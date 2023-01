Emily in Paris: ¿Cuáles son los mejores looks de la tercera temporada?

La moda del drama parisino está a cargo de Patricia Field, la diseñadora que también está detrás de icónicos vestuarios como Sex And The City y que todas las fashion lovers amamos. Así que no resulta extraño que desde que la serie fue lanzada por Netflix en octubre de 2020, todas las espectadoras busquen de alguna forma replicar los looks de Emily, papel interpretado por la actriz, Lily Collins.

Durante esta tercera temporada la diseñadora del vestuario, Patricia Field, no nos decepcionó y nuevamente nos dio cátedra de estilo y de las mejores tendencias que se avecinan para esta temporada.

Los mejores looks de Emily Cooper

Cada looks es mejor que otro y amamos la versatilidad y las tendencias de todo lo que usa Emily en esta temporada y cambio de look con un nuevo flequillo que es tendencia. Te muestro mis preferidos de Emily.

Un sweater multicolor y una mini metalizada, este fue mi look preferido.

El juego de estampados y un trench dorado que fue la prenda estrella

Look metalizado que amamos al 100%

En todos los detalles representando a la moda de la década de los 60

Colores bloque, medias bucaneras y pañuelo en la cabeza.

Ame este vestido naranja combinado a la perfección con esas bucaneras metalizadas.

Este tapado fue mi preferido de la temporada.

Totalmente Parisino este look es un 10

Este fue el look más elegante y sofisticado

Los mejores looks de Mindy

Tengo que reconocer que para mi esta temporada Mindy se llevo todos los apalusos con su vestuario el cuál ha sido mi preferido, atrevido, y con mucha personalidad.

Un jugado vestido rojo de Cult Gaia con accesorios de cadenas

Un total denim con brillos y strass que es la última tendencia

Mindy usando un blazer de eco cuero de Versace con botas texanas y mini bag

Destacando nuevamente los metalizados este hermoso conjunto dorado

Un conjunto de lentejuelas top y mini con cadenas como accesorios que es la última tendencia

Este look me pareció hermoso, divertido y con mucho color

Mindy con top y pantalón blanco y negro y una chaqueta que le dio el toque único a este look

Los mejores looks de Camille

Con estilo más clásico y sofisticado Camille nos da lecciones de moda, y estos son sus mejores looks.

Blazer oversize de eco cuero bordo y un peinado que es tendencia

Un hermoso conjunto negro y blanco que amamos

Top con lentejuelas

Un hermoso vestido de Jacquemus blanco

Un look con mucho estilo con esa chaqueta de Balmain y un bolso muy chic de Louis Vuitton

Un blazer oversize color verde de Jacquemus y un peinado muy de tendencia