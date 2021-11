Estrena “El Caso Belacür”, una historia de espionaje en clave de pantomima

La escena independiente continúa de estreno. Esta vez, el elenco Cazi Miro Teatro presenta su segunda obra “El Caso Belacür. Serena Poema y el Detective certificado”, esta noche en el teatro El Taller.

Escrita y dirigida por Nacho Sánchez, la propuesta es una continuación del grupo conformado por el joven actor junto a Federico Bottaro en 2018, donde trabajan sobre la técnica del mimo, la comedia, el teatro físico y sonoro, como recurso fundamental para lograr una historia distinta para el público adulto.

Dos seres opuestos y un caso por resolver

Interpretada por Sol Beneite y Guillermo Sandoval, la trama se desarrolla en la calma ciudad de Belacür, que está siendo azotada por un auténtico monstruo que se hace llamar El Hurtador.

Pero aún hay esperanzas, dos individuos rechazados por la sociedad se reúnen para arreglar sus diferencias, y así, emprender una alocada búsqueda. ¿Podrán Serena Poema y el detective certificado, Emile Piaget, resolver el caso Belacür?

“El argumento no surge a priori, sino luego. Comencé una escritura libre, basándome en disparadores y me terminé encontrando con los personajes de esta escritura. Y estos personajes se encontraron con el conflicto, que no es casualidad, porque hace tiempo quería hacer una obra de espionaje, un policial que tuviese comedia, suspenso”, detalla el actor Nacho Sánchez quien debuta en la escritura y dirección de esta obra, con la asistencia de Federico Bottaro.

Al tener en claro la idea, Sánchez desarrolló la historia y la puesta pensada para los actores del elenco y poniendo como recurso fundamental la pantomima.

“Elegimos la pantomima porque en el 2018 cuando estudiamos esta técnica decidimos que la queríamos usar para una obra. Y fue con nuestra ópera prima “Casimiro y la historia del cazador” que utilizamos este recurso. Y me pareció interesante ponerlo en escena nuevamente, porque con la pantomima podés crear mundos, objetos, atmósferas, geografías, sin la necesidad de grandes puestas escenográficas. Los actores entrenaron mucho la técnica, para lograr la esencia de lo que es la pantomima y mostrarle al espectador algo distinto”, apunta el director.

En su ópera prima como dramaturgo y director, Sánchez pensó en una puesta sencilla, donde la atención esté puesta en la interpretación de los actores, con los recursos sonoros e iluminación justa, para lograr el clima de la historia.

“Hice hincapié en la técnica de la pantomima, la comicidad, lograr comicidad a través de las situaciones, eso fue fundamental para la trama. También en el lenguaje sonoro y el desarrollo de los personajes a nivel corporal, vocal y también psicológico. La idea es hacer una puesta en escena simple, porque los que crean el universo y los objetos son los actores con su cuerpo y la técnica. Es simple, pero no pobre, tiene los objetos justos y necesarios, con el agregado del diseño lumínico que suma a la atmósfera y las situaciones”.

En cuanto al mensaje que persigue la historia, la base está en los vínculos humanos y cómo se pueden resolver las diferencias, en un mundo indiferente.

“Además de una historia de espionaje y aventura, el mensaje que elegimos fue el de la amistad, porque son dos personajes que están enemistados por su pasado, muy distintos uno del otro, que han tenido problemas en lo social y fraternal. Y se encuentran con todas sus diferencias y resuelven esas diferencias. Y esos personajes esquivados por la sociedad, que no encuentran su lugar, y la idea es que estos personajes lo encuentren con el Caso Belacür”, finaliza Sánchez.

“El Caso Belacür. Serena Poema y el Detective certificado” debuta hoy en el teatro El Taller y ofrecerá una serie de funciones durante noviembre.

La Ficha

EL CASO BELACÜR. SERENA POEMA Y EL DETECTIVE CERTIFICADO

Dramaturgia y dirección: Nacho Sánchez.

Actuación: Sol Beneite y Guillermo Sandoval

Asistencia escénica y narración en off: Federico Bottaro.

Funciones: hoy, a las 20.30. Repite domingo 21 y 28 de noviembre, a las 20.30 horas.

Lugar: teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad).

Entrada: $400. En entradaweb.com.ar y boletería del teatro.