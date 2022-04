Fernando Dente regresa con la exitosa obra Kinky Boots: “Todo teatro del bueno tiene una mirada crítica”

La convicción es uno de los rasgos más destacados de Fernando Dente. No hay dudas en su hablar, simplemente certezas de a dónde va y quién quiere ser. Probablemente, éste sea uno de los ingredientes principales que hoy lo colocan entre una de las figuras más destacadas del teatro nacional.

Y no sólo eso, sus deseos lo llevaron a aventurarse en medio de la pandemia y formar su propia escuela de teatro musical, la cual hoy ya cuenta con tres sedes y alberga estudiantes de toda Latinoamérica.

No hay límites cuando los objetivos están impulsados por la pasión. Y vaya que la hay en este joven de 32 años que durante más de una década ha impulsado su carrera hacia lo más alto.

Ahora, regresa a las tablas con Kinky Boots, la obra teatral que logró gran prestigio en las carteleras porteñas y del país, y que, en 2020, recibió 23 menciones en los Premios Hugo.

Dos años después de haber arrasado con todo, este jueves la obra retomó su lugar en la calle Corrientes y un mar de emociones atravesó por completo a este joven lleno de metas y proyectos.

“Fue un motor muy grande saber que Kinky iba a volver, no sabíamos cómo, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que iba a volver así que estamos celebrando esto. Significa el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva”, comenzó diciendo Fernando apenas conectamos por teléfono con él.

El actor se encuentra repleto de trabajo: está en medio de las grabaciones de una serie para Disney Plus, estrenó nuevamente Kinky Boots y, además, está a cargo de más de 400 alumnos que se profesionalizan en el teatro musical con él y Ricky Pashkus en su academia IAM.

Completamente seguro de lo que genera este espectáculo, se muestra ansioso de promocionarlo en estos días previos a Semana Santa, donde se presenta la oportunidad perfecta para el encuentro.

Kinky Boots: un éxito descomunal impulsado por la igualdad

Cuando hablamos de Kinky o de “La fiesta de los chicos”, obra que protagonizó el año pasado junto a su pareja, el actor Nicolás Di Pace, Fernando admite que lo primero que tiene en cuenta a la hora de encarar un desafío es qué mensaje intenta transmitir la obra.

“Yo creo que todo teatro del bueno tiene una mirada crítica sobre algo. Critica en el sentido de tener un punto de vista marcado, definido y que trata sobre algo”, dice convencido.

“Yo necesito como actor saber que estoy haciendo algo que va a generar una repercusión en quien lo va a ver. Ahí creo que está la magia del teatro, este arco dramático en donde se plantea los temas, y en cómo vas llevando al espectador para introducir ideas e interpretaciones”.

Estas palabras toman significado cuando conocemos lo que hay detrás de la obra, protagonizada por Dente, Martín Bossi, Florencia Anca y Laura Esquivel, bajo la dirección de Stella Maris Blanco.

Kinky Boots retrata la vida de Charlie (Dente), un joven que, tras la muerte de su padre, debe hacerse cargo del negocio familiar: una fábrica de zapatos.

Será con la ayuda de Lola (Bossi), una drag queen, y su visión creativa, logran salvar la fábrica que viene en picada y que, sin ella, su familia también lo haría. La obra pone en tema los estereotipos, prejuicios, discriminación y más, algo necesario hoy más que nunca en el arte y el mundo.

De la misma manera ocurrió con “La fiesta de los chicos”, la primera obra protagonizada por ocho personajes gays que aborda temáticas como la homofobia, la aceptación y los estereotipos, entre más, desde una mirada cómica y algo dramática.

Y en esa sintonía, admite que en el teatro encuentra ese espacio para abrirse al mundo y exponer aquellas necesidades mismas que la vida impulsa a expresar.

“Siempre digo que el teatro es una pantalla en blanco donde uno va y refleja lo que uno necesita. Las obras son excusas, son disparadores. Cada persona tendrá una mirada diferente porque es una revisión propia, el arte te hace conectarte con lo tuyo, por más que te des cuenta o no te des cuenta”.

Fer Dente al frente de la enseñanza

No sólo tiene tiempo para estar sobre el escenario, sino que aquel escenario también se convirtió para él en un lugar de enseñanza para los que vienen detrás.

Durante la pandemia, craneó junto a Ricky Pashkus y su productora un espacio de enseñanza para que los jóvenes puedan formarse en el mundo de la comedia musical. Y así nació el Instituto Argentino de Musicales (IAM).

Después de armar el proyecto, en 2021 abrieron la primera sede. Hoy, un año después, ya cuentan con tres escuelas y más de 400 alumnos, convirtiéndose en una de las escuelas musicales más grandes de Latinoamérica.

“Ricky es un director consagrado que viene de grandes sucesos y que ha tenido grandes proyectos educativos. Y yo estoy más cerca de los alumnos en cuanto a edad y a vida. Soy más el DT del equipo, estoy adentro”, explica.

- ¿Cómo te sentiste cuando arrancaste con el proyecto?

Sentí con una convicción absoluta que estamos tomando una nueva generación de artistas y que se van a sentir valiosos por quienes son, que se van a sentir con herramientas porque su talento va a valer a donde vayan, que tienen una formación intensiva, se forman como bailarines, como cantantes. No sólo entrenan, se forman, crean un punto de vista, una mirada.

- Decís que sos como el DT de los estudiantes, ¿qué relación tenes con los jóvenes?

Siempre tuve empatía con la gente joven, porque todavía estoy muy pegado a esa parte mía de los 15 o 17 años cuando comencé a trabajar, y es una parte mía que está muy presente. Yo quería estar cerca de ellos, a mí me hace bien, necesito entrenar con ellos, escucharlos, verlos. Lo que más me duele de crecer es dejar de encontrar gente con el brillo en los ojos, con esa chispa. Quiero entrar acá y sentir que se les va la vida en esta clase.

- Si tuvieras que enumerar, ¿Qué es lo más importante para ellos?

Primero ponerse en el lugar de no saber, porque ahí genuinamente adquieren mucha humildad y pueden navegar las aguas de la formación. Cuando uno cumple la experiencia entera de seguir una mirada, conceptos, de liberar el cuerpo y la mente, recién ahí suceden estas apariciones donde se rompe una capa nueva y pasa a otro universo para seguir aprendiendo.

Y, por otro lado, la disciplina, el entender que esto no es un castillo de Disney. Hay clases que son aburridas, que tienen que estar ahí y que yo no voy a gastar mis energías en entusiasmarlos porque no es mi finalidad. Uno cree que es una clase de zumba eterna y no es eso lo que hacemos. Aprendés yendo a clase, aburrido, contento, triste, nervioso, frustrado, hace falta ir y devorar la clase.

Su regreso a Disney

Muchos lo recordamos por su primer papel en la televisión, dándole vida a Fer en High School Musical: El Desafío, la versión argentina de la reconocida película de Disney.

Y como dicen, uno siempre regresa a donde fue feliz. Por eso no es sorpresivo que el actor haya retomado su vínculo y se encuentre embarcado en un nuevo proyecto con la franquicia.

Se trata de O Coro, una comedia musical brasilera sobre perseguir los sueños y la expresión personal a través del arte. “Disney es mi familia, me vieron crecer y siempre celebraron toda mi carrera”.

Y después de casi 15 años de haber interpretado a aquel joven Troy Bolton latino, el argentino hace una revisión al pasado y piensa en qué le diría a su Fer de apenas 17 años.

“Hoy le preguntaría ¿cómo hace? [dice entre risas]. Muchas veces añoro mucho esa energía y esa manera en que hacía las cosas, estaba tan livianito con la ingenuidad hermosa que tiene la juventud”, dice.

“Tengo muy presente a ese Fer de 17 años, creo que fue una de mis versiones favoritas que seguramente idealizo con el tiempo. Pero siempre trato de estar en contacto con esa frescura, agregándole todas las cosas que aprendí con los años”.

Hoy, sincero, dice: “Le agradecería mucho porque le tocó a él armar todo el impulso que generó que después el cohete despegara y llegara a una distancia respetable, y siento que eso fue pura responsabilidad de él”.