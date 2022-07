FMK, un pilar de la música urbana llega a Mendoza: “Será un show de alto nivel”

Un genio de la composición y el canto del género urbano llega a la provincia de Mendoza. Enzo Sauthier, mejor conocido como FMK, dará su primer recital como solista en Godoy Cruz como parte de su gira “Desde el espacio”.

Este lunes 25 de julio será un comienzo de semana diferente, tanto para el cantante como para los mendocinos que elijan disfrutar de un espectacular show en el Teatro Plaza (Colón 27) a las 21 horas. En diálogo con Los Andes, FMK dio detalles del evento y habló de cómo se siente con la fama que está viviendo.

Durante la pandemia, convivió en la cuarentena con su grupo de amigos artistas, entre ellos Rusherking y Lit Killah. A pesar de los excelentes vínculos que establecieron, actualmente cada uno rehizo su vida en diversos lugares. Fue ahí donde nació el nombre “Los del espacio”, similar al título de su disco.

“En las canciones usábamos sonidos espaciales porque nos gusta demasiado, como el disco es solo mio decidí ponerle así porque desde ahí viene toda la inspiración”, comentó refiriéndose al pequeño cambio entre los nombres del grupo y su último lanzamiento.

A pesar de haber alcanzado el éxito con sus singles, su proyecto siempre fue “mostrar algo más artístico”. Por esa razón, al momento de lanzar su disco solamente pensó en que se trataría de su primer trabajo completo, sin pensar en lo que llegaría luego: “La gente recibió el disco de una manera muy linda, sin embargo yo no tenía ilusiones de esperar grandes números ni nada”.

Refiriéndose a la importancia que hoy en día tienen los números en cuanto a reproducciones, me gusta y compartidas en las plataformas musicales y redes sociales, comentó: “Obviamente que estoy pendiente de cómo le va a mis canciones y en lo que venimos creciendo. Ver cómo le fue a un lanzamiento comparado con el otro nos ayuda a tener una visión mejor para los próximos proyectos, pero el recibimiento y el amor de la gente en la calle es otra cosa”.

“En los años anteriores hacía todo por hobby más que nada, este año le di más bola a lo que es FMK”, asegura acotando que éste fue el año en el que decidió hacer una gira para presentar un disco completo y trabajar de lleno en él.

El joven oriundo de Necochea se presentará por primera vez en Mendoza / Gentileza

FMK: “Voy a conocer al público que va a verme a mí...”

El show en el Teatro Plaza de Godoy Cruz es el broche final de una exitosa gira que Enzo realizó por varias provincias argentinas: “Me puso feliz recorrer el país con mi música. Para el Movistar me preparé muchísimo en cuanto al show en el escenario y también mi voz. Ahora me siento mucho más relajado a la hora de subir a cualquier escenario, me noto mucho mejor parado”, detalla sobre sus sentimientos tras presentar su gira en un Movistar Arena repleto junto a sus amigos y luego subir al escenario sólo. “La misma gira me dio la dinámica y el entrenamiento para ir mejorando el show”, agregó.

“Tengo muchas ganas de tocar en Mendoza porque cuando fui no fue por show propio. Es la primera vez que voy a conocer al público que va a verme a mí”, comentó refiriéndose a sus seguidores. Por esta gran razón, espera que los mendocinos que elijan pasar la noche del lunes junto a él “la pasen bien, se diviertan y también se emocionen”.

“Dentro del género urbano es un show de alto nivel, me animo a decir que es un show de mucho nivel, muy lindo y prometedor. Es emocionante y único también”, asegura a los lectores incentivándolos a vivir un espectáculo diferente.

Con los pies en la tierra

En las redes sociales son muchos los mensajes que circulan sobre los cantantes de cualquier género. En relación a FMK, gran cantidad de usuarios comentan que es un artista infravalorado. “Uno actúa por naturaleza, no me hace más que nadie que a una canción le vaya bien ni lograr más cosas. Seguimos siendo personas y tenemos que reconocer que hoy podemos estar arriba y mañana abajo, hay que ser consciente de que uno labura de lo que quiere y le va bien”, expresó muy convencido.

Su grupo de amigos está compuesto por grandes artistas que se destacan en la escena musical del momento. FMK se mostró muy contento por ellos. entre los que destacó a Emilia Mernes, Rusherking y Duki porque “estamos llenando lugares icónicos como el Luna Park y el Vélez”. A esto le sumó que “es algo increíble, no solo para nosotros que lo disfrutamos y somos amigos, sino para el género urbano que tanto venimos luchando para ponerlo en el lugar que se merece”.

“Uno tiene que estar feliz de que la música que suelta está a gusto de uno mismo”, concluyó la charla.

Ahora toca elegir

¿Prende la cámara remix o el original?

- Siempre el original

¿Composición soñada?

- Marc Anthony

¿Colaboración soñada?

- Si me dejás soñar mucho, diría The Weeknd

Si solo podés elegir un camino, ¿cantar o componer?

- Me siento más cómodo componiendo así que sí, elijo componer.