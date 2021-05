En el día “Star Wars”, Disney+ estrena un crossover entre “Los Simpson” y la saga galáctica

“May the 4th be with you” es la frase icónica de “Star Wars”, la misma que le dio origen a la celebración mundial del Día “Star Wars” cada 04 de mayo, creada por los fanáticos. Y en este 2021, Disney+ se sumará al evento con estrenos de material relacionado a la saga galáctica.

Este año, la fecha tiene algo de especial, la presentación de la serie de animación “Star Wars, La Remesa Mala”; un spin-off de “Las Guerras Clon” que promete mucha acción, aventuras desbocadas y unos carismáticos protagonistas que se ganaron el cariño de los fans desde que aparecieron en la última temporada de la serie.

Pero también es un día especial en Disney+ porque ofrecerá la tematización de su interfaz con arte y creatividad de la comunidad. Lucasfilm y la plataforma encargaron ilustraciones originales a fans y artistas de todo el mundo para tematizar el servicio hasta el 9 de mayo.

Y lo que muchos están esperando ver es el aterrizaje de “Los Simpson” en el universo creado por George Lucas en la década de los 70. La pequeña Maggie será la protagonista del corto “El despertar de la siesta”. Las referencias a “Star Wars” en la serie de la familia amarilla han sido constantes a lo largo de la historia pero este estreno supone el primer crossover de los dos universos desde que Disney compró Fox.

En el estreno, algunos de los personajes de la galaxia se acercarán a una guardería muy, muy lejana en la que la hija menor de Homero y Marge se embarca en una épica búsqueda de su preciado chupete. Una acción que recuerda a aquellos míticos episodios ambientados en “Star Wars” de “Padre de Familia”.