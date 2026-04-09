Dalma Maradona llega a Godoy Cruz con un éxito teatral: dónde comprar las entradas

Se trata de "Al final las tragedias no mejoran a nadie", una pieza de teatro protagonizada por Dalma Maradona.

Embarcada a pleno en su carrera actoral, Dalma Maradona llegará por primera vez a la provincia para protagonizar la comedia “Al final las tragedias no mejoran a nadie”, una obra que ha cosechado reconocimiento en la escena porteña y que ahora inicia su recorrido por distintas ciudades del país.

La función será el sábado 23 de mayo a las 21, en el Teatro Plaza, con entradas disponibles tanto a través de la plataforma Entradaweb.com.ar como en la boletería del teatro. La preventa es limitada y ofrece tickets desde los $24.000, en una apuesta que se perfila como una de las citas destacadas del mes.

La obra tiene una duración de 80 minutos y está recomendada para mayores de 16 años. Con funciones a sala llena en la sala porteña Timbre 4, la obra supo cautivar al público porteño.

image En escena, Maradona estará acompañada por Cinthia Guerra y Miriam Odorico, en una propuesta escrita y dirigida por Julieta Cayetina, que se apoya en un registro que oscila con naturalidad entre lo desopilante y lo sensible, invitando al espectador a transitar distintos estados emocionales sin perder la ligereza del tono.

La historia pone el foco en Berta y Luisa, dos viudas que sobreviven entre rutinas compartidas, chismes de pueblo y partidas de cartas. En medio del duelo, la herencia de un hotel sobre la ruta en decadencia irrumpe como una posibilidad inesperada. La llegada de Cecilia, una joven embarazada dispuesta a hacer lo necesario para dar a luz, funciona como catalizador de una transformación que sacude a las protagonistas y las enfrenta a sus propios prejuicios.

image A partir de ese encuentro, la obra despliega un relato que, lejos de caer en solemnidades, encuentra en el humor y la ternura un vehículo para abordar temas universales: el deseo, las oportunidades perdidas, la sexualidad en la madurez y la posibilidad de reinventarse.