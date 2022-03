Emiliano Serrano habla de su salida de Canal 9: “La idea era cambiar un poco de aire”

Después de una larga relación de 15 años con la edición nocturna del noticiero, Emiliano Serrano decidió dar vuelta la página y cambiar de aires. La noticia de que el periodista había decidido dejar su puesto en el canal para emprender un nuevo camino tomó por sorpresa a más de uno.

“Parece que fue muy sorpresivo en realidad”, dice él cuando conversó telefónicamente con Los Andes. “Yo lo venía analizando hace algunos meses, esta posibilidad de dejar el laburo más que nada por el horario y por cuestiones personales”, explica.

Fue mediante Instagram que el ex comunicador de Canal 9 dio a conocer la noticia de que abandonaría su puesto en la edición de noticias del canal. “Amo mi trabajo, pero en este momento mi corazón me dice que tengo que estar en otro lugar, junto a mi familia”, escribía hace apenas una semana atrás, anunciado que un gran cambio venía en su carrera y vida personal.

Emiliano decidió hacer un cambio de aire luego de convertirse en padre hace casi dos años y querer destinar más tiempo a su familia. Foto: @emiserrano84

Ahora, Emiliano emprende su nueva etapa periodística en Señal U, donde conduce el programa matutino de magazine Like a las 10.

“Fui papá hace casi dos años y eso te demanda más tiempo, sobre todo si hay un bebé en casa. Por lo que venía pensando que al menos necesitaba cambiar de horario y el ritmo de laburo que veníamos trayendo”, contaba sincero.

“El año y medio de la pandemia fue muy pesado, por lo que eso me motivo principalmente que quizás no iba a seguir en el canal. Además, hubo cuestiones personales que me impulsaron a dar el paso”.

Tras haber procesado los pro y contras de este cambio, el profesional decidió dar el paso y lanzarse a una zona prácticamente desconocida para su carrera. Porque después de 15 años de comunicar noticias y contenidos más estructurados, partió a un terreno más distendido y cultural.

El periodista admite que Canal 9 fue como su segunda universidad: "Allí aprendí el oficio del periodista". Foto: @emiserrano84

“El mismo día que lo comuniqué en el canal, mandé algunos mensajes a amigos y conocidos para ver si podíamos hacer algún trabajo. Al otro día me contactó un amigo que trabaja en la Universidad”, relata.

Un nuevo camino empieza para Emiliano Serrano

Según contaba, “al principio era un trabajo simple como para tener algo, y después se fueron sumando cosas en el sistema de medios de la universidad. Me contactó el director del canal y justo se dio una vacante en el programa de Like a las 10, el único que sigue en vivo en el canal, así que acepté”.

Con un trabajo que implicaba menos horas y se amoldaba a su necesidad del horario de la mañana, Emiliano dio el paso para salir de su zona de confort y lanzarse a un nuevo desafío.

Junto a Paula Semiz, el periodista conduce Like a las 10. Foto: @unidiversidad_

Su nuevo programa tiene un contenido que no es tan coyuntural, sino que está más abocado a lo artístico y a lo cultural, por lo que representaba un contenido prácticamente inexplorado por él hasta ahora.

La paternidad, la familia, el ritmo y los nuevos desafíos fueron algunos de los motores principales que lo llevaron a tomar este cambio. Gratamente, recibió esta oportunidad como una forma más de aprender a comunicar.

- ¿No hubo posibilidad de encontrar otro espacio en Canal 9?

Tomé la decisión de salir, no consulté si había otra posibilidad. Me ofrecieron adaptarlo o adecuarlo, aunque es complejo ya que las estructuras del canal están armadas. Cada uno adentro de la estructura tiene sus roles y los venimos desarrollando. Y más allá del horario, era la idea de cambiar un poco de aire, no estar abocado a la noticia del día a día, sino ver qué cosas puedo hacer desde mi lugar de comunicador.

- ¿Qué sentís que te dejó el canal para lo que viene?

Como lo dije en el posteo, para mí el canal ha sido una segunda universidad. Entre muy joven, casi recibido, y allí aprendí el oficio del periodista. En el canal aprendí a ser un obrero de la noticia, de la información. Mi formación profesional fue íntegramente en el canal, el lenguaje de la televisión y que en mi época universitaria poco se aprendía en la facultad.

Desde hace casi 15 años, el periodista estaba en el equipo de noticias nocturnas de Canal 9. Foto: @emiserrano84

- Además te llevas la relación con mucha gente…

Claro, está el componente humano, grandes figuras de los medios que desde chico veía en la pantalla desde mi casa y tuve la oportunidad de conocer, trabajar con ellos y compartir una redacción. Y también me di el gusto de compartir con amigos y compañeros de la universidad. Formando un equipo muy bueno en términos profesionales, pero también con un factor humano y sensibilidad social que marcó la diferencia siempre.

- ¿Cuál fue el desafío más grande de emprender este nuevo camino?

El desafío más grande es adaptarme al formato. Estaba acostumbrado a ir de traje y camisa blanca todos los días y dar noticias. Acá el formato es diferente, es otro ritmo, otra sintonía. Mis compañeros son jóvenes entonces también tengo que incorporar un lenguaje nuevo. Y también está el desafío del público, que me va a plantear exigencias diferentes a las de la información.

"Poder estar en casa en la tarde, cenar juntos en familia es el gran valor agregado a este cambio que decidí". Foto: @emiserrano84

- ¿Cómo han vivido este cambio en casa? ¿Encontraron ese compartir que tanto anhelaban?

En casa estamos adaptándonos al nuevo horario, el nuevo trabajo. Todavía nos dormimos tarde, me levanto temprano con sueño, vamos adaptándonos con la bebé al nuevo horario. Pero sin dudas es diferente, poder estar en casa en la tarde, cenar juntos en familia es el gran valor agregado a este cambio que decidí. Llevamos algunas semanas, pero el cambio ya se nota.

El debut de Serrano en el programa

Junto a Paula Semiz, Emiliano comenzó esta semana su nuevo camino en Like a las 10, el programa matutino de Señal U. “He tenido un recibimiento muy cálido, me he sorprendido gratamente del trabajo y el nivel de organización del canal y el programa”, dice cuando hablamos de su debut.

Aunque éste es sólo el comienzo, como dice él mismo. “Lo primero era llegar y desembarcar, hoy estamos acá e iremos viendo cómo crece el programa, y si van apareciendo nuevos espacios para compartir nuevos contenidos, lo cual es más o menos mi idea de sumarme al sistema de la universidad”, dice sincero.

Y si bien no dio demasiados detalles respecto a los proyectos que vienen en camino, admite que “veremos si estaré frente de cámara o detrás, eso lo irán decidiendo los coordinadores con el tiempo”.