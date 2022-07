Facundo Campazzo se somete al desafío de Migue Granados en ESPN Playroom

El programa “ESPN Playroom”, conducido por Migue Granados que nació en plena pandemia bajo las condiciones de aislamiento que propiciaron la reformulación de un típico programa de televisión, tiene esta semana un invitado especial. Se trata de Facundo Campazzo, figura de la selección argentina de Básquet que participará del desafío que el conductor propone a todos sus invitados: un duelo de básquet.

En la emisión de esta noche a las 22 por Star+ y el lunes a la misma hora por ESPN2, el cordobés Facundo Campazzo, jugador de los Denver Nuggets, comparte una cena con Migue Granados donde habla de su presente en la NBA y de su pasión por defender los colores de la Selección Argentina.

ESPN Playroom es un producto televisivo que trasciende la estética del formato de estudio tradicional, ya que nació en pandemia y se realizaba en la casa del conductor, con tres cámaras fijas con las que se conectaba remotamente (durante el aislamiento obligatorio) con distintos puestos técnicos y de producción para entrevistar a personalidades del mundo artístico y del deporte, cada uno desde su hogar. Así, Migue pudo charlar y hacer música con figuras como René de Calle 13, Andrés Ciro o Vicentico, meterse en la intimidad de destacados deportistas como Ángel Di María, el Papu Gómez o Luis Scola y darse el lujo de entrevistar a actores de la talla de Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia.

Con el humor como enlace principal, “ESPN Playroom” se transformó en un espacio donde los invitados se sentían cómodos y pasaban entre risas la incómoda situación de estar encerrados en sus casas.

Durante el 2021, cuando las actividades retomaron su curso, la producción del programa se propuso dar un paso adelante y recreó un espacio al aire libre, donde los invitados se sintieran cómodos y seguros. El formato se transformó en una cena gourmet, con música en vivo y un poco de básquet. Personalidades como Abel Pintos, Carla Peterson, Vero Lozano, Martín Bossi, Roberto Moldavsky, Sebastián Wainraich, Sergio Goycochea, Batata Clerc, Brian Castaño, entre otros, pasaron por el programa.

Para el 2022 la apuesta fue mantener el nivel del show y crecer en la puesta en escena con invitados como Guillermo Francella, Nico Vázquez o Ángel Di María, cuyo programa tuvo gran repercusión en distintos medios y redes sociales.

Además de proponer una cita cara a cara con personalidades destacadas del ambiente de la música, el arte, la cocina, el deporte, Migue Granados plantea en “ESPN Playroom” un duelo tradicional de básquet con sus invitados, donde el conductor muestra su pasión y fanatismo por este deporte. Sin embargo, en esta oportunidad, y al tener a un destacadísimo oponente a quien enfrentar, Granados cambia la apuesta y desafía al cordobés Campazzo a un duelo de 9 aros ubicados a diferentes alturas.

El jugador de la selección argentina -que ayer enfrentó a Venezuela- habló con Granados (en la emisión que se verá esta noche) de participación en la NBA: “Tenía ganas de jugar el último mes o lo últimos meses. Y tenía ganas de estar y competir. Es lo que más extrañaba. No jugar es frustrante muchas veces, pero fueron los primeros tres días. Era enojo. Pero tristeza era cuando terminaba el partido, por ejemplo, y ganábamos y no me sentía parte de eso porque no jugué. ¿Me entendés? Pero era enojo porque quería jugar. Pero eso me duró 4 días, después ya me aburre estar enojado todo el tiempo”, aseguró.

En la entrevista con Granados durante la comida – un solomillo apanado con papas fritas a caballo preparado durante el show por el chef del programa Gaston “El Gato” Storace- el jugador también habló de su autocuestionamiento en relación a su desempeño en el equipo de la NBA: “Primero lo que hice es decir ‘¿Qué estoy haciendo mal yo?. No le estoy dando mucho al equipo’ Y tanto la segunda unidad y los suplentes están jugando regular. Entonces el que vino atrás mío, que era Highland, entró y jugo muy bien”, confiesa y agrega “Quizá tuve la oportunidad y no la supe aprovechar bien en los últimos meses, o quizá el otro que está con confianza y yo no puedo entrar a mi juego me haya hecho tener un poco de presión y ese tipo de cosas y no lo supe, no lo pude solucionar en el momento”, asegura en el en el programa que emitirá esta noche en Star+.