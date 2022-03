Estrenos de streaming en marzo: Netflix, Amazon y Acorn TV llegan con las mejores series y películas para el final del verano

Llega marzo con muchos estrenos, temporadas nuevas y continuaciones. Además películas orignales entre las que se destacan las actuaciones de Ben Affleck, Ana de Armas y Toni Collette. Para agendar y disfrutar

1 de marzo

-Mi hijo: (Amazon): Un padre que trabaja con frecuencia en el extranjero se entera de la desaparición de su hijo de 7 años. Abrumado por la culpa de haber descuidado su responsabilidad, hará todo por encontrarlo y derscubrirá impulsos en él mismo de los que no sa había dado cuenta.Con la actuación de James McAvoy, Claire Foy, Tom Cullen.

-Guardianes de la justicia, (Netflix): Tras la autodestrucción de su líder, al que creían invencible, estos superhéroes deben luchar contra fuerzas malignas, tanto internas como externas.

-El Hombre Araña 3 (Netflix): Peter Parker (Tobey Maguire) sufre una terrible transformación cuando su traje se vuelve negro y libera su personalidad oscura y vengativa. Afrontará el mayor desafío de su vida al tener que redescubrir la humildad y compasión que lo hacen ser quien es: un héroe.

2 de marzo

-Ritmo salvaje (Netflix): Los mundos opuestos de dos bailarinas colisionan dentro y fuera de la pista cuando su ambición por triunfar las lleva por un camino peligroso.

-Dos contra el hielo (Netflix): Basada en hechos reales. En 1909, la expedición danesa Alabama, liderada por el reputado Capitán Ejnar Mikkelsen (Coster-Waldau) emprende una difícil misión para demostrar que Groenlandia no está dividida en dos trozos de tierra y refutar el reclamo de Estados Unidos sobre el territorio. Dejando atrás a su tripulación, le acompañará en el duro viaje, que llegarán a realizar incluso a pie por el hielo, el inexperto Iver Iversen (Joe Cole).

3 de marzo

John Bach como Don y Sarah Peirse como Marisa.

-Under de Vines, temporada 1 (Acorn TV): Rebecca Gibney (Winter) y Charles Edwards (The Crown) protagonizan este encantador y romántico dramedy acerca de un par de citadinos que heredan un viñedo poco exitoso en Nueva Zelanda. A pesar de que jamás haber experimentado un día duro de trabajo en su vida, deberán encontrar la forma de hacer que el Viñedo Oakley se convierta en un negocio próspero para poder venderlo e irse de ahí. Sin embargo, cuando empiezan a involucrarse en el proyecto descubrirán que nunca es tarde para madurar.

-Jack Irish, las películas (Acorn TV): Estas tres películas para la televisión (Back Debts, Black Tide y Dead Point), basadas en las novelas de Peter Temple, siguen los pasos del exabogado Jack Irish (Guy Pearce, Iron Man 3, Memento) quien se reinventa como investigador privado tras el asesinato de su esposa que no ha podido superar. Con la ayuda de una periodista inteligente y atractiva (Marta Dusseldorp, A Place to Call Home), Jack se sumergirá en lo más oscuro de la sociedad australiana y expondrá la corrupción entre los miembros de la élite del poder.

Guy Pearce como Jack English.

-Flash: Temporada 7 (Netflix): Mientras Eva continúa atormentando al equipo de Flash, Barry intenta crear una Fuerza de la Velocidad artificial para recuperar sus poderes agotados.

-Fin de semana en Croacia (Netflix): Cuando su mejor amiga desaparece durante una escapada de fin de semana de chicas a Croacia, Beth se empeña en descubrir qué pasó. Pero cada pista revela una nueva e inquietante mentira, y sus esfuerzos por descubrir la verdad sacan a la luz amargos secretos.

-El paraíso que sobrevive: Un legado familiar (Netflix): Documental. A medida que el desierto de Kalahari se enfrenta a una estación seca cada vez peor, manadas, manadas y rebaños de todo tipo deben confiar en el poder de la familia para sobrevivir.

4 de marzo

-The boys Diabolical. Temporada 1 (Amazon): Esta animación te sumerge hasta los codos en las grietas invisibles de “El universo de The Boys” con “Diabólico”, una serie antológica animada de ocho episodios. Cada episodio sale directamente de algunas de las mentes más trastornadas, confundidas y maníacas que, de alguna forma, siguen trabajando en el mundo del entretenimiento. Con las actuaciones vocales de Michael Cera, Kieran Culkin, Jason Isaacs

-¿Sabes quién es? (Netflix): Una mujer (Toni Collette) intenta descifrar el pasado oscuro de su madre luego de que un violento ataque sacara a la luz amenazas y secretos fatales.

-Diversión en construcción (Netflix): El fabricante y gruñón experto Jimmy DiResta toma ideas de un grupo de peques para sus locas creaciones y, si le gustan, él y sus amigos les dan vida.

8 de marzo

-La última lágrima antes de reír (Netflix): Son comediantes que protagonizan un emocionante drama. Pero si sus improvisaciones no son graciosas, quedarán fuera de escena. ¡Que comience el caos!

9 de marzo

-Queer Eye Alemania (Netflix): es la primera versión internacional del exitoso reality de EE. UU. Con toda su maestría, Leni Bolt, David Jakobs, Jan‑Henrik Scheper‑Stuke, Aljosha Muttardi y Ayan Yuruk guiarán a sus aprendices para abrir la puerta hacia un nuevo y mejor capítulo en sus vidas. A lo largo de cinco episodios, los Fab 5 dan inspiración a sus cinco héroes cotidianos para un cambio positivo, como la salida del clóset de un joven entrenador de fútbol, un padre soltero que desea recuperar la autoconfianza y el viaje de una joven para poder disfrutar la vida.

-The Last Kingdom: Temporada 5 (Netflix): Este ciclo de 10 episodios marcará el final de la serie, que comenzó como coproducción de BBC y Netflix hasta que finalmente quedó en manos de la plataforma y se ubicó entre las 10 más vistas.

-Los diarios de Andy Warhol: Miniserie (Netflix): Serie documental que narra la historia de Andy Warhol desde la perspectiva que ofrecen sus propios diarios publicados póstumamente junto a imágenes contemporáneas del icono del arte pop y entrevistas con quienes lo conocieron. La serie traza el viaje de Warhol entre medios y varias épocas como artista, durante las cuales fue tanto venerado como vilipendiado. Pero no solo fue artista, también director de cine, productor de televisión, editor, creador de escenas, entre otras muchas cosas más.

10 de marzo

-Supergirl: Temporada 6 (Netflix): La sexta y última temporada de la serie de televisión estadounidense Supergirl, que se basa en el personaje de DC Comics Kara Zor-El / Supergirl, que se estrenó en The CW el 30 de marzo de 2021 y constaba de 20 episodios.

11 de marzo

-Porno y helado (Amazon): Serie argentina exclusiva de Amazon, cuenta la historia de Pablo y Ramón, dos perdedores que junto con Ceci, una joven estafadora, fingen tener una banda de rock. Esta mentira se sale de control hasta que no tienen más remedio que hacerla realidad, pero los obstáculos a los que se enfrentan, harán que la relación penda de un hilo.Creada y protagonizada por Martín Piroyansky, cuenta con las actuaciones de Sofía Morandi y Eliseo Barrionuevo. Con la participación especial de Fabio Posca.

-Upload, Temporada 2 (Amazon): La exitosa comedia de los creadores de The Office, estrena su segunda temporada. Esta sátira futurista donde la gente que muere puede subir su conciencia a un “más allá” de lujo, continúa la historia de Nathan, quien recibe a su prometida Ingrid, y lo acompaña su “ángel” Nora.Con las actuaciones de Robbie Amell, Andy Allo y Allegra Rose Edwards.

-Eiffel: (Amazon): Tras finalizar su colaboración con la Estatua de la Libertad, el célebre ingeniero Gustave Eiffel está en la cima del mundo. Ahora, el gobierno francés le pide diseñar algo espectacular para la Exposición Universal de Paris, de 1889, pero Eiffel no está interesado. Todo cambia cuando se cruza con una misteriosa mujer de su pasado. Protagonizada por Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps.

-Formula 1, Drive to Survive, Temporada 4 (Netflix): Veinte pilotos, algunos veteranos y otros novatos, pisan a fondo el acelerador en otra temporada de F1 plagada de drama y adrenalina.

-El proyecto Adam (Netflix): Adam Reed (Ryan Reynolds) es un viajero del tiempo del año 2050 que se ha aventurado en una misión de rescate para buscar a Laura (Zoe Saldana), la mujer que ama, que se perdió en el continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas. Cuando la nave de Adam se estropea, es enviado en espiral al año 2022, y al único lugar que conoce de esta época de su vida: su casa, donde vive su yo cuando tenía 13 años.

Con Ryan Reynolds

- La vida después de la muerte (Netflix): En algún momento de nuestras vidas, nos hayamos o no enfrentado a la muerte de un ser querido o bien hayamos tenido un encuentro cercano a la muerte en general, nos preguntamos ¿qué hay más allá de la muerte?

-Érase una vez... pero ya no (Netflix): Esta es la historia de dos amantes que fueron separados a causa de un hechizo. Sin embargo, todavía se pueden reencontrar en otra vida para que el conjuro se rompa definitivamente. Aunque esta tarea no se presenta nada sencilla y todo se complica.

13 de marzo

-Downtown Abbey: La película (Netflix): Condado inglés de Yorkshire, principios del siglo XX. En la casa de campo de Downton, vive la familia aristocráta Crawley y sus sirvientes. Los acontecimientos más destacados de la historia, en las postrimerías de la época eduardiana (1901-1910), tienen un importante efecto en sus vidas. Como por ejemplo que, a raíz de un suceso como el del hundimiento del Titanic, la familia Crawley se ve en una encrucijada. Su futuro heredero ha muerto en este suceso, y como no tienen hijos varones, sólo tres hijas, estas no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no agradará a los miembros de la familia ni a los criados.

15 de marzo

-Marilyn tiene ojos negros (Netflix): Clara es tan buena mintiendo que es la primera en creer sus mentiras. Vital y caótica, tiene algunos problemas para controlar sus impulsos. Mientras que Diego es todo lo contrario, un hombre con diversas psicosis y continuos ataques de ira. Se encuentran en un Centro de día para la rehabilitación de personas perturbadas. La prueba que les espera parece imposible: tienen que gestionar un restaurante en el centro evitando cualquier conflicto con el resto del grupo. Lástima que no tengan ningún tipo de aptitud para este negocio.

16 de marzo

-Bad Vegan (Netflix): Tras casarse con un hombre misterioso que le aseguró que su perro podría llegar a ser inmortal, una célebre restauradora vegana ve cómo su vida se descarrila totalmente.

- Dale gas (Netflix): Kike Guerrero, un mecánico y corredor de autos tras un accidente, huye de Monterrey, pero para salir adelante debe adentrarse en las carreras ilegales y robos de automóviles.

-3 tonelada$: Asalto al Banco Central do Brasil (Netflix): Una serie documental sobre una de las historias más espectaculares de la actualidad policial brasileña llega a Netflix el 16 de marzo. Con testimonios inéditos de policías y delincuentes, así como amplio material de archivo, 3 tonelada$: Asalto al Banco Central do Brasil reconstruye el histórico robo del Banco Central de Brasil, situado en Fortaleza, Ceará.

3 tonelada$: Asalto al Banco Central

17 de marzo

-El rescate de Ruby (Netflix): Ruby tiene mucha energía. Su dueño original la entregó a la Sociedad de Rhode Island para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales debido a su personalidad generalmente “ingobernable”.

18 de marzo

-S.O.S. Mamis (Amazon): Las madres del Saint Michael School tienen un grave problema: Clarita (Jenny Cavallo) anuncia que sacará a su hija del colegio. Trini (Paz Bascuñán) la madre líder, le hace una promesa a su hija Sofía de que su mejor amiga no se irá del colegio. Ella convencerá a las demás madres -la empresaria Julia (Mane Swett), la religiosa Milagros (Tamara Acosta) y la liberal Luna (Loreto Aravena) de organizar un plan para ayudar a Clarita.

-Deep water (Amazon): Del aclamado director Adrian Lyne, llega un tenso thriller erótico sobre Vic y Melinda Van Allen, una pareja próspera de Nueva Órleans, cuyo matrimonio se desmorona bajo el peso del resentimiento, los celos y la desconfianza. A medida que aumentan sus provocaciones mutuas y sus juegos mentales las cosas se convierten rápidamente en un juego mortal cuando los amantes extramaritales de Melinda comienzan a desaparecer. Protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas.

-Hasta que nos volvamos a encontrar (Netflix): Salvador Campodónico es un exitoso empresario español, cuya familia es dueña de la corporación hotelera más grande de toda España. Para la construcción de su primer proyecto internacional eligen a una maravilla mundial: Cusco. Allí, conoce a Ariana.

-Frutos del viento (Netflix): Un hombre irrumpe en la casa de vacaciones vacía de un multimillonario, pero todo se tuerce cuando él y su esposa llegan en un plan de última hora. Con Lily Collins, Jesse Plemons, Omar Leyva y Jason Segel.

-Recursos Humanos (Netflix): Comedia de animación ambientada en el mundo de los monstruos de Big Mouth, que se centra en los seres que ayudan a los humanos a sobrellevar sus vidas: desde los monstruos de las hormonas hasta los magos de la vergüenza.

-¿Es pastel? (Netflix)

-Top Boy, temporada 2 (Netflix): Los traficantes de droga Dushane y Sully sueñan con conquistar la jungla urbana, y forjan una calculada alianza con el infame mafioso Bobby Raikes.

19 de marzo

-Midsommar (Netflix): Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.

-Veinticinco, veintiuno: Na Hee Do es miembro del equipo de esgrima de su escuela secundaria. Debido a la crisis financiera de Corea del Sur, el equipo de esgrima de la escuela secundaria se disuelve. Superando todas las dificultades, se convierte en miembro de la selección nacional de esgrima con sable.La crisis financiera de Corea del Sur también provoca la quiebra del negocio del padre de Baek Yi Jin. Esto lleva a un cambio de vida para Baek Yi Jin, de vivir la vida de una persona rica a una persona pobre. Mientras estudia, trabaja en trabajos de medio tiempo como reparto de periódicos. Más tarde, se convierte en reportero deportivo de una cadena de televisión.

20 de marzo

-Las inclemencias del amor (Netflix): Serie sobre el trabajo y el romance de las personas que trabajan en el servicio de pronóstico del tiempo. Jin Ha Kyung es una persona inteligente con una personalidad fría y sensible. Por otro lado Lee Shi Woo es un tipo que puede parecer torpe y tonto pero que tiene un coeficiente intelectual de 150 y se toma en serio su trabajo en el servicio.

25 de marzo

-Un Rabón con corazón (Amazon): Para Cheo Martínez amargarle la vida al prójimo se ha convertido en una práctica cotidiana, pues parece disfrutar el papel de indeseable. Sus vecinos, cansados de la difícil convivencia deciden usar una estrategia desesperada: contratar a una mujer que lo enamore y lo convenza de marcharse del edificio. Pero no contratan a cualquiera. Carolina Rico, una audaz y hermosa meretriz, acepta el trabajo para escapar de un malvado mafioso. Con Andrés Castañeda, Lina Tejeiro, Álvaro Bayona.

-Mi tío, temporada 1 (Amazon): Andy (José Eduardo Derbez) un músico inmaduro y fallido que está apunto de quitarse la vida, reciba la llamada de su caótica hermana Sam (Ariadne Díaz) pidiéndole que recoja en la escuela a Tadeo (Santiago Beltrán) su sensible y obsesivo hijo, y lo cuide durante la tarde. Esta llamada termina salvando la vida de Andy, que se ve obligado a conocer mejor a su sobrino, lo que los lleva a crear un vínculo inusual en el que se cuidarán mutuamente. Una historia acerca de los diferentes tipos de familia.

-Bridgerton (Netflix): Ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton intentan encontrar el amor y la felicidad de la alta sociedad londinense.

30 de marzo

Granizo (Netflix): Después de que le llueven críticas por fallar en su pronóstico, un meteorólogo se refugia en casa de su hija e inicia un viaje de autodescubrimiento. Genial comedia con Guillermo Francella.