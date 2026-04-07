7 de abril de 2026 - 15:58

Una obra de teatro para pensar: "Nerium Park" tendrá una única función esta semana en la Nave Cultural

La adaptación mendocina de la obra de teatro española propone un drama potente, cruzado por temas psicológicos y sociales.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La adaptación mendocina de "Nerium Park", la obra del dramaturgo Josep María Miró, tendrá una única función este sábado. La propuesta, que combina tensión psicológica y lectura social, es un montaje que pone bajo la lupa tanto la fragilidad de una pareja como las grietas de un modelo económico en crisis.

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Con actuaciones de Salomé Boustani y Diego Sebastián Quiroga, la puesta dirigida por Ariel Blasco se sumerge en un territorio asfixiante: el de una pareja que se muda a un barrio soñado que, poco a poco, revela su costado más inquietante. Lo que comienza como una promesa de estabilidad se convierte en una pesadilla silenciosa, donde el aislamiento, la paranoia y el deterioro emocional avanzan sin freno.

El dispositivo escénico convierte al público en un voyeur involuntario. Desde la butaca, el espectador observa la disección de ese mundo íntimo que se desmorona.

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La propuesta se completa con la asistencia en escena de Diego Nogara y la asistencia de dirección de Estefanía Ferraro Pettignano, en una puesta que apuesta por la tensión sostenida.

La función será este sábado 11 de abril a las 19, en la Sala 3 de la Nave Cultural, en el marco de una jornada especial que amplía la experiencia más allá del teatro. Las entradas se encuentran disponibles en Entradaweb.com.ar.

Un festival que cruza lenguajes

"Nerium Park" forma parte de El Día del Arte, una plataforma cultural interdisciplinaria que busca potenciar la escena mendocina contemporánea. Más que un evento, se trata de un espacio de encuentro donde conviven artes visuales, música, danza, teatro, literatura y diseño.

Durante una jornada, la Nave Cultural se transforma en un territorio vivo: artistas y público se entrelazan en una experiencia que propone diálogo, cruce y circulación de ideas.

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