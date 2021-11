En menos de un mes, Bryan Adams dio positivo en coronavirus por segunda vez

Por segunda vez en menos de un mes, el músico y fotógrafo canadiense Bryan Adams, ganador de un Grammy, ha anunciado en Instagram que ha vuelto a dar positivo por coronavirus.

Nominado tres veces a los Oscar en la categoría de mejor canción original, el artista dio a conocer la noticia a través de un post de Instagram donde anunció que una vez más era portador del virus.

En la publicación con tres fotografías y un pequeño texto, el autor de Summer Of ‘69 ha comunicado: “Acabo de llegar a Milán y he dado positivo por segunda vez en un mes en coronavirus. Me voy al hospital, muchas gracias por el apoyo”, ha concluido el canadiense.

El artista, que ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, llegó al aeropuerto alrededor de las 13 horas en un vuelo que procedía de Nueva York.

Según el Corriere della Sera, Adams tenía un poco de fiebre y ha sido en el aeropuerto milanés donde se ha confirmado su diagnóstico. A continuación, ha sido aislado y trasladado al hospital, mientras que ya se está analizando su cadena de contactos.

El caso de Bryan Adams es totalmente sorprendente, ya que el músico se infectó de coronavirus por segunda vez en menos de un mes. Aunque está vacunado con ambas dosis, el artista ya había anunciado que había contraído el virus.

Lo anunció el pasado 10 de noviembre, cuando inició un ciclo de seis conciertos en el Encore Theatre at Wynn de Las Vegas, el músico se contagió a finales de octubre. Y aunque la primera vez fue asintomático, esto no le ha ocurrido en esta segunda ocasión.

De acuerdo con el Corriere della Sera, Bryan Adams se encontraba en Milán para participar en la presentación del calendario Pirelli, cuyas fotografías son suyas.

El músico tuvo que ausentarse de la gala tributo del Rock and Roll Hall of Fame a Tina Turner y de la presentación del calendario Pirelli.

La presentación mundial tendrá lugar el próximo lunes, 29 de noviembre. El músico y fotógrafo tuvo que cancelar, por su primer contagio, la gala tributo del Rock and Roll Hall of Fame a Tina Turner, cita en la que tenía que participar el 30 de octubre.

De este modo, Bryan Adams realizará la cuarentena obligatoria en Milán antes de encarar los últimos compases de 2021 y un ilusionante 2022, con una nueva gira con la que recalará, el 1 de febrero, en el WiZink Center de Madrid, y el 2 de febrero, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.