Escándalo con un director de Marvel por unas fotos besando a dos actrices, una de ellas de la película Thor

Marvel Studios ha realizado una queja pública al director Taika Waititi, referida a una actitud indecente que tuvo junto dos actrices con las que se encontraba intimando a la vez. Tessa Thompson y Rita Ora fueron fotografiadas con el escritor de Jojo Rabit (película por la que ganó el Oscar al Mejor Guión) en la terraza de su casa en Sídney, Australia.

Según ha informado The Daily Telegraph, los tres se encontraban en una actitud de intimidad mientras tomaban unas copas e intercambiaban besos entre los tres. Thompson interpreta a Valkiria en el Universo Marvel (película Thor: Ragnarok) y, por su parte, se cree que la cantante Rita Ora puede tener una relación amorosa con el director. Se rumorea desde que se los vio llegar juntos a la premiere de RuPaul’s Drag Race Down Under.

Las fotos dificultan la posición en que Waititi se encuentra actualmente, mientras trabaja en la última entrega “Thor: Love and Thunder”. Según un miembro de la producción, “esta no es exactamente la imagen que buscan proyectar (desde Marvel) en relación a una de sus grandes franquicias”.

Por ahora el director no se ha pronunciado, pero parece que la película seguirá su curso y solo se tratará de una llamado de atención. Se planea que llegue a las salas en mayo de 2022.

Cláusulas de moralidad en Marvel

Desde el inicio de la franquicia que dio vida al multiuniverso de los superhéroes, han existido en las grandes productoras contratos que tiene cláusulas de moralidad, según las cuáles las estrellas deben ofrecer a los medios de comunicación una imagen que no perjudicara el prestigio de la compañía.

Ya en el pasado, otro de los directores quedó envuelto en polémica. James Gunn, que se encarga de llevar Guardianes de la Galaxia, fue repudiado durante mucho tiempo po Marvel cuando salieron como carpetazo unos tweets ofensivos del director sobre pedofilia y violación, publicados entre 2008 y 2011. Unos años atrás, también había participado de una fiesta de disfraces en la que aparecía como cura pederasta.