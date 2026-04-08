Sábado imperdible en el teatro El Taller: se presentarán cuatro obras breves

En una interesante propuesta de teatro breve, El Taller pondrá en escena "Insuperables", compuesta por "Dos luces", "San Ginés", "Psicoanalista 666" y "Soy lo que somos".

El próximo sábado 11 de abril, el circuito teatral independiente de Mendoza suma una propuesta más que interesante: "Insuperables", compuesta por cuatro obras breves que prometen una experiencia dinámica y emocionalmente potente. La cita será a las 21 en Teatro El Taller.

La propuesta se presenta como una suerte de mosaico teatral en el que conviven distintos lenguajes, registros y universos narrativos. Bajo la consigna de ofrecer “una noche épica, una noche bisagra, una noche insuperable”, el espectáculo reúne a un grupo de artistas que exploran el teatro desde diferentes perspectivas.

La primera de las piezas es “Dos luces”, protagonizada por Tania Casciani y Javier Alemano. Se trata de un trabajo que, desde su propio título, sugiere un juego de contrastes y dualidades.

image Le sigue “ San Ginés ”, un unipersonal a cargo de Manuel García Migani. El tercer segmento de la noche propone un giro hacia lo inquietante con “ Psicoanalista 666 ”, interpretada por Héctor Nadín y Pony Rodríguez.

Finalmente, el cierre estará a cargo de “Soy lo que somos ”, con Fátima Azura y José Rocha.

En cuanto a las entradas, el valor anticipado es de $12.000 en Entradaweb.com.ar, mientras que en taquilla ascenderá a $14.000.