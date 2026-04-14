Raivan Perez vuelve al Independencia para celebrar sus 40 años

La banda emblemática mendocina celebra sus cuatro décadas de trayectoria en abril, coincidente con el mismo mes en que se formó en 1986. Con esta presentación, Raivan Perez reafirma el lugar que ocupa en el rock mendocino .

Esa noche, Darío Ghisaura en voz y guitarra ; Alejandro Moyano , en teclado; Claudio Benedetti , en batería; Rubén Caballero , en guitarra; y Anuar Manzur , en bajo, subirán al escenario para recorrer clásicos infaltables de su carrera, como “Souvenir americano”, “Viejas campanas” y “El Globo de Chernobyl”.

Inicialmente, sus integrantes fueron Darío Ghisaura en guitarra y voz; Alejandro Moyano en teclado; Carlos (Pela) Mazzanti en bajo y coros; y Carlos (Cordero) Rogel en batería. En esa primera etapa, la banda también contó con Rizziero Catapano como letrista.

Entre 1986 y 1987, grabaron sus primeros demos para difusión en los estudios de Zanessi en Mendoza, los cuales se escucharon en radios locales, de Buenos Aires y de otras provincias como Córdoba y Santa Fe. Además, participaron en los Chateaux Rock de Córdoba en 1987 y 1988, año en que fueron catalogados como Banda Revelación .

Ese mismo año grabaron su único disco en vinilo, producido artísticamente por Daniel Sais —tecladista de Soda Stereo— y con ingeniería de mezcla de Peter Baleani, en los estudios TMA de David Lebón. El disco, titulado “Raivan Perez”, incluyó 9 canciones y fue editado por el sello Confluencia. Contó además con la participación de músicos invitados como Jorge Candia en saxo, David Lebón en armónica y Lisa Sais en coros.

Además, la banda se presentó en pre-Chateaux de Córdoba y Buenos Aires, realizó giras por distintas provincias y participó en el Teatro Griego Frank Romero Day durante la Fiesta Nacional de la Vendimia 1989.

La primera formación concluyó en 1989. En 2004, la banda se reunió con nuevos integrantes y realizó diversos conciertos, manteniendo a Ghisaura y Moyano, e incorporando a Rubén Caballero, Claudio Benedetti, Roberto Posadas y Alejandro Abraham. En 2010, regresaron al escenario del Teatro Independencia.

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Teatro Independencia, 25 años: