7 de abril de 2026 - 14:51

En el teatro Cajamarca: "Harta", el unipersonal de Salomé Boustani, hará temporada los domingos de abril

La pieza de teatro escrita y actuada por la actriz mendocina se presentará los domingos en la sala de avenida España.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El teatro independiente mendocino suma una nueva propuesta con tintes autobiográficos. En la Sala Cajamarca, una actriz se planta sola frente a la platea para hacer de su propia vida materia escénica: un territorio inestable donde conviven la crudeza, la sensibilidad y el humor.

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Se trata de " Harta", que hará temporada todos los domingos de abril: 12, 19 y 26, a las 20, en la sala ubicada en España 1767, en Ciudad. El unipersonal se inscribe dentro del biodrama, ese género híbrido que borra los límites entre la ficción y la experiencia real.

La actriz revisita fragmentos de su historia personal: la vida cotidiana, los miedos que se filtran en los intersticios de lo ordinario, los fracasos que dejan marcas persistentes, y los intentos por sostenerse frente al vértigo emocional. Los altibajos anímicos no son aquí un telón de fondo, sino el motor mismo de la acción.

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Pero es en ese punto de quiebre donde la obra encuentra su núcleo más luminoso. Porque si algo propone este unipersonal es la posibilidad del autodescubrimiento.

La dramaturgia y actuación están a cargo de Salomé Boustani, quien asume el riesgo de exponerse en escena con una honestidad brutal. La dirección de Verónica Manzone acompaña ese proceso. El equipo se completa con la asistencia de dirección de Mariela Locarno, el diseño de luces y técnica de Camila Núñez y Majo Delgado, la escenografía de la propia Delgado, la realización escenográfica de Sol Pérez y la gráfica de Damián Olivera.

Las entradas tienen un valor general de $15.000, con una opción solidaria de $18.000 para quienes deseen colaborar con el sostenimiento del espacio y la producción independiente. Todas disponibles en Entradaweb.com.ar.

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