pero no desarmarse).

- Poner el vino blanco y el diente de ajo cortado a la mitad en una olla y llevar al fuego (leña o cocina). Cuando hierva agregar la maicena previamente disuelta en el coñac y revolver para que no se hagan grumos.

- Retirar las dos mitades de ajo y agregar los quesos que elegimos rallados o cortados en trozos pequeños. Revolver para que no se pegue hasta que todo esté derretido e integrado.

- Condimentar a gusto con sal y pimienta.

- Volcar la preparación anterior en el zapallo ahuecado y cocinado. Dejar en las brazas un rato más para que los sabores se amalgamen.

zapallos rellenos

zapallos al fuego

Ideas para acompañar la fondue

Podemos elegir hacerla vegetariana, con carnes, con frutas, con embutidos, con panes o con varios de ellos.

Vegetales cocidos: cubos de zanahoria, papines en cuartos, arbolitos de brócoli (el tamaño debe ser pequeño y no deben desarmarse), otros tipos de zapallo en cubo, coliflor, berenjena en cubos, pedacitos de morrón. (Recomiendo cocinarlas al horno, para que queden más firmes y no absorban agua). Vegetales crudos: apio, zanahoria, aguacate, hongos, tomate en cubos sin semillas o cherry, etc. Pan: firme, o en croutones tostados. Podemos usar pan blanco, pan negro, pan con semillas, con diferentes harinas, en este ítem tenemos mucho para crear. Embutidos: cualquier tipo de fiambre queda bien, las salchichas alemanas ahumadas son las preferidas en esta combinación, tocino. Carnes: pollo, cerdo o vaca, cordero, lo esencial es que no se desarmen. También podemos usar algunos bichitos de mar, camarones, calamares, pulpo, no recomiendo pescado porque se desarma. Frutas: Peras, durazno, ciruela, manzana, frutillas, uvas, etc.

Listo a disfrutar.