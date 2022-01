Ernesto Suárez cumple 82 años y sigue activo: “El contacto personal es retroalimentación”

El flaco Ernesto Suárez cumple hoy 82 años y, a diferencia de lo que hizo toda su vida, por cuestiones sanitarias este año no festeja más que con su pareja y sus hijas. “He llegado a tener 40 personas en mi casa, una locura, pero este año no se puede”, adelanta el humorista que está preparando una obra para presentar próximamente.

Como en cada aspecto de su vida, Suárez interpela la adversidad con humor: “Estoy vacunado en 18 cuotas”, responde al ser consultado acerca del cronograma de vacunación. Durante el 2021, el “Flaco” tuvo Covid-19 y pese que no requirió internación y “la pasé bastante bien, dentro de todo”, tuvo una neumonía bilateral de la que todavía se está recuperando.

“Cuando vino el médico a mi casa, no me quiso atender” comienza. “Entró a mi habitación, y desde la puerta, cuando vio que era yo, dijo: ‘llamen a otro médico, yo no lo voy a atender, no quiero ser el responsable si el Flaco Suárez se muere’”, contó entre risas. “Iba a pasar a la historia como el médico que mató a Ernesto Suarez, ¡no iba a tener más pacientes!”, remata.

Luego aclaró que el médico aún lo sigue atendiendo y que no le cobra “igual que otro, que me operó y no me quiso cobrar la cirugía. No puedo decir sus nombres porque ellos no quieren que se sepa”, aclara.

Hiperactivo como siempre, hasta que comenzó la pandemia el “Flaco’' se manejaba en bicicleta. Pese a que durante el 2020 no pudo trabajar, y en el 2021 hubo poca actividad teatral, el actor destaca que sigue haciendo lo que le gusta. “Ahora camino y hago teatro. Estuve actuando la semana pasada y la otra, eso me mantiene activo”, destaca.

Actualmente se encuentra preparando una obra con Natalia De Marco, que cataloga de “autobiográfica”, ya que se trata de la relación entre un padre mayor y una hija. “Es el tema de los veteranos que no entendemos la tecnología. (En la obra) tengo una hija que me explica y lo entiendo, pero al ratito se me olvida y le tengo que volver a preguntar”, cuenta. “Todo esto genera un vínculo entre un padre y una hija, en donde yo no entiendo la libertad que tienen los jóvenes ahora. Le cuento cosas de mi juventud y tocamos el tema del machismo desde el punto de vista del padre”, explica Ernesto, que habla del machismo estructural en su familia, “aunque yo no lo sufrí, pero lo viví”, como reflejo de la sociedad de aquel entonces en la que los hombres “hacían lo que querían, eran violentos, tenían otras mujeres y hasta otras familias y las mujeres se quedaban calladas”.

Esto es parte de la obra que aún no tiene nombre, pero en la que está trabajando y poniendo a punto para presentar próximamente: “En la obra yo le cuento todo esto a mi hija, y ella no me cree que pasaban esas cosas” y aunque las obras de Ernesto Suares siempre son en tono de humor “intento que también tengan profundidad”.

La actividad teatral de Suarez, en el último tiempo, se ha enfocado en presentaciones barriales. “Va muchísima gente, aunque yo estoy en un escenario, con distancia”, aclara. “Prefiero trabajar así, o en salas chicas, porque es menos esfuerzo y riesgo”.

Hace poco, el historiador y antropólogo teatral Carlos Fos, realizó una entrevista virtual al actor “Hablaba del teatro argentino y me nombró primero, yo me sentía Brad Pitt, me emocionó un montón. Para mí fue un enorme reconocimiento” dice Ernesto en relación a esa nota, aunque destacó “siempre, el mayor reconocimiento es el de la gente. El contacto personal me nutre, es retroalimentación”, concluye.