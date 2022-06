“Fan”, la muestra fotográfica de Nora Lezano que celebra la música

Charly García, Gustavo Cerati, Spinnetta, Santaolalla, Soledad, Fabiana Cantilo, Pity Álvarez, Willy Crook y hasta David Bowien pasaron por el lente y el ojo de Nora Lezano.

Fotógrafa favorita de grandes artistas nacionales, la música es sin duda el hilo conductor de su obra, con cientos de imágenes icónicas de la cultura del rock y la escena argentina. De todo ese registro seleccionó quinientas fotografías que forman parte de la muestra Fan, la exposición que inauguró el viernes pasado, en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, que después de siete años de recorrer diferentes salas del país llegó a Mendoza y estará hasta el 6 de agosto, con entrada libre y gratuita.

La imagen perpetua de la admiración

Nora Lezano es la artífice de fotos que se convirtieron en íconos de la cultura nacional. Portadas de discos, revistas y hasta sesiones caseras conforman su universo artístico que logra a través de la cámara.

“Creo que mi relación con los artistas de rock fue desde el fanatismo con respeto, desde la admiración. Con confianza, yo nunca perjudiqué ningún vínculo por la angurria de hacer una foto más. Siempre supe bajar la cámara cuando había que bajarla y también me parece que no hay que fotografiar todo y viví. Y así vas conociendo a todos de a poco y también tiene que ver el ojo de uno, se ve que les gustaba como yo los miraba”, sostuvo la fotógrafa en una conferencia de prensa sobre su relación de amistad con artistas del rock nacional.

Pero Fan encierra mucho más que rock; es el registro de instantes históricos y retratos de artistas nacionales, que buscaron pasar por su lente, logrando un registro único que se distingue por su estilo y forma de abordar la fotografía, logrando un recorrido y una celebración a la música.

“La muestra tiene un corazón que fue viajando a los distintos espacios. Y justamente pensaba que este lugar es gigante, entonces está prácticamente toda la muestra, porque en otros fue en versiones más reducidas. Y el relato de decidir qué foto va acompañada de otra es todo un trabajo. Los primeros días estuve sola con el espacio para armar el montaje. Y también hay que saber montar, dentro de la fotografía es importante como muestra uno las cosas. Es parte de la fotografía”, detalla sobre el montaje en el ECA de quinientas imágenes en las que incluye desde sus inicios hasta el 2015, y un anexo audiovisual con fotos del último periodo que cuenta con la música del músico mendocino Mariano Di Cesare, líder de la banda Mi Amigo Invencible.

Tanto en su búsqueda artística en cada imagen como en la forma de trabajar, Lezano tiene en claro un camino expeditivo para lograr ese instante perfecto que puede sugerir cientos de emociones, como bien lo hace la música.

“No me cuesta la selección del material porque soy bastante intuitiva, de hecho cuando vuelvo de hacer algún trabajo, lo primero que hago es bajarlas en la computadora, hago una mirada general y las elijo. Le doy mucha importancia a la intuición. Me costó muchísimo la transición de lo analógico a lo digital, y suelo sacar muy pocas fotos, porque no me parece que haya que sacar tanto, creo que hay que tener claro lo que se busca y en esa claridad sacas menos fotos”.

Intuitiva y dejándose llevar por lo que la situación y el espacio le sugiere, su registro se transformó en icónico y logró llevarse un poco de historia, con lo que la música le causa y le transmite a la hora de fotografiar a los artistas que admira.

“Esas fotos son icónicas porque la gente se las estampa en una remera, a veces por Mercado Libre tengo algunos objetos con esas fotos. Y eso hace que la foto sea icónica. Para mí estar al lado de tus ídolos es un montón. Al momento de fotografiarlos es una sensación hermosa, para mí la música siempre fue muy importante. Y eso se va transformando en un vínculo de amistad. Pero mucha satisfacción”.

Seis miradas del pogo y la música

En paralelo, se inauguró la muestra colectiva Pogo, con imágenes de Marcos García, Laura Musere, Pablo Donna, Tati Faingold, Pachy Reynoso y Facundo Serio. Los seis fotógrafos mendocinos recorren el camino que une la fotografía con la música.

Marcos: Reencontrarme con fotos que hice hace mucho y elegirlas fue lindo. Y también ese vínculo entre los colegas y los artistas. Me encanta la música y tuve la posibilidad de acceder a lugares, camarines, conciertos para sacar fotos. Hay buenos ojos.

“La música siempre ha estado presente en mi vida, marca y dirige un poco mis días. Jugar con el movimiento y las luces que propone el vivo fue un disparador para comenzar a estudiar y desarrollarme en la fotografía. Fui creciendo con la escena y pude conocer desde adentro cómo se vive la música, para disfrutarla y expresarme a través de la fotografía”, comenta el fotógrafo Pablo Dona que expone el registro de recitales y sesiones con bandas y artistas mendocinas.

El fotógrafo y reportero gráfico Marcos García para esta muestra seleccionó una serie de fotos tomadas a Charly García en diferentes visitas a la provincia.

“Una serie de Charly García, elegí cinco de coberturas de Charly en Mendoza. Me reencontré con mucho material y tuve que seleccionar entre varios artistas y bandas de la música nacional. Siempre me gustó la música y tuve la oportunidad de acceder a camarines y situaciones que me permitieron registrar momentos únicos de la música”.

Laura Musere, otra de las fotógrafas mendocinas que eligió un recorrido particular mostrando imágenes de artistas y bandas locales. “Mendoza es cuna de músicos increíbles y conozco a los artistas tanto arriba del escenario como en toda la tarea autogestiva previa a un show. Eso me inspiró a acompañarlos en su carrera, testimoniando instantáneas de momentos importantes en la vida de las bandas. Por eso elijo mostrar el rock que se gesta y vive en la provincia, como una forma de aplauso enorme a tanta pasión que contagia”.

En tanto, el reportero gráfico Pachy Reynoso, expone en Pogo un registro diferente de la cultura del rock. “Bajo un formato que simula la tapa de una revista retraté a las bandas, músicos, sonidistas, periodistas mendocinos que fueron los precursores del rock actual. De algún modo busqué retratar la historia del rock mendocino o al menos una parte de ella. Además sumé algunas fotos de shows históricos que llegaron a la provincia como Slash o Deep Perple”.